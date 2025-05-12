Польща звинувачує двох українців у причетності до підпалу ТЦ у Варшаві
Сьогодні, 12 травня 2025 року, прокуратура Польщі висунула звинувачення двом громадянам України. Їх підозрюють у причетності до підпалу торгового центру у Варшаві, який стався рік тому.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".
Повідомляється, що ці українці співпрацювали з підпалювачами.
За даними прокуратури, один з них, Данило Б., отримав завдання з Росії зняти на камеру пожежу в залі та гасіння, а потім надіслати ці матеріали до РФ, де їх опублікували в соціальних мережах.
Другий підозрюваний - замовник зйомок Олександр В.
Обидва вони входили до організованої групи, яка планувала підпали великих об'єктів в країнах ЄС з метою залякування людей.
Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Росія стоїть за підпалом торгового центру у Варшаві. Згодом стало відомо, що Польща закриває консульство РФ у Кракові через причетність російських спецслужб до підпалу ТЦ у Варшаві.
що там з монголією
Тиж не називаєш того, хто має паспорт росії - Українцем, навіть якщо він був Українцем.
Ти щось не правильно розумієш, Друже.
Українець - це той хто має громадянство України - за визначенням.
яник-овоч, азаров, портнов - громадяни України, а дмитрук ще й народний депутат, слуга народу...
Але дивно, що вчора пілікали про рахованів, а сьогодні вже про "двох українцов". Так де ті раховані поділися? Джьоппа зажувала? Чия?
Русня вміє.
Взагалі потрібно закрити кацапське консульство і у Варшаві ,
буде набагато краще повітря в Польщі 🙁