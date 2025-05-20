РУС
Новости Задержание поджигателей
1 229 12

Подожгли здание старостата по заказу из телеграма: в Кировоградской области задержаны двое молодых людей, - прокуратура

підпал

Кировоградская областная прокуратура сообщила о подозрении двум молодым мужчинам, которые совершили поджог административного здания в Голованевском районе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальное заявление прокуратуры.

Как отмечается, один из подозреваемых - житель Винницкой области - получил через телеграмм-канал предложение по повреждению административных объектов на территории Украины. К реализации преступления он привлек знакомого из Кировоградской области.

Злоумышленники приобрели бензин на автозаправочной станции и совершили поджог помещения старостата. Все снимали на мобильный телефон, после чего видео отправили анонимному "заказчику" как подтверждение выполнения задания.

Под процессуальным руководством Кировоградской областной прокуратуры обоим сообщено о подозрении по факту умышленного повреждения имущества путем поджога, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины).

Автор: 

поджог (1116) Кировоградская область (663)
тєлєграмні маладагвардєйци пішли косяками.
Вважаю, що всім хто пішов по 111-2 треба видавати паспорт негромадянина. А інакше країна буде грузнути в цьому лайні десятиріччями.
показать весь комментарий
20.05.2025 12:14 Ответить
+4
Генофонд зелених гнид- слуг народу!
показать весь комментарий
20.05.2025 12:14 Ответить
+3
нєнє.
цікаво, як вони отримують оплату?
готівкою? карткою?
карткою: то звідки?
з української картки, чи з якої?
агов, ****, малюк?
герой україни....
показать весь комментарий
20.05.2025 12:27 Ответить
Їм до жопи громадянство! Таких ******** треба нищити привселюдно на площах та майданах, може тоді попустить!
показать весь комментарий
20.05.2025 12:59 Ответить
ну, як сказати... "сірий" паспорт через 111-ту буде до кінця життя викликати у оточуючих огиду і підозру.
показать весь комментарий
20.05.2025 13:04 Ответить
Яким чином? Всі будить тикатим в нього пальчиком під час виборів? Таким дегенератам це ніщо, вони знайдуть змогу гадити і надалі! Друже, зніми рожеві окуляри, тільки гарна пізьдюліна, або страх перед покаранням в змозі це зупинити!
показать весь комментарий
20.05.2025 13:54 Ответить
зніміть рожеві окуляри - страху перед покаранням по 111-ій (а це до довічного з конфіскацією) у них нема, бо на усвідомлення наслідків своїх злочинів у них просто не вистачає інтеллекту. А вбивати ви їх не будете - бо це злочин, за який вже ви можете сісти надовго, а воно вам треба?...
показать весь комментарий
20.05.2025 14:03 Ответить
який підпал ???? це явна діверсія ! які дятли та зрадники сидять в цій "прокуратурі "
показать весь комментарий
20.05.2025 13:27 Ответить
так. Це 111 ч. 2.
показать весь комментарий
20.05.2025 14:05 Ответить
А хто тобі сказав, що вони отримують оплату? Аби ото ********.
показать весь комментарий
20.05.2025 12:34 Ответить
ви шо гонітє?
безкоштовно, тільки пляж на гідропарку.
показать весь комментарий
20.05.2025 12:36 Ответить
Мабуть в прокуратурі більше не лишилося людей, які знають кримінальне право. Статття 194 КК України - це умисне знищення або пошкодження майна. У даному конкретному ********, повинна бути кваліфікація за ч. 2 ст. 113 КК України - Диверсія (чинення з метою ослаблення держави вибухів, підпалів або інших дій, вчинені в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту). Або дурість прокурорві-інвалілів або хтось заніс їм грубі грошенята. Інших варіантів просто не існує.
показать весь комментарий
20.05.2025 13:02 Ответить
 
 