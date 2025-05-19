УКР
Поліція Британії заарештувала третього чоловіка у справі про підпал будинків, пов’язаних зі Стармером

Підпал будинків Стармера

Поліція Лондона вранці 19 травня заарештувала третього чоловіка в межах розслідування серії підпалів на півночі Лондона, в тому числі пожежі в будинку, пов’язаного з прем’єр-міністром країни Кіром Стармером.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За повідомленням лондонської поліції, 34-річний чоловік був заарештований у понеділок вранці в Челсі, на південному заході Лондона, за підозрою у змові з метою вчинення підпалу з наміром поставити під загрозу життя. Його взяли під варту.

Також читайте: Затримали другого підозрюваного у підпалі будинку й автівки Стармера

Двоє інших чоловіків – 21-річний громадянин України Роман Лавринович і 26-річний чоловік, ім’я якого невідоме, – також були заарештовані.

Звинувачення стосуються трьох інцидентів: пожежі автомобіля в Кентіш-Тауні на півночі Лондона, пожежі в приватному будинку прем’єр-міністра на тій же вулиці та пожежі за адресою, за якою він раніше жив на північному заході Лондона.

Розслідування здійснювало контртерористичне командування поліції Лондона.

Що передувало?

У Великій Британії 13 травня затримали 21-річного громадянина України, якому пред'явлено обвинувачення у підпалі двох будинків премʼєра країни Кіра Стармера та автівки.

Українцю Роману Лавриновичу інкримінують три підпали з наміром заподіяти шкоду життю людей

Сам Стармер напередодні заявив, що підпали обʼєктів, повʼязаних із ним, - це "напад на всіх нас, на демократію і цінності, які ми обстоюємо".

Розслідування веде антитерористичний підрозділ лондонської поліції, оскільки напади повʼязані з публічною особою високого рівня.

арешт (2549) підпал (718) Стармер Кір (257)
Розібратися, з цими паліями, та й повісити їх, щоб не бавилися більше із вогнем!
показати весь коментар
19.05.2025 19:32 Відповісти
Нашего разрекламировали сразу, в момент, а кто другие двое - ни гу-гу.
показати весь коментар
19.05.2025 20:35 Відповісти
"Українцю Роману Лавриновичу інкримінують три підпали з наміром заподіяти шкоду життю людей."
Хай подивляться, що інкримінують "українцю" Віктору Януковичу...
Хоч це і прикро, але є громадяни України, в яких з українського тільки паспорт.
показати весь коментар
19.05.2025 20:53 Відповісти
Янукович это татарское погонялово от "януковчи" - вор карманник.
показати весь коментар
19.05.2025 23:32 Відповісти
Де громадянин України взяв адреси де проживає і проживав раніше Стармер? Що за охорона в керівника держави, що любий бажаючий може завдати шкоду його майну?
показати весь коментар
19.05.2025 21:30 Відповісти
Кацапи бавляться з вогнем , а піймали украінця
показати весь коментар
19.05.2025 22:52 Відповісти
 
 