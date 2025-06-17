Взорвали автомобиль с воином ВСУ в Харькове: агенты ГРУ РФ приговорены к 15 годам заключения, - СБУ

Трое агентов российской военной разведки (более известной, как гру), взорвавшие авто военнослужащего ВСУ в Харькове, получили 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Происшествие произошло летом 2024 года. В результате взрыва украинский защитник получил тяжелые ранения.

Контрразведка СБУ установила личности четырех злоумышленников и задержала их, когда они готовили новый теракт по заказу страны-агрессора.

В данное время тюремные сроки получили трое террористов. Ими оказались завербованные оккупантами: харьковский инженер-программист, бывший военный и местный безработный. Относительно четвертого агента продолжается судебное разбирательство.

Отмечается, что для совершения теракта агенты отследили в Харькове место парковки машины украинского воина и заложили под нее самодельное взрывное устройство.

После совершения теракта злоумышленники подготовили еще одну взрывчатку и пытались спрятать ее в заранее обустроенном тайнике. СБУ задержала их и предотвратила это преступление.

На основании собранных Службой безопасности доказательств коллегия судей признала трех агентов виновными в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц);

ч. 2 ст. 258 (террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц);

ч. 1 ст. 263 (приобретение, ношение, хранение и передача взрывчатых веществ и взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения);

ч. 1 ст. 263-1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств);

чч.1, 3 ст.436-2 (оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенные повторно).

