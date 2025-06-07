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Новости Фото Теракты в Украине
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Задержаны два российских агента, взорвавшие автомобиль прокурора в Днепре, - Офис генпрокурора. ФОТО

Двум жителям Днепра сообщено о подозрении в совершении террористического акта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемые искали быстрый заработок в Telegram-каналах и были завербованы представителями спецслужбы рф.

Выполняя инструкции куратора, они заложили самодельное взрывное устройство в определенном месте около автомобиля прокурора в одном из районов г. Днепра. Впоследствии активировали взрывчатку и установили вблизи места теракта устройство дистанционного наблюдения и управления.

Также читайте: Задержаны 9 российских агентов, готовившие теракты в Украине. Среди них - пятеро несовершеннолетних, - СБУ. ФОТОрепортаж

взорвали прокурора в Днепре
взорвали прокурора в Днепре
взорвали прокурора в Днепре

В результате взрыва, произошедшего 6 июня 2025 года, ранения получил владелец автомобиля - прокурор.

Во время спецоперации прокуроры, вместе со следователями СБУ и ГУНП области, по "горячим следам" установили фигурантов и задержали их в порядке ст. 208 УПК Украины.

Во время обысков у мужчин изъяты мобильные телефоны и различные компоненты СВП.

В суд подано ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Автор: 

взрывчатка (846) Днепр (4442) СБУ (20042) теракт (2313) Днепропетровская область (4079) Днепровский район (98)


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Топ комментарии
+18
Не понял только в чем вред для Украины.
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07.06.2025 15:42 Ответить
+15
Да ізмельчали російські спецслужби, якійсь прокурор їм мешав. Хтось в це вірить?
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07.06.2025 15:43 Ответить
+7
ой, ***, прокурора?
нєнє!
не гур не сбу, а прокурора?
інваліда на пенсії?
****************!
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07.06.2025 15:43 Ответить
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Не понял только в чем вред для Украины.
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07.06.2025 15:42 Ответить
В тім що ти підрило кацапсяче досі живе
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07.06.2025 15:49 Ответить
Да ізмельчали російські спецслужби, якійсь прокурор їм мешав. Хтось в це вірить?
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07.06.2025 15:43 Ответить
Это как в анекдоте про поручика Ржевского, который хотел коня искупать в шампанском, а денег хватило только чтобы кота пивом облить.
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07.06.2025 15:44 Ответить
Я вірю! Прокурор просто дуже хотів піти добровольцем на фронт, ось і довелося прибрати.)
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07.06.2025 15:48 Ответить
ой, ***, прокурора?
нєнє!
не гур не сбу, а прокурора?
інваліда на пенсії?
****************!
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07.06.2025 15:43 Ответить
звичайні "тєлєграмщики". Таких ***** по вулицям вештається.
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07.06.2025 15:46 Ответить
Так вони, мабуть, отих «портновських рабів» чистять, щоб не гадили в Україні??
Чи це, інше???
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07.06.2025 15:49 Ответить
То мабуть автівку діючего прокурора-інвалідапенсіонера підірвали, лишили піврічної пенсії, яка піде на нову автівку.
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07.06.2025 15:49 Ответить
Щоб тебе і всю твою свинособачу рідню так підривали
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07.06.2025 15:52 Ответить
смокталка прокурора?
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07.06.2025 15:57 Ответить
Дупа в тебе вже підірвана, пердак твій "свинособачий" палає, про твою родину нічого не кажу, можливо ти, як говориться, один в неї такий урод.
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07.06.2025 16:10 Ответить
Тут би нагородити...
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07.06.2025 15:49 Ответить
Орденом закруткою на спині підарасні кацапсячої наперлося треба зачістки робити і все кацапсяче ****** через мінні поля на парашастан
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07.06.2025 15:54 Ответить
Охолонь мало
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07.06.2025 16:24 Ответить
Це все стається з трьох причин:
1. Зубожіння населення на тлі війни
2. Недрстатня увага влади до зайнятості населення, особливо у прифронтових областях, де отаких можна задіяти на будівництві фортифікацій і інших потрібних роботах
3. Головне - це мовчазний дозвіл влади на роботу Тєлєграм, контрольованого кацапами.
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07.06.2025 15:52 Ответить
А корупція ,Зевлада і безпрєдел - це маленька не варта уваги муйня?
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07.06.2025 15:56 Ответить
Це Ви більш глобально. 😊 Я ж звузив так, щоб було зрозуміло більшості.
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07.06.2025 16:35 Ответить
В ЗЕскотви будь який прояв опору злочинній владі то одразу кацапський агент!
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07.06.2025 15:54 Ответить
Іди вчися прати і готувати не сунь писок куди не знаєш
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07.06.2025 15:56 Ответить
Ти сопляк мамці своїй вказувать будеш що робить , ясно зелений ботяра))
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07.06.2025 16:04 Ответить
Це правда. Подивіться на борцуна Сірожу в цій гілці. Усі кацапи окрім нього.
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07.06.2025 15:57 Ответить
От сволота - а наступними могли б стати прокурор Мустеца, мсекиня Штепа чи навіть сам Єрмак. Це ж замах на основи української державності
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07.06.2025 15:55 Ответить
представить к награде
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07.06.2025 16:28 Ответить
До цього жили не тужили і трах - бах потрібні "швидкі" гроші - мабуть шось в голові перемкнуло
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07.06.2025 15:56 Ответить
Мабудь помилка вийшла...не те авто підірвали...грошей не буде
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07.06.2025 16:04 Ответить
только автомобиль?
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07.06.2025 16:27 Ответить
А на чому прокурор їздив? Не можу визначити за таким фото. Якщо на ланосі, то визнаю: помилково вважав прокурорів хабарниками та здірниками, яким плювати на людей та на закон
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07.06.2025 16:31 Ответить
На Ланосі? Ги-ги, не по понятіям.
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07.06.2025 16:44 Ответить
 
 