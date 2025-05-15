УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7588 відвідувачів онлайн
Новини Затримання українців за кордоном Підпал будинку Кіра Стармера
7 030 44

Українця затримали у Британії за підозрою у спробі підпалу будинків прем’єра Стармера

У Британії за підозрою в підпалі будинку прем’єра затримали 21-річного українця

У Великій Британії 13 травня затримали 21-річного громадянина України, якому закидають спробу підпалу двох будинків премʼєра країни Кіра Стармера та автівки.

Про це повідомила поліція Лондона, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Українцю Роману Лавриновичу інкримінують три підпали з наміром заподіяти шкоду життю людей, зазначили британські правоохоронці.

За версією слідства, Лавринович підпалив автівку в Кентіш-Тауні на півночі Лондону, приватний будинок Стармера на тій же вулиці та ще один будинок, де Стармер жив до того, як став премʼєром, і який зараз здають в оренду. Ніхто не постраждав, але пошкоджені вхідні двері одного з будинків.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Намагалися знищити синагогу та авто ЗСУ: СБУ затримала п’ятьох паліїв у трьох областях. ФОТОрепортаж

"Лавринович був заарештований вранці 13 травня і залишається під вартою після отримання ордера на продовження терміну утримання під вартою. Він має з'явитися в Вестмінстерському магістратському суді в п'ятницю, 16 травня", - повідомили в поліції Лондона.

Сам Стармер напередодні заявив, що підпали обʼєктів, повʼязаних із ним, — це "напад на всіх нас, на демократію і цінності, які ми обстоюємо".

Розслідування веде антитерористичний підрозділ лондонської поліції, оскільки напади повʼязані з публічною особою високого рівня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща звинувачує двох українців у причетності до підпалу ТЦ у Варшаві

Автор: 

