Підпалили будівлю старостату на замовлення з телеграму: На Кіровоградщині затримано двох молодиків, - прокуратура

Кіровоградська обласна прокуратура повідомила про підозру двом молодим чоловікам, які вчинили підпал адміністративної будівлі в Голованівському районі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційну заяву прокуратури.

Як зазначається, один із підозрюваних - мешканець Вінницької області - отримав через телеграм-канал пропозицію щодо пошкодження адміністративних об’єктів на території України. До реалізації злочину він залучив знайомого з Кіровоградщини.

Зловмисники придбали бензин на автозаправній станції та здійснили підпал приміщення старостату. Усе фільмували на мобільний телефон, після чого відео відправили анонімному "замовнику" як підтвердження виконання завдання.

За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури обом повідомлено про підозру за фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України).

