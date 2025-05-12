БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
2 858 8

Польські перевізники заблокували найбільший пункт пропуску на кордоні з Україною (оновлено)

Польські перевізники почали блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

О 16:00 у понеділок, 12 травня, польські перевізники розпочали акцію протесту на напрямку пункту пропуску "Дорогуськ", що навпроти українського пункту пропуску "Ягодин".

Це найбільший вантажний митний пост на українсько-польському кордоні, повідомляє Державна митна служба України.

Наразі протестувальники пропускають лише по 1 транспортному засобу в обох напрямках протягом години. Це у 25 разів менше, ніж передбачено українсько-польськими міжурядовими домовленостями.

Водночас пропуск автобусів (в обох напрямках), гуманітарної допомоги та цистерн з паливом на вʼїзд в Україну здійснюється безперешкодно.

За даними Митної служби, основні вимоги організаторів блокування кордону наступні:

  • привернення уваги до ситуації, що склалась у сфері транспортних перевезень на території Польщі;
  • повернення дозволів на здійснення міжнародних транспортних перевезень українськими перевізниками на вʼїзд до Польщі.

Раніше у Державній прикордонній службі повідомяли, що за попередніми даними польської сторони, дії польських перевізників можуть тривати впродовж 4 місяців.

Як повідомлялося, минулого тижня польські перевізники анонсували проведення акції протесту біля пункту пропуску "Дорогуськ", одного з ключових на польсько-українському кордоні. 

Причина майбутнього митингу – зростаюче незадоволення умовами роботи та доходами. Польські транспортники вчергове вказують на українських колег як джерело своїх проблем, звинувачуючи їх у зниженні ставок на перевезення та витісненні з ринку.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (618) кордон (1168) вантажі (1347) Польща (2481)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це може бути проблемою, якщо дійсно почнуть блокувати.
Своя шекра до тіла ближча. А розіганяти влада злякається. Рейтинги впадуть.
Тут же опозиція вискочить-" розганяють поляків, заради українців"
Тяжка задача..
показати весь коментар
12.05.2025 13:46 Відповісти
Перевізники регулюють прикордонний режим, а не так давно цо функцію перебрали на себе рагулі на тракторах. А де прикордонники??? Польща взагалі має ДЕРЖАВУ ???
показати весь коментар
12.05.2025 16:22 Відповісти
Таку саму, що і Україна. Ка*апи підуть на гієну - рушниками постелимо!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
12.05.2025 17:50 Відповісти
ФСБ не тільки палить ТЦ у Польші а і регулюе польский кордон фінансуя продажних поляков.
показати весь коментар
12.05.2025 16:53 Відповісти
Вибори у них скоро. От і бісяться. Пройдуть вибори - розженуть
показати весь коментар
12.05.2025 17:51 Відповісти
Замість того щоб працювати, пихаті пани видавлюють з уряду привілегії.
показати весь коментар
12.05.2025 19:45 Відповісти
запустити кацапів їм туди, нехай трохи побрикаються
показати весь коментар
12.05.2025 20:04 Відповісти
Наступного дня після приєднання України до ЄС всі ці серуни - банкрути. Так само їхні лохи-рольники, що звикли до дотацій
показати весь коментар
12.05.2025 21:55 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 