Велика Британія (5742) підпал (718) українці (2573) Стармер Кір (257)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+29
Стопудово кацапи забашляли...
показати весь коментар
15.05.2025 22:49 Відповісти
+27
вата беглая
показати весь коментар
15.05.2025 22:46 Відповісти
+15
Ордловчане ведь формально тоже украинцы. Не иначе как кремлевская провокация.
показати весь коментар
15.05.2025 22:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Рамси попутав
показати весь коментар
15.05.2025 22:45 Відповісти
вата беглая
показати весь коментар
15.05.2025 22:46 Відповісти
Вата, ще й з прізвищем неукраїнським, як і більшість нашого уряду з паспортами раші. Написали б прибув з України. Не так очі кололо.
показати весь коментар
16.05.2025 07:22 Відповісти
Стопудово кацапи забашляли...
показати весь коментар
15.05.2025 22:49 Відповісти
Не знаю, як цей. Але в Європі зараз маса малоросів, які ненавидять Україну і чекають путіна
показати весь коментар
15.05.2025 23:12 Відповісти
Маса - це скіко?
показати весь коментар
15.05.2025 23:50 Відповісти
Это дохера.Так понятнее?
показати весь коментар
16.05.2025 07:31 Відповісти
Так, а чого не у кацапів його чекають? А взагалі то, якщо ******* ********* нехай валять туди.
показати весь коментар
16.05.2025 07:20 Відповісти
Хто б ще.
Й скорійше за все через "телеграм".
Але К4ц4пи дегенерати, це не спрацювало, бо Британці не мислять шаблонами - не судять всіх по одному - двом- десяти випадкам, Британці мають трохи розум, хоча й не всі звісно бо ідеальних людей/народів/країн/суспільст не існує.
показати весь коментар
16.05.2025 02:12 Відповісти
онождітьо. Тут зразу родаків треба перевірити. Таким чмом могло в 21 стати тільки під впливом родаків.
показати весь коментар
15.05.2025 22:50 Відповісти
до чого тут "родаки"? 21 рік - це вже не дитина! я з 18 років жив самостійно, окремо від батьків, вчився в університеті, працював, одружився в 20, став батьком в 23!
показати весь коментар
15.05.2025 23:01 Відповісти
фесебе працює поки мальок по турціям вояжує. мальок, чому 21-однорічний москалик досі не підпалив резиденцію сісіньпія?
показати весь коментар
15.05.2025 22:51 Відповісти
Наймати наркозалежних, ватних українців … хто ж це може бути?…
показати весь коментар
15.05.2025 22:53 Відповісти
Ну що робити із продуктом-- " Нє важно как назівається вуліца, єслі ана асвєщена"?.
Наробили " сєньоров-галадаморов".і що саме страшне, продовжують робити виродків.
показати весь коментар
15.05.2025 22:55 Відповісти
Українці запалюють
показати весь коментар
15.05.2025 22:55 Відповісти
це "напад на всіх нас, на демократію і цінності, які ми обстоюємо".
показати весь коментар
15.05.2025 22:59 Відповісти
Шо не так?
показати весь коментар
15.05.2025 23:51 Відповісти
Не так те, що не має ніяких "цінностей", які вони відстоюють... Всі ці "цінності" це лише красиві слова, які вони вертять на свій лад, як їм вигідно.
показати весь коментар
15.05.2025 23:58 Відповісти
ти теж вертиш задом,як мартишка очком,чувак. замість захищати Батьківщину від повного знищення,сидиш в ухилянтській норі,вертиш очком і ще щось тявкаєш на ненависний тобі Захід...
показати весь коментар
16.05.2025 00:23 Відповісти
Ордловчане ведь формально тоже украинцы. Не иначе как кремлевская провокация.
показати весь коментар
15.05.2025 22:59 Відповісти
Знов той самий дуже цінний для ЗЄ спермофонд...
показати весь коментар
15.05.2025 23:00 Відповісти
Нехай саджають, а сім*ю нафіг і назавжди депортувати.
показати весь коментар
15.05.2025 23:03 Відповісти
на московію
показати весь коментар
15.05.2025 23:24 Відповісти
егеж. Там у них постійно будуть тепер "двИжухИ", тому сімейці буде дуже комфортно)))
показати весь коментар
15.05.2025 23:37 Відповісти
це не українець.
показати весь коментар
15.05.2025 23:18 Відповісти
фіга собі в вас прапорець, петія.
давно цієї ***** не бачив...
показати весь коментар
16.05.2025 00:15 Відповісти
Фаміліія не українська. Бульбаш.👈
показати весь коментар
15.05.2025 23:22 Відповісти
У нас був спікер парламенту лавринович.
показати весь коментар
15.05.2025 23:30 Відповісти
Якої гидоти туту тільки не було. Янукович, наприклад, теж бульбаш.
показати весь коментар
16.05.2025 07:01 Відповісти
Череп ще поміряй.
показати весь коментар
15.05.2025 23:52 Відповісти
у нас на форумі ухилянсько-біженській сво.лоті слова не надають!
показати весь коментар
16.05.2025 00:24 Відповісти
ви зараз підігруєте кацапнявому рашисту...
показати весь коментар
16.05.2025 00:38 Відповісти
Чим краще міряти- циркулем, лінєйкою , рулеткою чи приблизно?
показати весь коментар
16.05.2025 07:04 Відповісти
та **** тут за якось казла? - в нас през не українець...
і национальність тут не причому - він кацап по духу!
показати весь коментар
15.05.2025 23:30 Відповісти
ніц не здивуюся, якщо це мудило "бєжєнєц".
показати весь коментар
15.05.2025 23:45 Відповісти
Для такого бидла країни Прибалтики придумали паспорти "неграждан", а тим кому це не подобається пропонують повернутись жити в РФ. Це саме потрібно було зробити у нас з початку війни, щоб категорія українців-неграждан змогла скористатись своїм паспортом тільки для виїзду на родіну в РФ...
показати весь коментар
15.05.2025 23:48 Відповісти
нічого нового - це як в штатах - грін кард,
громадянин обмежений в правах.
хочеш стати необмеженим? - вчи мову буде жосткий екзамен
і на історію страни і на мову ...
показати весь коментар
15.05.2025 23:59 Відповісти
а мальчік з бамбасу бил в трусіках ілі без?
показати весь коментар
16.05.2025 04:17 Відповісти
Какая разніца.... Вже - БЕЗ....і надовго.
показати весь коментар
16.05.2025 09:36 Відповісти
сподіваюсь від британського суду на максимальний термін утримання цього барана, нехай йому вилізуть боком криваві москальські гроші
показати весь коментар
16.05.2025 04:33 Відповісти
Нікому не секрет що бидло завербоване кацапськими спец. службами ,ці варвари окрім нести біду і хаос нічого не вміють.
показати весь коментар
16.05.2025 07:30 Відповісти
Цікава ілюстрація про рускій мір. Більшість населення вважає, що рускій мір - це окупація типу лднр, криму, придністров'я і т.д. (ради замовиправдання) хоча творці коцепції закладали носіїв росмови, культури, моспатріархату тощо, які у підсумку стали передумовою війни, зокрема, як і цей колаборант, передумовою продажності якого скоріше за все стала його рускомірскість.
показати весь коментар
16.05.2025 08:28 Відповісти
21 рік пацану, а такий матьорий!
Як він знайшов будинки і машину?
Загуглив?
Чи «старшиє таваріщі» допомогли?
показати весь коментар
16.05.2025 09:08 Відповісти
 
 