Взорвали автомобиль с воином ВСУ в Харькове: агенты ГРУ РФ приговорены к 15 годам заключения, - СБУ

15 лет тюрьмы получили агенты оперативно-боевой группы российского гру, которые взорвали авто с воином ВСУ

Трое агентов российской военной разведки (более известной, как гру), взорвавшие авто военнослужащего ВСУ в Харькове, получили 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Происшествие произошло летом 2024 года. В результате взрыва украинский защитник получил тяжелые ранения.

Контрразведка СБУ установила личности четырех злоумышленников и задержала их, когда они готовили новый теракт по заказу страны-агрессора.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полиция задержала киевлянина, который по заказу спецслужб РФ поджог автомобиль военного. ФОТО

В данное время тюремные сроки получили трое террористов. Ими оказались завербованные оккупантами: харьковский инженер-программист, бывший военный и местный безработный. Относительно четвертого агента продолжается судебное разбирательство.

Отмечается, что для совершения теракта агенты отследили в Харькове место парковки машины украинского воина и заложили под нее самодельное взрывное устройство.

После совершения теракта злоумышленники подготовили еще одну взрывчатку и пытались спрятать ее в заранее обустроенном тайнике. СБУ задержала их и предотвратила это преступление.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офицера ВСУ планировали взорвать в Одессе, вражеский агент задержан, - СБУ. ФОТОрепортаж

На основании собранных Службой безопасности доказательств коллегия судей признала трех агентов виновными в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц);
  • ч. 2 ст. 258 (террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц);
  • ч. 1 ст. 263 (приобретение, ношение, хранение и передача взрывчатых веществ и взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения);
  • ч. 1 ст. 263-1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств);
  • чч.1, 3 ст.436-2 (оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенные повторно).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Поджигали автомобили военных: в Харькове задержаны женщина и ее несовершеннолетняя дочь, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

