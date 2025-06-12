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Полиция задержала киевлянина, который по заказу спецслужб РФ поджог автомобиль военного. ФОТО

Полиция Киева задержала 47-летнего киевлянина, который по заказу спецслужб РФ поджег автомобиль военнослужащего в Шевченковском районе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.

Полицейские задержали подозреваемого за поджог автомобиля.

Злоумышленник, ища подработку, получил сообщение в Telegram с предложением сжечь автомобиль.

После согласования "цели" с куратором ночью поджег машину, пламя из которой перекинулось на два соседних авто.

Полицейские установили и задержали злоумышленника, несмотря на то, что он снимал свои действия на телефон для дальнейшей отчетности заказчику - обещанных денег он так и не получил.

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Задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины - умышленное уничтожение или повреждение имущества. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Задержали поджигателя автомобиля военного в Киеве
Задержали поджигателя автомобиля военного в Киеве
Задержали поджигателя автомобиля военного в Киеве

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авто (4220) поджог (1095)


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Самий простий варіант. Я так думаю, що в цього киянина повинне бути якась квартира. Його на нари, а отримані кошти з продажу його майна накупити автомобілів для ЗСУ.
Правда проблема може виникнути з порновськими судами. На жаль.
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12.06.2025 11:35 Ответить
Мразоту потрібно відправити до буцегарні на пожиттєве !!
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12.06.2025 11:37 Ответить
Треба йому в дупу вставити фітіль і підпалити. Щоб припекло сфінктер і мав проблеми зі сранням.
Але жив. Щоб запам"ятав підпали. тільки так. Інакше - шантрапа палитиме й далі.
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12.06.2025 11:38 Ответить
Деньжат по-легкому срубить? Шарапов????
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12.06.2025 11:44 Ответить
Умисне знищення чи пошкодження майна? А свідома співпраця з ворогом на державну зраду і довічне не тягне?
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12.06.2025 11:48 Ответить
Підпалювач не в кайданках, тримається впевнено, навіть зухвало.
Знає, що "в судє всьо парєшаєт"?
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12.06.2025 11:50 Ответить
Хай купує таких 30 авто і іде за російським кораблем
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12.06.2025 12:03 Ответить
 
 