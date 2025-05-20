Подожгли здание старостата по заказу из телеграма: в Кировоградской области задержаны двое молодых людей, - прокуратура

Кировоградская областная прокуратура сообщила о подозрении двум молодым мужчинам, которые совершили поджог административного здания в Голованевском районе.

Как отмечается, один из подозреваемых - житель Винницкой области - получил через телеграмм-канал предложение по повреждению административных объектов на территории Украины. К реализации преступления он привлек знакомого из Кировоградской области.

Злоумышленники приобрели бензин на автозаправочной станции и совершили поджог помещения старостата. Все снимали на мобильный телефон, после чего видео отправили анонимному "заказчику" как подтверждение выполнения задания.

Под процессуальным руководством Кировоградской областной прокуратуры обоим сообщено о подозрении по факту умышленного повреждения имущества путем поджога, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины).