приговор (1276) СБУ (20433) Харьков (7747) Харьковская область (1619) Харьковский район (549)
+13
Краще б розстріляли десь тихенько.
показать весь комментарий
17.06.2025 16:23 Ответить
+8
15 років? Це за спосіб, який є особливо небезпечним для оточуючих, коли жертвою міг стати не лише ЗСУшник, а й сторонні особи, інші автомобілі і будівлі? У нормальних країнах за таке дають пожиттєве без права дострокового звільнення, у ненормальних - ввшають на кранах.
показать весь комментарий
17.06.2025 16:40 Ответить
+7
Чому у нас не суммуються вироки за кожну статтю? Він би отримав справедливі 40-50 років.
показать весь комментарий
17.06.2025 16:30 Ответить
Краще б розстріляли десь тихенько.
показать весь комментарий
17.06.2025 16:23 Ответить
Чому тихенько? Навпаки потрібен масовий розголос вироку. Має бути відновлена смертна кара на час війни. Розстріл у прямому ефірі. Щоб потенційні диверсанти мали уяву про те що їх чекає. Бо зараз вони йух клали на наше правосуддя знаючи що через пару місяців будуть обміняні на росію та одержать там компенсаційні виплати як борцуни з біндєрами.
показать весь комментарий
17.06.2025 17:06 Ответить
Чому у нас не суммуються вироки за кожну статтю? Він би отримав справедливі 40-50 років.
показать весь комментарий
17.06.2025 16:30 Ответить
якщо державі не вдається сумміровать, то народ може потім помножити. На нуль.
показать весь комментарий
17.06.2025 16:40 Ответить
В реальності народ нікого не множить, тим більше на нуль. Але народ може вимагати змін до ККУ та законів, щоб терміни покарань додавались. Як бонус - русні буде складніше вербувати молодь, бо в 16-20 років сісти на 50 за 1000-2000 долярів - повний ідіотизм.
показать весь комментарий
17.06.2025 16:51 Ответить
Або уранові копальні.
показать весь комментарий
17.06.2025 16:52 Ответить
Why not both? :^)
50-70 років уранових копалень - ідеальний варіант. Плюс ще потрібні "пацієнти" для експериментів з біологічною та хімічною зброєю.
показать весь комментарий
17.06.2025 16:55 Ответить
Ответ выше, Марине.
показать весь комментарий
17.06.2025 19:09 Ответить
Вышло ниже.
показать весь комментарий
17.06.2025 19:22 Ответить
Вы, Марина, видели золотой унитаз Януковича? Впрочем не важно. Вы знаете что он есть.
Миф времен СССР. Тайно, якобы расстреляли а на самом деле отправили на урановые рудники.
Работают обычные, наемные рабочие, шахтеры. С вредными условиями труда (подземный стаж). Эксплуатируют сложное горно-шахтное оборудование. Учатся и овладевают навыками и горными профессиями.
В общем обыденность. Ничего интересного.
Дело в том что к этому оборудованию никто зеков подпускать не будет. Не нужны там кандальники с обушками и "комисарскими" лопатами.
показать весь комментарий
17.06.2025 19:20 Ответить
Можна найти будь які важкі й небезпачні роботи.
показать весь комментарий
17.06.2025 23:25 Ответить
Там зеків немає..працюють звичайні люди..і отримують набагато менше ніж лугандонці отримували на вугільній...а от вже на збагачувальному комбінаті поацювали зк що нанесли великі збитки державі..їх відправляли на шкідливе виробницьво з високою оплатою праці, де з них віжраховували 25%..через ьри роки як правило відвалювалась нирки та печінка
показать весь комментарий
17.06.2025 19:22 Ответить
в реальності ми це будемо бачити через декілька років, коли родичі жертв цих покидьків вийдуть по амністії, а замість них почнуть сідати ті, хто повернувся з фронту з поламаною психікою і жагою справедливості. Звісно, якщо зможуть довести провину, бо вбивати можуть і fpv-дронами. Життя зараз стрімко міняється, і навіть снайперські гвинтівки для помсти відходять у минуле.
показать весь комментарий
17.06.2025 17:37 Ответить
За таке треба фізично ліквідовувати. Сидіти він не буде. Слугонароди зроблять все, що би він попав в списки на обмін.
показать весь комментарий
17.06.2025 16:34 Ответить
Не бачу мінусів.
Ну що поганого в тому що цих виродків поміняють на наших захистників?
Тим більше що на рашці їх в дупу цілувати не будуть, а закордонні паспорти у них вже анулювали.
показать весь комментарий
17.06.2025 18:10 Ответить
Он гражданин Украины. Поэтому его не могут предложить на обмен. Он сам должен запросить вступление в программу "Хочу на обмен". Это прошение будет рассматривать Россия и всё будет зависить от ценности этого агента для Кремля. Мы своих украинцев в Россию не меняем.
Особый случай Цемах. Но там передавали ДНРу что тоже считалось Украиной.
Какую нашли улову для обмена беркутовцев я не в курсе
показать весь комментарий
17.06.2025 19:29 Ответить
Я я не стверджував іншого.
І, так, підтверджую що без їхніх дозволів ніхто їх не обміняє.
А не буде дозволу то за ці статті їм прийдеться мінімум по десяточці відсидіти.
А далі вийдуть і будуть жити бомжами-майно то конфіскували.
А тут іще і від їхніх біографій не будуть шарахатись лише ж такі ж людожери як вони самі.
То виходить що так що так "весело" їм буде жити.
показать весь комментарий
17.06.2025 20:08 Ответить
главно дєло не позбавляйте їх виборчого права. Вони будуть у нагоді на майбутніх виборах після "зеленої" амністії.
показать весь комментарий
17.06.2025 16:36 Ответить
15 років? Це за спосіб, який є особливо небезпечним для оточуючих, коли жертвою міг стати не лише ЗСУшник, а й сторонні особи, інші автомобілі і будівлі? У нормальних країнах за таке дають пожиттєве без права дострокового звільнення, у ненормальних - ввшають на кранах.
показать весь комментарий
17.06.2025 16:40 Ответить
Навпаки - в нормальних вішають, в ненормальних годують до скону. Брити мабуть єдина країна, яка під час Другої світової повністю була очищена від ворожої агентури і саботажників з мародерами, ті німецькі агенти, яких залишили живими, працювали під контролем для дезінформації абверу. Скажете негуманно? Гуманно, бо цим вони зберегли мабуть не десятки, а сотні тисяч життів, включаючи французів та американців.
показать весь комментарий
17.06.2025 17:15 Ответить
Ні, шановний, навіть кішки, чи вовки не вбивають собі подібних. А люди вищі за розумовим розвитком. Хоча б тому вони не повинні використовувати вбивство, як покарання. Тим паче, що згодом виявляється у 30 відсотках, що покарали не того. Тому у нормальних країнах смертну кару не застосовують.
показать весь комментарий
17.06.2025 17:40 Ответить
ну если расстреляют не того , можно покойника отвести в Иерусалим там воскреснет
показать весь комментарий
17.06.2025 18:31 Ответить
Простой человек "ботан" в качестве "мужика" на зоне 15 лет не протянет. 100%. Чтобы тянуть 15 лет нужно с малолетки начать в хату заходить. И считать зону как дом родной. Не в авторитете (откуда?) без грева с воли да по такой статье 15 лет то же самое убийство. Его никто даже трогать не будет. Туберкулез и СПИД поставят на нем крест
показать весь комментарий
17.06.2025 19:34 Ответить
Чому тільки 15 років? Хіба з ними не міг статися "нещасний випадок при затриманні" !
показать весь комментарий
17.06.2025 16:42 Ответить
Бо суддів багато ватних.... дуУже багато, нажаль.
показать весь комментарий
17.06.2025 17:40 Ответить
Вы все хитро....ные. Хотите чтобы кто то за вас (общество) делал грязную работу. А страна (судебная система) и общество будут стремиться в Европу, и их ценностями.
показать весь комментарий
17.06.2025 19:37 Ответить
расстрелять при попытке бегства
показать весь комментарий
17.06.2025 18:28 Ответить
Назовите личность в Украине которая отдаст такой письменный приказ конвойным. Зная как все первым делом прикрывают свою заднюю часть никто на устную просьбу не пойдет.
Или как с Гонгадзе? Кучма выразительно смотрел в глаза СБУшникам и рассказывал как его достал??? этот писака
показать весь комментарий
17.06.2025 19:41 Ответить
Государство - это прежде всего порядок, а не втихаря что-то делать. Этот осуждённый должен быть публично казнён, как пример для других преступников будущих
показать весь комментарий
18.06.2025 06:57 Ответить
Не могу понять? почему дают такие маленькие сроки, за умышленное убийство человека , тем более военного в военное время. Для уменьшения у людей желания убивать украинцев, тем более военных, должна быть введена мучительная смертная казнь, для осуществления примера, что если ты убьёшь тебя замучают до смерти, приятного тебе не будет.
показать весь комментарий
18.06.2025 06:55 Ответить
І непогано б трусонути їх київських "колег" - сімейку ворогів і зрадників суддихи Щасної.
показать весь комментарий
18.06.2025 08:10 Ответить
Чо6о так мало?! Довічно і на обмін.
показать весь комментарий
19.06.2025 10:20 Ответить
 
 