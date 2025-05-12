Польські перевізники заблокували найбільший пункт пропуску на кордоні з Україною (оновлено)

О 16:00 у понеділок, 12 травня, польські перевізники розпочали акцію протесту на напрямку пункту пропуску "Дорогуськ", що навпроти українського пункту пропуску "Ягодин".

Це найбільший вантажний митний пост на українсько-польському кордоні, повідомляє Державна митна служба України.

Наразі протестувальники пропускають лише по 1 транспортному засобу в обох напрямках протягом години. Це у 25 разів менше, ніж передбачено українсько-польськими міжурядовими домовленостями.

Водночас пропуск автобусів (в обох напрямках), гуманітарної допомоги та цистерн з паливом на вʼїзд в Україну здійснюється безперешкодно.

За даними Митної служби, основні вимоги організаторів блокування кордону наступні:

привернення уваги до ситуації, що склалась у сфері транспортних перевезень на території Польщі;

повернення дозволів на здійснення міжнародних транспортних перевезень українськими перевізниками на вʼїзд до Польщі.

Раніше у Державній прикордонній службі повідомяли, що за попередніми даними польської сторони, дії польських перевізників можуть тривати впродовж 4 місяців.

Як повідомлялося, минулого тижня польські перевізники анонсували проведення акції протесту біля пункту пропуску "Дорогуськ", одного з ключових на польсько-українському кордоні.

Причина майбутнього митингу – зростаюче незадоволення умовами роботи та доходами. Польські транспортники вчергове вказують на українських колег як джерело своїх проблем, звинувачуючи їх у зниженні ставок на перевезення та витісненні з ринку.