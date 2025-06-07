Затримано двох російських агентів, які підірвали авто прокурора у Дніпрі, - Офіс генпрокурора. ФОТО
Двом мешканцям Дніпра повідомлено про підозру у вчиненні терористичного акту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
За даними слідства, підозрювані шукали швидкий заробіток у Telegram-каналах та були завербовані представниками спецслужби рф.
Виконуючи інструкції куратора, вони заклали саморобний вибуховий пристрій у визначеному місці поблизу автомобіля прокурора в одному з районів м. Дніпра. Згодом активували вибухівку і встановили поблизу місця теракту пристрій дистанційного спостереження та керування.
Внаслідок вибуху, що стався 6 червня 2025 року, поранення зазнав власник автомобіля – прокурор.
Під час спецоперації прокурори разом зі слідчими СБУ та ГУНП області по "гарячих слідах" встановили фігурантів та затримали їх у порядку ст. 208 КПК України.
Під час обшуків у чоловіків вилучено мобільні телефони та різні компоненти СВП.
До суду подано клопотання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
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нєнє!
не гур не сбу, а прокурора?
інваліда на пенсії?
****************!
Чи це, інше???
1. Зубожіння населення на тлі війни
2. Недрстатня увага влади до зайнятості населення, особливо у прифронтових областях, де отаких можна задіяти на будівництві фортифікацій і інших потрібних роботах
3. Головне - це мовчазний дозвіл влади на роботу Тєлєграм, контрольованого кацапами.