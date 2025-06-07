Задержаны два российских агента, взорвавшие автомобиль прокурора в Днепре, - Офис генпрокурора. ФОТО

Двум жителям Днепра сообщено о подозрении в совершении террористического акта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемые искали быстрый заработок в Telegram-каналах и были завербованы представителями спецслужбы рф.

Выполняя инструкции куратора, они заложили самодельное взрывное устройство в определенном месте около автомобиля прокурора в одном из районов г. Днепра. Впоследствии активировали взрывчатку и установили вблизи места теракта устройство дистанционного наблюдения и управления.

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В результате взрыва, произошедшего 6 июня 2025 года, ранения получил владелец автомобиля - прокурор.

Во время спецоперации прокуроры, вместе со следователями СБУ и ГУНП области, по "горячим следам" установили фигурантов и задержали их в порядке ст. 208 УПК Украины.

Во время обысков у мужчин изъяты мобильные телефоны и различные компоненты СВП.

В суд подано ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.