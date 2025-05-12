УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8056 відвідувачів онлайн
Новини Російські диверсії в ЄС
2 320 14

Польща закриває консульство РФ у Кракові через причетність російських спецслужб до підпалу ТЦ у Варшаві

Польща

Польща ухвалила рішення про закриття консульства Російської Федерації у Кракові через причетність російських спецслужб до підпалу торгового центру у Варшаві.

Про це повідомив у соцмережі Х міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, інформує Цензор.НЕТ.

"Через наявність доказів того, що російські спецслужби вчинили ганебний акт диверсії проти торгового центру на вулиці Маривільській, я вирішив відкликати свою згоду на діяльність консульства Російської Федерації у Кракові", - написав він.

Також читайте: Коктейлі Молотова кинули у консульство РФ в Марселі

Раніше Туск заявив, що Росія стоїть за підпалом торгового центру у Варшаві.

Автор: 

консульство (312) Польща (8750) росія (67230) Варшава (192)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
А чому тільки з Польщі?
З усієї Європи! І навіть з усієї Америки!
показати весь коментар
12.05.2025 10:47 Відповісти
+11
Гоніть мокш сцяними ганчірками! Бо вони зараз почнуть акції всілякі з погромами влаштовувати.
показати весь коментар
12.05.2025 10:45 Відповісти
+9
ВСЯ вата должна быть изгнана из Польши сцанными тряпками...
показати весь коментар
12.05.2025 10:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ВСЯ вата должна быть изгнана из Польши сцанными тряпками...
показати весь коментар
12.05.2025 10:44 Відповісти
А чому тільки з Польщі?
З усієї Європи! І навіть з усієї Америки!
показати весь коментар
12.05.2025 10:47 Відповісти
На жаль там купа прєдставітєлєй русского міра з українськими паспортами. Саме двоє таких серед підпалювачів.
показати весь коментар
12.05.2025 10:57 Відповісти
Мова про замовників.
показати весь коментар
12.05.2025 11:11 Відповісти
Гоніть мокш сцяними ганчірками! Бо вони зараз почнуть акції всілякі з погромами влаштовувати.
показати весь коментар
12.05.2025 10:45 Відповісти
А у Варшаві ?
показати весь коментар
12.05.2025 10:45 Відповісти
у Варшаві посольство.
показати весь коментар
12.05.2025 10:48 Відповісти
Його треба теж закрити!
показати весь коментар
12.05.2025 10:54 Відповісти
для цього треба дочекатись прориву Сувалківського коридору.
показати весь коментар
12.05.2025 10:56 Відповісти
У Варшаві на Замковій площі стоїть діжка з солоними огірками. На діжці напис: "Росийський посол".
показати весь коментар
12.05.2025 11:40 Відповісти
Логічно! Менше кацапських шпіонів і диверсантів в країні буде...
показати весь коментар
12.05.2025 11:14 Відповісти
Там еще вагон эпизодов. Поджог и падание самолета DHL в Вильнюсе, поджоги водонапорных башен в Финляндии, поджог электроподстанции в аэропорту Хитроу, блэкаут в Испании и Португалии, поджоги электрощитов жд на олимпиаде в Париже. По эпизоду выше и в Париже товарищи уже арестованы.

Это не трогаем еще совсем недавние шалости с химическим оружием в Солсбери, подрывах складов в Чехии. Ну и ежедневных терактах в Украине, а до этого в Сирии.

Есть жупел ИГИЛ.. любопытно бы сравнить по эффективности.
показати весь коментар
12.05.2025 11:52 Відповісти
аякби так...
Польща ухвалила рішення про закриття консульства Російської Федерації
показати весь коментар
12.05.2025 13:36 Відповісти
 
 