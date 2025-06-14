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Новости Теракты в Украине
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Офицера ВСУ планировали взорвать в Одессе, вражеский агент задержан, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины сорвала еще один теракт, который по заказу российских спецслужб должен был произойти в Одессе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, по результатам спецоперации задержан российский агент, получивший задание взорвать офицера Вооруженных Сил Украины.

агент РФ из Одессы
агент РФ из Одессы
агент РФ из Одессы

Что известно о злоумышленнике?

Как установило расследование, исполнителем заказа РФ оказался 31-летний житель Одесской области, завербованный через Телеграм-каналы по поиску "легких денег".

Сначала ему поставили так называемое "тестовое" задание - поджечь военный автомобиль. Выполнив его, агент получил инструкции по организации покушения.

"В частности, он должен был забрать самодельное взрывное устройство (СВУ) из заранее подготовленного схрона и заложить его на месте пребывания военного", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили враждебные намерения и поэтапно задокументировали преступные действия злоумышленника.

Что известно о попытке покушения?

По данным следствия, задачей агента было заложить взрывчатку с осколочными элементами поражения на детской площадке в одном из жилых районов Одессы. Затем российские спецслужбисты планировали дистанционно активировать СВУ с помощью мобильного телефона, которым была снаряжена взрывчатка.

Смотрите также: Задержаны 9 российских агентов, которые готовили теракты в Украине. Среди них - пятеро несовершеннолетних, - СБУ. ФОТОрепортаж

Как злоумышленника задержали?

Оперативники СБУ задержали злоумышленника "на горячем" сразу после того, как он заложил взрывное устройство на месте запланированного теракта.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (законченное покушение на совершение террористического акта по предварительному сговору группой лиц);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение имущества путем поджога по предварительному сговору группой лиц);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Ему избрана мера пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Одесской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Автор: 

взрывчатка (847) Одесса (7931) Одесская область (3655) СБУ (20069) теракт (2316) Одесский район (189)


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Топ комментарии
+19
А придушили би одного, другого як кацапи водія фури, то бажаючих когось чи щось зірвати одразу би поменшало
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14.06.2025 10:15 Ответить
+11
Чергова мерзенна мерзота...
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14.06.2025 10:15 Ответить
+9
Якщо цей підор шукає заробіток в телегі, тоді про яку заставу мова ?!!
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14.06.2025 10:20 Ответить
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А придушили би одного, другого як кацапи водія фури, то бажаючих когось чи щось зірвати одразу би поменшало
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14.06.2025 10:15 Ответить
щось не зрозуміло? закласти вибуховий пристрій у в авто з офіцером зсу як пише адмін чи в коменті нижче на дитячому майдаичику ?АДЛЬО ГАРАЖ!!!
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14.06.2025 10:32 Ответить
"Вот и первое заданье В три пятнадцать возле бани
(Может, раньше, а может - позже) остановится такси
Надо сесть, связать шофёра Разыграть простого вора
А потом про этот случай раструбят по BBC

И ещё. Оденьтесь свеже И на выставке в Манеже
К вам приблизится мужчина с чемоданом - скажет он
"Не хотите ли черешни?" Вы ответите: "Конечно"
Он вам даст батон с взрывчаткой - принесёте мне батон

А за это, друг мой пьяный Говорил он Епифану
Будут деньги, дом в Чикаго, много женщин и машин!"
Враг не ведал, дурачина Тот, кому всё поручил он
Был чекист - майор разведки и прекрасный семьянин."
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14.06.2025 13:00 Ответить
Чергова мерзенна мерзота...
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14.06.2025 10:15 Ответить
Якщо цей підор шукає заробіток в телегі, тоді про яку заставу мова ?!!
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14.06.2025 10:20 Ответить
Шо там зі справою Стерненка?)
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14.06.2025 10:24 Ответить
лохи вже забули цю серію голобородьківського серіалу
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14.06.2025 13:00 Ответить
Всю родину цього дона прив,язати до того термоса і підірвать бажання у багатьох під асівпропаде
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14.06.2025 10:29 Ответить
Люди дебіли не розуміють що виконавши хоча б маленьке завдання ФСБ ви вже назавжди на гачку у ФСБ і це дорога в один кінець
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14.06.2025 10:31 Ответить
і таких дебілів десь близько 73%
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14.06.2025 10:39 Ответить
були б не дєбілами , то не обрали б , фсбшного блазня порношута, який , благав ***** , забрати ойгодо себе, і кожного українця називав , принімающей стороною с любого конца
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14.06.2025 11:35 Ответить
Ні Ющенко ні Порошенко.Усі інші підари.
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14.06.2025 13:37 Ответить
Прив'язати до сраки рюкзак з вибухівкою і "лєтітє голубі, лєтітє "
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14.06.2025 10:32 Ответить
типовий "затероризований ТЦК" ухилянт...
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14.06.2025 10:38 Ответить
Можливо, це з один, тих осіб, що шиферів лякали, з кущів пострілюючи??
Зеленський, прямо з трибуни ООН, їм погрожував!!!
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14.06.2025 10:41 Ответить
Мабуть адесит в пятам пакаленіі.
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14.06.2025 10:48 Ответить
Військовий стан, теракт - вища міра покарання - розстріл з конфіскацією майна. Або приклад Ізраїлю де влада руйнує будинки сім'ї терориста-смертника
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14.06.2025 10:50 Ответить
Достатньо конфіскації всього майна та відправити його на обмін на парашу... 👍
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14.06.2025 11:33 Ответить
Він не заслуговує на життя , так як це зрада і підготовка до вбивства !!
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14.06.2025 11:56 Ответить
легка смерть кацапського-мученика - це йому благо
існування без грошей на параші - гірше смерті
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14.06.2025 12:01 Ответить
Теперь к нему нужно привязать это взрывчатое устройство и дистационно взорвать, как он сам хотел..
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14.06.2025 11:08 Ответить
Цей бидляк заслужив на страту при спробі на втечу 😡
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14.06.2025 11:41 Ответить
"А на лєвай ґруді - профіль сталіна"?
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14.06.2025 11:44 Ответить
Как поймали с поличным,сразу на кол!
Пускай суд так ожидает.
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14.06.2025 12:53 Ответить
 
 