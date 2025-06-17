Взорвали автомобиль с воином ВСУ в Харькове: агенты ГРУ РФ приговорены к 15 годам заключения, - СБУ
Трое агентов российской военной разведки (более известной, как гру), взорвавшие авто военнослужащего ВСУ в Харькове, получили 15 лет заключения с конфискацией имущества.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Происшествие произошло летом 2024 года. В результате взрыва украинский защитник получил тяжелые ранения.
Контрразведка СБУ установила личности четырех злоумышленников и задержала их, когда они готовили новый теракт по заказу страны-агрессора.
В данное время тюремные сроки получили трое террористов. Ими оказались завербованные оккупантами: харьковский инженер-программист, бывший военный и местный безработный. Относительно четвертого агента продолжается судебное разбирательство.
Отмечается, что для совершения теракта агенты отследили в Харькове место парковки машины украинского воина и заложили под нее самодельное взрывное устройство.
После совершения теракта злоумышленники подготовили еще одну взрывчатку и пытались спрятать ее в заранее обустроенном тайнике. СБУ задержала их и предотвратила это преступление.
На основании собранных Службой безопасности доказательств коллегия судей признала трех агентов виновными в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц);
- ч. 2 ст. 258 (террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц);
- ч. 1 ст. 263 (приобретение, ношение, хранение и передача взрывчатых веществ и взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения);
- ч. 1 ст. 263-1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств);
- чч.1, 3 ст.436-2 (оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенные повторно).
50-70 років уранових копалень - ідеальний варіант. Плюс ще потрібні "пацієнти" для експериментів з біологічною та хімічною зброєю.
Миф времен СССР. Тайно, якобы расстреляли а на самом деле отправили на урановые рудники.
Работают обычные, наемные рабочие, шахтеры. С вредными условиями труда (подземный стаж). Эксплуатируют сложное горно-шахтное оборудование. Учатся и овладевают навыками и горными профессиями.
В общем обыденность. Ничего интересного.
Дело в том что к этому оборудованию никто зеков подпускать не будет. Не нужны там кандальники с обушками и "комисарскими" лопатами.
Ну що поганого в тому що цих виродків поміняють на наших захистників?
Тим більше що на рашці їх в дупу цілувати не будуть, а закордонні паспорти у них вже анулювали.
Особый случай Цемах. Но там передавали ДНРу что тоже считалось Украиной.
Какую нашли улову для обмена беркутовцев я не в курсе
І, так, підтверджую що без їхніх дозволів ніхто їх не обміняє.
А не буде дозволу то за ці статті їм прийдеться мінімум по десяточці відсидіти.
А далі вийдуть і будуть жити бомжами-майно то конфіскували.
А тут іще і від їхніх біографій не будуть шарахатись лише ж такі ж людожери як вони самі.
То виходить що так що так "весело" їм буде жити.
Или как с Гонгадзе? Кучма выразительно смотрел в глаза СБУшникам и рассказывал как его достал??? этот писака