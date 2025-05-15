Українця затримали у Британії за підозрою у спробі підпалу будинків прем’єра Стармера

У Великій Британії 13 травня затримали 21-річного громадянина України, якому закидають спробу підпалу двох будинків премʼєра країни Кіра Стармера та автівки.

Про це повідомила поліція Лондона, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Українцю Роману Лавриновичу інкримінують три підпали з наміром заподіяти шкоду життю людей, зазначили британські правоохоронці.

За версією слідства, Лавринович підпалив автівку в Кентіш-Тауні на півночі Лондону, приватний будинок Стармера на тій же вулиці та ще один будинок, де Стармер жив до того, як став премʼєром, і який зараз здають в оренду. Ніхто не постраждав, але пошкоджені вхідні двері одного з будинків.

"Лавринович був заарештований вранці 13 травня і залишається під вартою після отримання ордера на продовження терміну утримання під вартою. Він має з'явитися в Вестмінстерському магістратському суді в п'ятницю, 16 травня", - повідомили в поліції Лондона.

Сам Стармер напередодні заявив, що підпали обʼєктів, повʼязаних із ним, — це "напад на всіх нас, на демократію і цінності, які ми обстоюємо".

Розслідування веде антитерористичний підрозділ лондонської поліції, оскільки напади повʼязані з публічною особою високого рівня.

