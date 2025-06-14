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Новини Теракти в Україні
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Офіцера ЗСУ планували підірвати в Одесі, ворожого агента затримано, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України зірвала ще один теракт, який на замовлення російських спецслужб мав відбутися в Одесі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, за результатами спецоперації затримано російського агента, який отримав завдання підірвати офіцера Збройних Сил України.

агент рф з Одеси
агент рф з Одеси
агент рф з Одеси

Що відомо про зловмисника?

Як встановило розслідування, виконавцем замовлення РФ виявився 31-річний мешканець Одещини, завербований через Телеграм-канали із пошуку "легких грошей".

Спочатку йому поставили так зване "тестове" завдання - підпалити військовий автомобіль. Виконавши його, агент отримав інструкції щодо організації замаху.

"Зокрема, він повинен був забрати саморобний вибуховий пристрій (СВП) із заздалегідь підготовленого схрону та закласти його на місці перебування військового", - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі наміри та поетапно задокументували злочинні дії зловмисника.

Що відомо про спробу замаху?

За даними слідства, завданням агента було закласти вибухівку з осколковими елементами ураження на дитячому майданчику в одному з житлових районів Одеси. Потім російські спецслужбісти планували дистанційно активувати СВП за допомогою мобільного телефону, яким була споряджена вибухівка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано двох російських агентів, які підірвали авто прокурора у Дніпрі, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Як зловмисника затримали?

Оперативники СБУ затримали зловмисника "на гарячому" одразу після того, як він заклав вибуховий пристрій на місці запланованого теракту.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (умисне знищення майна шляхом підпалу за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Автор: 

вибухівка (475) Одеса (5511) Одеська область (3309) СБУ (13000) теракт (1029) Одеський район (197)


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Топ коментарі
+17
А придушили би одного, другого як кацапи водія фури, то бажаючих когось чи щось зірвати одразу би поменшало
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14.06.2025 10:15 Відповісти
+9
Чергова мерзенна мерзота...
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14.06.2025 10:15 Відповісти
+8
Якщо цей підор шукає заробіток в телегі, тоді про яку заставу мова ?!!
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14.06.2025 10:20 Відповісти
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А придушили би одного, другого як кацапи водія фури, то бажаючих когось чи щось зірвати одразу би поменшало
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14.06.2025 10:15 Відповісти
щось не зрозуміло? закласти вибуховий пристрій у в авто з офіцером зсу як пише адмін чи в коменті нижче на дитячому майдаичику ?АДЛЬО ГАРАЖ!!!
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14.06.2025 10:32 Відповісти
"Вот и первое заданье В три пятнадцать возле бани
(Может, раньше, а может - позже) остановится такси
Надо сесть, связать шофёра Разыграть простого вора
А потом про этот случай раструбят по BBC

И ещё. Оденьтесь свеже И на выставке в Манеже
К вам приблизится мужчина с чемоданом - скажет он
"Не хотите ли черешни?" Вы ответите: "Конечно"
Он вам даст батон с взрывчаткой - принесёте мне батон

А за это, друг мой пьяный Говорил он Епифану
Будут деньги, дом в Чикаго, много женщин и машин!"
Враг не ведал, дурачина Тот, кому всё поручил он
Был чекист - майор разведки и прекрасный семьянин."
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14.06.2025 13:00 Відповісти
Чергова мерзенна мерзота...
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14.06.2025 10:15 Відповісти
Якщо цей підор шукає заробіток в телегі, тоді про яку заставу мова ?!!
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14.06.2025 10:20 Відповісти
Шо там зі справою Стерненка?)
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14.06.2025 10:24 Відповісти
лохи вже забули цю серію голобородьківського серіалу
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14.06.2025 13:00 Відповісти
Всю родину цього дона прив,язати до того термоса і підірвать бажання у багатьох під асівпропаде
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14.06.2025 10:29 Відповісти
Люди дебіли не розуміють що виконавши хоча б маленьке завдання ФСБ ви вже назавжди на гачку у ФСБ і це дорога в один кінець
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14.06.2025 10:31 Відповісти
і таких дебілів десь близько 73%
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14.06.2025 10:39 Відповісти
Так може тоді тобі на свою Сосію звідси здриснути. Скільки ти ще будеш мучатися?
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14.06.2025 10:52 Відповісти
були б не дєбілами , то не обрали б , фсбшного блазня порношута, який , благав ***** , забрати ойгодо себе, і кожного українця називав , принімающей стороною с любого конца
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14.06.2025 11:35 Відповісти
А минулі прези хіба не були ФСБшними агентами? Тобі нагадати хто є хто?
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14.06.2025 12:13 Відповісти
Прив'язати до сраки рюкзак з вибухівкою і "лєтітє голубі, лєтітє "
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14.06.2025 10:32 Відповісти
типовий "затероризований ТЦК" ухилянт...
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14.06.2025 10:38 Відповісти
Можливо, це з один, тих осіб, що шиферів лякали, з кущів пострілюючи??
Зеленський, прямо з трибуни ООН, їм погрожував!!!
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14.06.2025 10:41 Відповісти
Мабуть адесит в пятам пакаленіі.
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14.06.2025 10:48 Відповісти
Військовий стан, теракт - вища міра покарання - розстріл з конфіскацією майна. Або приклад Ізраїлю де влада руйнує будинки сім'ї терориста-смертника
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14.06.2025 10:50 Відповісти
Достатньо конфіскації всього майна та відправити його на обмін на парашу... 👍
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14.06.2025 11:33 Відповісти
Він не заслуговує на життя , так як це зрада і підготовка до вбивства !!
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14.06.2025 11:56 Відповісти
легка смерть кацапського-мученика - це йому благо
існування без грошей на параші - гірше смерті
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14.06.2025 12:01 Відповісти
Теперь к нему нужно привязать это взрывчатое устройство и дистационно взорвать, как он сам хотел..
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14.06.2025 11:08 Відповісти
Цей бидляк заслужив на страту при спробі на втечу 😡
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14.06.2025 11:41 Відповісти
"А на лєвай ґруді - профіль сталіна"?
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14.06.2025 11:44 Відповісти
Как поймали с поличным,сразу на кол!
Пускай суд так ожидает.
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14.06.2025 12:53 Відповісти
 
 