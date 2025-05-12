Польща закриває консульство РФ у Кракові через причетність російських спецслужб до підпалу ТЦ у Варшаві

Польща ухвалила рішення про закриття консульства Російської Федерації у Кракові через причетність російських спецслужб до підпалу торгового центру у Варшаві.

Про це повідомив у соцмережі Х міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, інформує Цензор.НЕТ.

"Через наявність доказів того, що російські спецслужби вчинили ганебний акт диверсії проти торгового центру на вулиці Маривільській, я вирішив відкликати свою згоду на діяльність консульства Російської Федерації у Кракові", - написав він.

Також читайте: Коктейлі Молотова кинули у консульство РФ в Марселі

Раніше Туск заявив, що Росія стоїть за підпалом торгового центру у Варшаві.