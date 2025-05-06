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Новини
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Польські перевізники готують новий протест поблизу кордону з Україною

Польські перевізники готують новий протест поблизу кордону з Україною

Польські перевізники анонсували проведення акції протесту біля пункту пропуску "Дорогуськ", одного з ключових на польсько-українському кордоні.

Відповідну заявку на протест подав Комітет захисту транспортних перевізників та роботодавців Республіки Польща, передає zn.ua.

Причина майбутнього митингу – зростаюче незадоволення умовами роботи та доходами. Польські транспортники вчергове вказують на українських колег як джерело своїх проблем, звинувачуючи їх у зниженні ставок на перевезення та витісненні з ринку.

"Влада ігнорує наші звернення, тому ми змушені діяти самостійно. Мета – відновити рівновагу у сфері вантажоперевезень, порушену після скасування системи дозволів для українських компаній", – йдеться в заяві Комітету.

Конкретної дати початку акції наразі немає.

Як повідомлялося, з 30 квітня на кордоні з Польщею розпочався ремонт міжнародного автопереходу "Устилуг – Зосин" із української сторони, внаслідок чого буде частково обмежено проїзд транспортних засобів смугами руху пункту пропуску. Роботи триватимуть орієнтовно до 5 червня цього року.

Раніше повідомлялося, що з польського боку автопереходу "Зосин – Устилуг" теж проводиться ремонт сталевої прогонової надбудови мосту через Західний Буг, оновлення опор та під'їздів до нього, що так само призводить до часткового обмеження проїзду, встановлення реверсного руху лише однією смугою половини моста, утруднення і сповільнення трафіку.

Нагадаємо, в пункті пропуску "Шегині" на кордоні України з Польщею з 22 квітня розпочалися ремонтно-реконструкційні роботи, які триватимуть орієнтовно до 10 травня.

Автор: 

кордон (1134) перевезення (645) Польща (2441)


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У поганого танцюриста...то ноги, то яйця заважають...
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06.05.2025 13:23 Відповісти
А як би заблокувати кордон з пшеками і не пускати продуктів харчування з Польщі ?! Бо в в Польщу українці не мають права ввозити навіть бутерброд для перекусу в дорозі, і навіть одного яблука !!! Або їж на кордоні, або викидай ! Зате в Україну цілими вантажівками і рейсовими автобусами пруть усі харчі ! Чому ви, українці, і особливо влада усіх рівнів, яких ви собі понавибирали створили для себе, " коханих" такі умови ?!!! Чому ви завжди ниєте і ніяк не дієте ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Усі "трахають " вас в хвіст і гриву - і угорці, і словаки, і поляки, і москалі, скоро і румуни почнуть. Я вже не кажу про США та інші "дружні" країни ! А саме більше мене бісить, коли де-які унікуми кричать, що ми непереможні !!!
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06.05.2025 13:31 Відповісти
А ти чий будеш? Кажеш «ви українці», а сам тіпа косиш під українця і підбурюєш?
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06.05.2025 14:57 Відповісти
От би так Британці з поляками. Бо як самі збили ціни та ринок захопили то поляки довольні.
Надав же Бог сусідів Україні..... одні війною відкритою йдуть іньші економічною!
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06.05.2025 14:13 Відповісти
То їм українське зерно заважало тепер хер собачий в роті їм заважає. Хто ще не зрозумів що це все лише привід. І все це організовує московський режим. Якщо в Румунії через порти якої Україна перевозить більшість товарів, виберуть ще ************* в президенти то Україна опиниться в повній блокаді. Цього і добивається *****. Ось чому Україна ніприяких обставинах не повинна віддавати рашистам крим а значить і Чорне море. Не буде Україна возити Чорним морем товари то не буде ніхто.
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06.05.2025 14:23 Відповісти
Так то воно так. Але ті, кому в першу чергу вигідно, щоби ми вистояли - польський уряд. І вони нічого не роблять проти цього «страйкк», бо в них вибори скоро
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06.05.2025 14:56 Відповісти
Москалі румуніі купили. Лишився лише один кордон
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06.05.2025 14:54 Відповісти
пшеки - це гниди
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06.05.2025 17:56 Відповісти

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