Польща закриває консульство РФ у Кракові через причетність російських спецслужб до підпалу ТЦ у Варшаві
Польща ухвалила рішення про закриття консульства Російської Федерації у Кракові через причетність російських спецслужб до підпалу торгового центру у Варшаві.
Про це повідомив у соцмережі Х міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, інформує Цензор.НЕТ.
"Через наявність доказів того, що російські спецслужби вчинили ганебний акт диверсії проти торгового центру на вулиці Маривільській, я вирішив відкликати свою згоду на діяльність консульства Російської Федерації у Кракові", - написав він.
Раніше Туск заявив, що Росія стоїть за підпалом торгового центру у Варшаві.
Топ коментарі
+15 Ан Мур
показати весь коментар12.05.2025 10:47 Відповісти Посилання
+11 Марина Нєчаєва #561431
показати весь коментар12.05.2025 10:45 Відповісти Посилання
+9 Серый Вовк
показати весь коментар12.05.2025 10:44 Відповісти Посилання
З усієї Європи! І навіть з усієї Америки!
Это не трогаем еще совсем недавние шалости с химическим оружием в Солсбери, подрывах складов в Чехии. Ну и ежедневных терактах в Украине, а до этого в Сирии.
Есть жупел ИГИЛ.. любопытно бы сравнить по эффективности.
