Польща звинувачує двох українців у причетності до підпалу ТЦ у Варшаві

Сьогодні, 12 травня 2025 року, прокуратура Польщі висунула звинувачення двом громадянам України. Їх підозрюють у причетності до підпалу торгового центру у Варшаві, який стався рік тому.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

Повідомляється, що ці українці співпрацювали з підпалювачами.

За даними прокуратури, один з них, Данило Б., отримав завдання з Росії зняти на камеру пожежу в залі та гасіння, а потім надіслати ці матеріали до РФ, де їх опублікували в соціальних мережах.

Другий підозрюваний - замовник зйомок Олександр В.

Обидва вони входили до організованої групи, яка планувала підпали великих об'єктів в країнах ЄС з метою залякування людей.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Росія стоїть за підпалом торгового центру у Варшаві. Згодом стало відомо, що Польща закриває консульство РФ у Кракові через причетність російських спецслужб до підпалу ТЦ у Варшаві.