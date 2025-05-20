УКР
Підпалили будівлю старостату на замовлення з телеграму: На Кіровоградщині затримано двох молодиків, - прокуратура

Кіровоградська обласна прокуратура повідомила про підозру двом молодим чоловікам, які вчинили підпал адміністративної будівлі в Голованівському районі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційну заяву прокуратури.

Як зазначається, один із підозрюваних - мешканець Вінницької області - отримав через телеграм-канал пропозицію щодо пошкодження адміністративних об’єктів на території України. До реалізації злочину він залучив знайомого з Кіровоградщини.

Зловмисники придбали бензин на автозаправній станції та здійснили підпал приміщення старостату. Усе фільмували на мобільний телефон, після чого відео відправили анонімному "замовнику" як підтвердження виконання завдання.

За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури обом повідомлено про підозру за фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України).

тєлєграмні маладагвардєйци пішли косяками.
Вважаю, що всім хто пішов по 111-2 треба видавати паспорт негромадянина. А інакше країна буде грузнути в цьому лайні десятиріччями.
20.05.2025 12:14 Відповісти
Їм до жопи громадянство! Таких ******** треба нищити привселюдно на площах та майданах, може тоді попустить!
20.05.2025 12:59 Відповісти
ну, як сказати... "сірий" паспорт через 111-ту буде до кінця життя викликати у оточуючих огиду і підозру.
20.05.2025 13:04 Відповісти
Яким чином? Всі будить тикатим в нього пальчиком під час виборів? Таким дегенератам це ніщо, вони знайдуть змогу гадити і надалі! Друже, зніми рожеві окуляри, тільки гарна пізьдюліна, або страх перед покаранням в змозі це зупинити!
20.05.2025 13:54 Відповісти
зніміть рожеві окуляри - страху перед покаранням по 111-ій (а це до довічного з конфіскацією) у них нема, бо на усвідомлення наслідків своїх злочинів у них просто не вистачає інтеллекту. А вбивати ви їх не будете - бо це злочин, за який вже ви можете сісти надовго, а воно вам треба?...
20.05.2025 14:03 Відповісти
який підпал ???? це явна діверсія ! які дятли та зрадники сидять в цій "прокуратурі "
20.05.2025 13:27 Відповісти
так. Це 111 ч. 2.
20.05.2025 14:05 Відповісти
Генофонд зелених гнид- слуг народу!
20.05.2025 12:14 Відповісти
нєнє.
цікаво, як вони отримують оплату?
готівкою? карткою?
карткою: то звідки?
з української картки, чи з якої?
агов, ****, малюк?
герой україни....
20.05.2025 12:27 Відповісти
А хто тобі сказав, що вони отримують оплату? Аби ото ********.
20.05.2025 12:34 Відповісти
ви шо гонітє?
безкоштовно, тільки пляж на гідропарку.
20.05.2025 12:36 Відповісти
Мабуть в прокуратурі більше не лишилося людей, які знають кримінальне право. Статття 194 КК України - це умисне знищення або пошкодження майна. У даному конкретному ********, повинна бути кваліфікація за ч. 2 ст. 113 КК України - Диверсія (чинення з метою ослаблення держави вибухів, підпалів або інших дій, вчинені в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту). Або дурість прокурорві-інвалілів або хтось заніс їм грубі грошенята. Інших варіантів просто не існує.
20.05.2025 13:02 Відповісти
 
 