Росія стоїть за підпалом торгового центру у Варшаві, - Туск
За підпалом торгового центру Marywilska у Варшаві минулого року стоять росіяни.
Про це в соцмережі Х написав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає Цензор.НЕТ.
"Тепер ми точно знаємо, що велика пожежа торгівельного центру Marywilska у Варшаві була спричинена підпалом, влаштованим за замовленням російських спецслужб", - розповів він.
За його словами, деяких винних вже затримано, усіх інших встановлено та розшукують.
Масштабна пожежа торговому центрі Marywilska 44 сталась 12 травня 2024 року. Комплекс площею 80 тисяч м² вміщував близько 1 400 магазинів і сервісних точок.
А нічого шо в Євроколгоспі навпаки тим фермерам ще зазвичай доплачують?
Щодо ж того, хто що кому зливав - наші везли зерно до порту Гдині. А те, що там його перекупали польскі трейдери - то питання мало б бути до польских трейдерів і до польскої влади, а не до нас, бо ми не контролюємо, що там на території Польщі діється.
І так, я нагадаю, що будь-які польскі товари на територію України провозять і продають взагалі без перепон - а поляки забороняють нам продавати у Польші майже всі наші сільгосптовари. При тому, коли ми забороняємо щось польске, наприклад - м'ясо через чуму свиней - поляки гвалт підіймають - при тому, що наше м'ясо до Польщі завозити заборонено завжди.
і не потрібно тут ліпити про м'ясо, про чуму, про яблука та інші товари. ці всі речі мають регулюватися іншими міжурядовими угодами про торгівлю. тим паче, що ми ще поки не в ЄС, а тому не маємо з поляками таких самих торговельних позицій, які мають з ними інші країни ЄС.
"чи ви думаєте, що взагалі без участі наших трейдерів відбувалася та купівля зерна?"
Ще раз для дятлів повторюю - все це відбувалося на території Польщі приучасті поляків, ви ж зі своїми комплексами меншовартосі вину перекладаєте на Україну, яка нічого не могла контролювати на території Польщі.
Ці польські вилупки навіть висипали зерно на землю з опломбованих вагонів на зупинках - опломбованих! Які мали розпломбувати тільки у порту при перевантаженні на кораблі. А ви продовжуєте катити бочку на Україну!
тепер стосовно "меншовартості". писанина про те, що все це відбувалося на території Польщі, а значить за те все відповідальність несуть поляки - це мачня повна. маячня від дебіла чи зебіла. їде наш зерновоз через польську територію. у нього документи на зерно для африканців. покупець зерна африканець. не може на польській території той зерновоз тупо згрузити те зерно полякам, коли у накладній зазначено, що власник зерна уже є африканець. якщо таке робити - це означає крадіжка зерна. якщо відбувається крадіжка, то тут вмить мають піднімати гвалт власники того товару - або український виробник, або африканський покупець. поляки просто предоставили свою територію виключно для транзиту нашого зерна до африканського покупця... не має права український зерновоз, будь він у Німеччині чи у Польщі, наліво комусь загнати вантаж. бо це уже крадіжка товару. питання тут не в меншовартості взагалі. питання тут у виконанні угод. підписали угоду про транзит, значить тільки транзит. і нічого іншого. і не треба тут нести дичину про мясо, чуму, батончики, молочку яблука. це до цього не має жодного відношення. угода про транзит - є угода про транзит. а угода про торгівлю між поляками і українцями - це угода про торгівлю. це різні речі і тому мішати тут все на купу - це тупо. тим більше маскувати цю ахінею під меншовартість.
Щодо угод - ще раз для добо1оба з комплексом меншовартості - якщо наші окремі трейдери при участі таких самих польских трейдерів і при неналежному контролі Польскої влади порушували угоду - це не провина України, дійшло до тебе, довбойоб? Бо Україна того ніяк не могла контролювати!
то не треба було порушувати угоду. все ж просто. є угода підписана, значить виконуй. то про порушення угоди ти швидко забуваєш, а вмить починаєш нести свою ***** про батончики, молочку, чуму, мясо і прочу ахінею із меншовартістю. ми порушили угоду, а винні поляки. а поляки нам перед цим дали 200 танків своїх БЕЗКОШТОВНО (і це не наш клопіт отримували вони там потім якісь компенсації від американців чи не отримували за ці танки - не нам це судити). та ще й відкрили свою територію для транзиту зерна... а наші трейдери порушили угоду, а ти тут накидуєш гімно на поляків. ти реально дебіл? чи тільки клеїш тут із себе дебіла?
не африканці здійняли гвалт, що вони не доотримали українське зерно, не наші трейдери здійняли гвалт, що їхнє зерно десь дівається у Польщі і не потрапляє до африканців, а гвалт здійняли у Польщі саме польські фермери, коли тисячі тон українського дешевого зерна залили їхній ринок. а це що значить? та будь яка адекватна людина скаже, що раз не було заяв ні від африканців про недопоставку українського зерна, раз не було заяв від українських трейдерів, що зерно десь пропадає у Польщі і не доходить до африканців, то це означає, що не було ніяких крадіжок українського зерна, а українські трейдери просто гнали в Польщу більше зерна, ніж було передбачено транзитною угодою. і те все зайве зерно і заливало ринок у Польщі. якщо вірити у твою байку про те, що наше зерно поляки безконтрольно вивозили із свого порту на польський ринок і винні тут поляки, то тут проста відповідь. якщо африканець законтрактував 5000 тон зерна у польському порту в українського трейдера, то український трейдер зобов'язаний поставити 5000 тонн, згідно угоди про транзит. якщо він поставив 5000 тон в порт і те зерно десь пропало би в порту по вині поляків, то африкаці здійняли би гвалт - альо, де наше зерно. проте такого не було чути вупше. ні від африканців, ні від наших трейдерів. чому? та тому що трейдери так і поставляли 5000 тон африканцям і додатково ще для того, щоб продавати у Польщі, порушуючи цю транзитну угоду. і такі діяння і збурили тих польських фермерів. а потім і уряд. і наші зелені кіровніки замість того, щоб розібратися із своїми трейдерами почали гнути пальці і бикувати до поляків типу ми тут ні до чого. як це ні до чого? а хто угоду про транзит підписував? зернотрейдер? ні. підписував угоду український уряд. тут не бикувати потрібно, а виконувати підписані умови угоди. не більше, не менше.
