Офицера ВСУ планировали взорвать в Одессе, вражеский агент задержан, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины сорвала еще один теракт, который по заказу российских спецслужб должен был произойти в Одессе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, по результатам спецоперации задержан российский агент, получивший задание взорвать офицера Вооруженных Сил Украины.







Что известно о злоумышленнике?

Как установило расследование, исполнителем заказа РФ оказался 31-летний житель Одесской области, завербованный через Телеграм-каналы по поиску "легких денег".

Сначала ему поставили так называемое "тестовое" задание - поджечь военный автомобиль. Выполнив его, агент получил инструкции по организации покушения.

"В частности, он должен был забрать самодельное взрывное устройство (СВУ) из заранее подготовленного схрона и заложить его на месте пребывания военного", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили враждебные намерения и поэтапно задокументировали преступные действия злоумышленника.

Что известно о попытке покушения?

По данным следствия, задачей агента было заложить взрывчатку с осколочными элементами поражения на детской площадке в одном из жилых районов Одессы. Затем российские спецслужбисты планировали дистанционно активировать СВУ с помощью мобильного телефона, которым была снаряжена взрывчатка.

Смотрите также: Задержаны 9 российских агентов, которые готовили теракты в Украине. Среди них - пятеро несовершеннолетних, - СБУ. ФОТОрепортаж

Как злоумышленника задержали?

Оперативники СБУ задержали злоумышленника "на горячем" сразу после того, как он заложил взрывное устройство на месте запланированного теракта.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (законченное покушение на совершение террористического акта по предварительному сговору группой лиц);

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение имущества путем поджога по предварительному сговору группой лиц);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Ему избрана мера пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Одесской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.