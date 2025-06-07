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Новини Фото Теракти в Україні
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Затримано двох російських агентів, які підірвали авто прокурора у Дніпрі, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Двом мешканцям Дніпра повідомлено про підозру у вчиненні терористичного акту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, підозрювані шукали швидкий заробіток у Telegram-каналах та були завербовані представниками спецслужби рф.

Виконуючи інструкції куратора, вони заклали саморобний вибуховий пристрій у визначеному місці поблизу автомобіля прокурора в одному з районів м. Дніпра. Згодом активували вибухівку і встановили поблизу місця теракту пристрій дистанційного спостереження та керування.

Також читайте: Затримано 9 російських агентів, які готували теракти в Україні. Серед них - п’ятеро неповнолітніх, - СБУ. ФОТОрепортаж

підірвали прокурора в Дніпрі
підірвали прокурора в Дніпрі
підірвали прокурора в Дніпрі

Внаслідок вибуху, що стався 6 червня 2025 року, поранення зазнав власник автомобіля – прокурор.

Під час спецоперації прокурори разом зі слідчими СБУ та ГУНП області по "гарячих слідах" встановили фігурантів та затримали їх у порядку ст. 208 КПК України.

Під час обшуків у чоловіків вилучено мобільні телефони та різні компоненти СВП.

До суду подано клопотання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Автор: 

вибухівка (474) Дніпро (3300) СБУ (12973) теракт (1026) Дніпропетровська область (3859) Дніпровський район (99)


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Топ коментарі
+13
Не понял только в чем вред для Украины.
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07.06.2025 15:42 Відповісти
+8
Да ізмельчали російські спецслужби, якійсь прокурор їм мешав. Хтось в це вірить?
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07.06.2025 15:43 Відповісти
+5
То мабуть автівку діючего прокурора-інвалідапенсіонера підірвали, лишили піврічної пенсії, яка піде на нову автівку.
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07.06.2025 15:49 Відповісти
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Не понял только в чем вред для Украины.
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07.06.2025 15:42 Відповісти
В тім що ти підрило кацапсяче досі живе
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07.06.2025 15:49 Відповісти
Да ізмельчали російські спецслужби, якійсь прокурор їм мешав. Хтось в це вірить?
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07.06.2025 15:43 Відповісти
Это как в анекдоте про поручика Ржевского, который хотел коня искупать в шампанском, а денег хватило только чтобы кота пивом облить.
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07.06.2025 15:44 Відповісти
Я вірю! Прокурор просто дуже хотів піти добровольцем на фронт, ось і довелося прибрати.)
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07.06.2025 15:48 Відповісти
ой, ***, прокурора?
нєнє!
не гур не сбу, а прокурора?
інваліда на пенсії?
****************!
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07.06.2025 15:43 Відповісти
звичайні "тєлєграмщики". Таких ***** по вулицям вештається.
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07.06.2025 15:46 Відповісти
Так вони, мабуть, отих «портновських рабів» чистять, щоб не гадили в Україні??
Чи це, інше???
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07.06.2025 15:49 Відповісти
То мабуть автівку діючего прокурора-інвалідапенсіонера підірвали, лишили піврічної пенсії, яка піде на нову автівку.
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07.06.2025 15:49 Відповісти
Щоб тебе і всю твою свинособачу рідню так підривали
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07.06.2025 15:52 Відповісти
смокталка прокурора?
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07.06.2025 15:57 Відповісти
Дупа в тебе вже підірвана, пердак твій "свинособачий" палає, про твою родину нічого не кажу, можливо ти, як говориться, один в неї такий урод.
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07.06.2025 16:10 Відповісти
Тут би нагородити...
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07.06.2025 15:49 Відповісти
Орденом закруткою на спині підарасні кацапсячої наперлося треба зачістки робити і все кацапсяче ****** через мінні поля на парашастан
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07.06.2025 15:54 Відповісти
Це все стається з трьох причин:
1. Зубожіння населення на тлі війни
2. Недрстатня увага влади до зайнятості населення, особливо у прифронтових областях, де отаких можна задіяти на будівництві фортифікацій і інших потрібних роботах
3. Головне - це мовчазний дозвіл влади на роботу Тєлєграм, контрольованого кацапами.
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07.06.2025 15:52 Відповісти
А корупція ,Зевлада і безпрєдел - це маленька не варта уваги муйня?
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07.06.2025 15:56 Відповісти
В ЗЕскотви будь який прояв опору злочинній владі то одразу кацапський агент!
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07.06.2025 15:54 Відповісти
Іди вчися прати і готувати не сунь писок куди не знаєш
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07.06.2025 15:56 Відповісти
Ти сопляк мамці своїй вказувать будеш що робить , ясно зелений ботяра))
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07.06.2025 16:04 Відповісти
Це правда. Подивіться на борцуна Сірожу в цій гілці. Усі кацапи окрім нього.
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07.06.2025 15:57 Відповісти
От сволота - а наступними могли б стати прокурор Мустеца, мсекиня Штепа чи навіть сам Єрмак. Це ж замах на основи української державності
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07.06.2025 15:55 Відповісти
До цього жили не тужили і трах - бах потрібні "швидкі" гроші - мабуть шось в голові перемкнуло
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07.06.2025 15:56 Відповісти
Мабудь помилка вийшла...не те авто підірвали...грошей не буде
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07.06.2025 16:04 Відповісти
 
 