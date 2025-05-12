УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8896 відвідувачів онлайн
Новини Російські диверсії в ЄС
4 881 23

Польща звинувачує двох українців у причетності до підпалу ТЦ у Варшаві

Пожежа в ТЦ в Польщі

Сьогодні, 12 травня 2025 року, прокуратура Польщі висунула звинувачення двом громадянам України. Їх підозрюють у причетності до підпалу торгового центру у Варшаві, який стався рік тому.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

Повідомляється, що ці українці співпрацювали з підпалювачами.

За даними прокуратури, один з них, Данило Б., отримав завдання з Росії зняти на камеру пожежу в залі та гасіння, а потім надіслати ці матеріали до РФ, де їх опублікували в соціальних мережах.

Другий підозрюваний - замовник зйомок Олександр В.

Також читайте: Польські перевізники можуть на чотири місяці заблокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

Обидва вони входили до організованої групи, яка планувала підпали великих об'єктів в країнах ЄС з метою залякування людей.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Росія стоїть за підпалом торгового центру у Варшаві. Згодом стало відомо, що Польща закриває консульство РФ у Кракові через причетність російських спецслужб до підпалу ТЦ у Варшаві.

Автор: 

підпал (718) Польща (8750) українці (2572) диверсія (364)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+23
російськомовні скоріше за все - серед них вати 70%. Не треба думати що паспорт України робить українцем
показати весь коментар
12.05.2025 14:00 Відповісти
+14
Вчора ж кацапів ловили
показати весь коментар
12.05.2025 13:58 Відповісти
+13
кива теж громадянин України... був...
яник-овоч, азаров, портнов - громадяни України, а дмитрук ще й народний депутат, слуга народу...
показати весь коментар
12.05.2025 14:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вчора ж кацапів ловили
показати весь коментар
12.05.2025 13:58 Відповісти
російськомовні скоріше за все - серед них вати 70%. Не треба думати що паспорт України робить українцем
показати весь коментар
12.05.2025 14:00 Відповісти
бидло є бидло ,свині кацапські отримають те ж саме , ,що свого часу отримали монголи ,...
що там з монголією
показати весь коментар
12.05.2025 14:03 Відповісти
Звичайно робить.
Тиж не називаєш того, хто має паспорт росії - Українцем, навіть якщо він був Українцем.
Ти щось не правильно розумієш, Друже.
Українець - це той хто має громадянство України - за визначенням.
показати весь коментар
12.05.2025 14:12 Відповісти
кива теж громадянин України... був...
яник-овоч, азаров, портнов - громадяни України, а дмитрук ще й народний депутат, слуга народу...
показати весь коментар
12.05.2025 14:05 Відповісти
Отож! Учора була "рука Кремля", сьогодні "рука Київа". Нічого не розумію!
показати весь коментар
12.05.2025 14:08 Відповісти
тупий? написано ж що на замовлення РФ, А там хоч би зулус чи мавританець це робив. Зробили, щоправда, ті гниди, які вилупились від завезених вошей з-за Уралу 90 років тому
показати весь коментар
12.05.2025 14:25 Відповісти
Якби там упіймали самого Туска, то той теж був би на замовлення РФ?
показати весь коментар
12.05.2025 16:11 Відповісти
безумовно. не бачу інших причин щоб він взявся палити торговий центр. ЩОправда, не уявляю,скільки б це коштувало рашці
показати весь коментар
12.05.2025 16:41 Відповісти
Не українці вони.Громадяни України.На превеликий жаль...
показати весь коментар
12.05.2025 18:01 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2025 13:59 Відповісти
З огліду на активність шантрапи в Україні, що підпалює авта та тицяє там і сям вибухівки, то "такоє может імєть мєсто бить". Тмм більш, що в Польщу здриснули не найкращі хлопи.

Але дивно, що вчора пілікали про рахованів, а сьогодні вже про "двох українцов". Так де ті раховані поділися? Джьоппа зажувала? Чия?
показати весь коментар
12.05.2025 14:01 Відповісти
раховани найняли українців,все вірно говорили.
показати весь коментар
12.05.2025 14:04 Відповісти
Сподіваюсь, Польща їм вставить гарячого прутня.
показати весь коментар
12.05.2025 14:09 Відповісти
Громадянин України це не означає що українець. І це наша біда, нащадки совкових мутантів і москвороті манкурти.
показати весь коментар
12.05.2025 14:03 Відповісти
Самі злісні підораси в Польщі це українці,які там трохи влаштувались і чмирять своїх же,така от херня.
показати весь коментар
12.05.2025 14:06 Відповісти
просто це москалі з українським паспортом, нащадки окупантів, які окупували Україну ще з 20 років минулого століття
показати весь коментар
12.05.2025 14:08 Відповісти
Серед мільйонів громадян України, які отримали прихист в ЄС, певну кількість було завербовано ФСБ ще в Україні з завданням інфільтрації в ЄС під виглядом біженців та подальшого їх використання, як агентів для здійснення підривної діяльності, диверсій та інших "актівних мєропріятій" на території країн, які надають прихист.
показати весь коментар
12.05.2025 14:23 Відповісти
Замовники - русня, але в кінці відповідальність буде на українцях.
Русня вміє.
показати весь коментар
12.05.2025 14:10 Відповісти
У Познані теж закривають кацапське консульство , як і в Кракові !!
Взагалі потрібно закрити кацапське консульство і у Варшаві ,
буде набагато краще повітря в Польщі 🙁
показати весь коментар
12.05.2025 14:10 Відповісти
За гроші продаються більшість людей. В тім числі закордоном та будь якої національності. Гроші рулять світом. На жаль.
показати весь коментар
12.05.2025 14:14 Відповісти
Оцей непотріб треба розстрілювати, щоб і не згадували, що воно з України бо воно не українці!
показати весь коментар
12.05.2025 14:17 Відповісти
Это Александр Варивода с Херсону . До прихода агресора занимался воровством автомобилей и имущества граждан Украины . После агресий русских начал сотруднить с фсб россий и сбежал в россию. Он руководил другим млодым украинцом которыий поджег в Литве (Икею ) ,и причястен групе других поджигателей в Польше. ( Больше можете из телеги Цаплиенко ).
показати весь коментар
16.05.2025 02:54 Відповісти
 
 