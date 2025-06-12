Полиция задержала киевлянина, который по заказу спецслужб РФ поджог автомобиль военного. ФОТО
Полиция Киева задержала 47-летнего киевлянина, который по заказу спецслужб РФ поджег автомобиль военнослужащего в Шевченковском районе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.
Полицейские задержали подозреваемого за поджог автомобиля.
Злоумышленник, ища подработку, получил сообщение в Telegram с предложением сжечь автомобиль.
После согласования "цели" с куратором ночью поджег машину, пламя из которой перекинулось на два соседних авто.
Полицейские установили и задержали злоумышленника, несмотря на то, что он снимал свои действия на телефон для дальнейшей отчетности заказчику - обещанных денег он так и не получил.
Задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины - умышленное уничтожение или повреждение имущества. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
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Правда проблема може виникнути з порновськими судами. На жаль.
Але жив. Щоб запам"ятав підпали. тільки так. Інакше - шантрапа палитиме й далі.
Знає, що "в судє всьо парєшаєт"?