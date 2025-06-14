Офицера ВСУ планировали взорвать в Одессе, вражеский агент задержан, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины сорвала еще один теракт, который по заказу российских спецслужб должен был произойти в Одессе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, по результатам спецоперации задержан российский агент, получивший задание взорвать офицера Вооруженных Сил Украины.
Что известно о злоумышленнике?
Как установило расследование, исполнителем заказа РФ оказался 31-летний житель Одесской области, завербованный через Телеграм-каналы по поиску "легких денег".
Сначала ему поставили так называемое "тестовое" задание - поджечь военный автомобиль. Выполнив его, агент получил инструкции по организации покушения.
"В частности, он должен был забрать самодельное взрывное устройство (СВУ) из заранее подготовленного схрона и заложить его на месте пребывания военного", - говорится в сообщении.
Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили враждебные намерения и поэтапно задокументировали преступные действия злоумышленника.
Что известно о попытке покушения?
По данным следствия, задачей агента было заложить взрывчатку с осколочными элементами поражения на детской площадке в одном из жилых районов Одессы. Затем российские спецслужбисты планировали дистанционно активировать СВУ с помощью мобильного телефона, которым была снаряжена взрывчатка.
Как злоумышленника задержали?
Оперативники СБУ задержали злоумышленника "на горячем" сразу после того, как он заложил взрывное устройство на месте запланированного теракта.
Сейчас задержанному сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (законченное покушение на совершение террористического акта по предварительному сговору группой лиц);
- ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение имущества путем поджога по предварительному сговору группой лиц);
- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
Ему избрана мера пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.
Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Одесской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.
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