Польські перевізники готують новий протест поблизу кордону з Україною

Польські перевізники анонсували проведення акції протесту біля пункту пропуску "Дорогуськ", одного з ключових на польсько-українському кордоні.

Відповідну заявку на протест подав Комітет захисту транспортних перевізників та роботодавців Республіки Польща, передає zn.ua.

Причина майбутнього митингу – зростаюче незадоволення умовами роботи та доходами. Польські транспортники вчергове вказують на українських колег як джерело своїх проблем, звинувачуючи їх у зниженні ставок на перевезення та витісненні з ринку.

"Влада ігнорує наші звернення, тому ми змушені діяти самостійно. Мета – відновити рівновагу у сфері вантажоперевезень, порушену після скасування системи дозволів для українських компаній", – йдеться в заяві Комітету.

Конкретної дати початку акції наразі немає.

Як повідомлялося, з 30 квітня на кордоні з Польщею розпочався ремонт міжнародного автопереходу "Устилуг – Зосин" із української сторони, внаслідок чого буде частково обмежено проїзд транспортних засобів смугами руху пункту пропуску. Роботи триватимуть орієнтовно до 5 червня цього року.

Раніше повідомлялося, що з польського боку автопереходу "Зосин – Устилуг" теж проводиться ремонт сталевої прогонової надбудови мосту через Західний Буг, оновлення опор та під'їздів до нього, що так само призводить до часткового обмеження проїзду, встановлення реверсного руху лише однією смугою половини моста, утруднення і сповільнення трафіку.

Нагадаємо, в пункті пропуску "Шегині" на кордоні України з Польщею з 22 квітня розпочалися ремонтно-реконструкційні роботи, які триватимуть орієнтовно до 10 травня.