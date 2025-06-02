Задержаны шестеро поджигателей, осуществлявших подрывную деятельность по заказу спецслужб РФ. ФОТОрепортаж

Под процессуальным руководством областных прокуратур сообщено о подозрении шести гражданам Украины в совершении диверсий и препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины в условиях военного положения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.











По данным следствия, один из подозреваемых в Днепре получал задание через мессенджер и за денежное вознаграждение сжег релейные шкафы "Укрзалізниці". Для этого он подготовил горючую жидкость, поджег шкафы на станции в Днепре и снял свои действия на видео для дальнейшей передачи "куратору". Во время обысков у него изъяли бутылки с горючей жидкостью и мобильные телефоны с доказательствами преступления.

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"Другой подозреваемый, житель Черниговской области, по заказу спецслужб РФ поджег электрощитовую подстанцию и помещение отделения "Укрпошта" в Бориспольском районе Киевской области. Мужчина присылал видеоотчеты с пометками даты и места съемки и получил за это 1,5 тыс. долларов США. У него изъяли телефон с доказательствами переписки с представителем вражеских спецслужб", - говорится в сообщении.

В Житомирской области трое жителей Бердичева получили через мессенджер предложение поджигать автомобили военнослужащих ВСУ. Выполнив инструкции заказчика, они ночью приобрели бензин, подыскали объекты и подожгли два автомобиля - Renault Scenic и Nissan Patrol.

Жителю Киевщины также в мессенджере Telegram представитель государства-агрессора предложил легкий "заработок". По его заданию мужчина поджег релейный шкаф на железной дороге, облив его легковоспламеняющимся веществом. Процесс поджога он фиксировал на камеру телефона, чтобы отчитаться перед заказчиком.

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Все шестеро злоумышленников задержаны и, по ходатайству прокуроров, им избраны меры пресечения.