Задержаны два российских агента, взорвавшие автомобиль прокурора в Днепре, - Офис генпрокурора. ФОТО
Двум жителям Днепра сообщено о подозрении в совершении террористического акта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
По данным следствия, подозреваемые искали быстрый заработок в Telegram-каналах и были завербованы представителями спецслужбы рф.
Выполняя инструкции куратора, они заложили самодельное взрывное устройство в определенном месте около автомобиля прокурора в одном из районов г. Днепра. Впоследствии активировали взрывчатку и установили вблизи места теракта устройство дистанционного наблюдения и управления.
В результате взрыва, произошедшего 6 июня 2025 года, ранения получил владелец автомобиля - прокурор.
Во время спецоперации прокуроры, вместе со следователями СБУ и ГУНП области, по "горячим следам" установили фигурантов и задержали их в порядке ст. 208 УПК Украины.
Во время обысков у мужчин изъяты мобильные телефоны и различные компоненты СВП.
В суд подано ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.
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нєнє!
не гур не сбу, а прокурора?
інваліда на пенсії?
****************!
Чи це, інше???
1. Зубожіння населення на тлі війни
2. Недрстатня увага влади до зайнятості населення, особливо у прифронтових областях, де отаких можна задіяти на будівництві фортифікацій і інших потрібних роботах
3. Головне - це мовчазний дозвіл влади на роботу Тєлєграм, контрольованого кацапами.