А ти мені віще написав туфту, на яку я тобі чітко відповів.
Україна не може відповідати за те, що роблять окремі польскі та українські громадяни на території Польші - це польска відповідальність - бо цю територію контролює Польша, а не Україна. Але імбецилам аби Україну у чомусь звинуватити.
"з твоїх слів виходить, що поляки крали наше зерно у наших зерновозів?"
Процитуй, з яких моїх слів таке "виходить", бо ти вже геть забрехався.
Я написав, що якщо на території Польского порту деякі українські ділки разом з польскими ділками робили мутні схеми - то Україна на це жодним чином вплинути не могла, бо це було на території Польші.
а забирати можливість експорту у наших зернотрейдерів може тільки українська влада, яка видає ліцензії на здійснення експортно-імпортних операцій.
Ти писав, що Україна мала у когось відібрати ліцензії - я запитав - у кого саме їх відбирати, якщо жодної конкретної інформації не надходило від Польші - і ти відповідаєш про "сигнали від фермерів"...ти хоч сам розумієш, яку туфту верзеш? Українські чиновники не можуть розібратися з тим, що робиться на території Польщі - невже геть не доходить?? З цим мали розібратися Польські органи влади - бо це їх територія і тільки у них є можливості розібратися! А українським колегам вже висувати конкретні звинувачення проти конкретних трейдерів, у яких Україна вже відібрала б ліцензії..
головне тут те, що наші трейдери не мали права продавати зерно польським трейдерам, бо це було порушенням угоди про транзит. згідно угоди можна було тільки транзитувати. якщо африканці замовили умовно 1млн тон зерна, то наші трейдери так і мали відвантажити з польського порту 1 млн тон зерна. якщо ще якась частина зерна пішла на польський ринок, то це вже порушення угоди про транзит. і тих наших зернотрейдерів не було сотні чи тисячі. експортом зерна займаються лише одиниці десятки крупних трейдерів, які скуповують зерно для експорту по всій Україні. тож наше керівництво мало би проінструктувати тих зернотрейдерів, що вони тільки можуть зерно везти в порт для експорту і не зливати зерно у Польщі. кожен зерновоз має документи на вантаж. а там чітко пише хто отримувач зерна - порт, а далі Африка. і з порту те зерно нікуди наліво не поїде теж, бо тоді воно в Африку не доїде і буде недопоставка. проте шось ніде в новинах не було чути, щоб африканці кричали, що їхнє зерно вкрали у польському порту. чи ти ще тут не доїхав зі своїми 146 балами IQ? зерно, яке попадало на польський ринок було надлишкове!!!!!!!!!! тобто африканці замовили через Польщу 1 млн тон нашого зерна і замість того, щоб відправити через Польщу 1 млн тон, наші зернобариги відправили по факту 2 млн. 1 млн пішов полякам, другий млн залив польський ринок. поляки сказали нашим кіровникам шо за ху йня, вам тільки транзит дозволили. наведіть порядок із своїми баригами. наші бикувати. ну ті тоже биканули і закрили кордон. через жадібність кількох наших бариг, постраждала ціла українська зернова галузь. нема бл полякам шо робити як бігати за кожною нашою машиною і контролювати, щоб вона не зсипала зерно десь в іншому місці. для цього є транзитна угода, де ці всі умови і прописуються. порядні люди угоди виконують, які самі підписали і не бикують.
Це ж елементарно...хоча якщо твій IQ 70, то куди тобі щось зрозуміти....
Рівень IQ вище 130: визначні інтелектуальні та творчі здібності (серед них Стівен Хоукінг, Білл Гейтс). Такі люди досягають визначних успіхів в різних галузях науки. Їх вважають геніями епохи, таких людей лише 0,2%.
Рівень IQ 121-130: інтелектуальні здібності значно вище середнього, таких осіб приблизно 6% серед людської популяції. У ВНЗах вони зазвичай є відмінниками з усіх предметів, досягають високих результатів у професійній діяльності.
Рівень IQ 111-120: інтелектуальні здібності вище середнього, таких осіб приблизно 12% серед людської популяції. Такі люди відрізняються працелюбством, вони все життя опановують нові знання та навички.
Рівень IQ 101-110: середній рівень розвитку розумових здібностей, такі люди досягають певних висот у своїй професійній діяльності переважно за рахунок наполегливості та методичності. Тяжко займатися виключно розумовою діяльністю. В популяції приблизно таких осіб приблизно 25%.
Рівень IQ 91-100: середній рівень розвитку розумових здібностей, такі люди непогано навчаються у школі та ВНЗах, найбільш комфортно відчувають себе на роботі що не вимагає значних розумових зусиль, зокрема у сфері менеджменту. В популяції приблизно таких осіб приблизно 25%.
Рівень IQ 81-90: такі люди як правило не отримують вищу освіту, найбільш комфортно відчувають себе у сфері робітничих спеціальностей. У популяції такі особи складають приблизно 10%.
Рівень IQ 71-80: низький рівень розвитку розумових здібностей, такі особи часто навчаються у спеціальних школах, але можуть закінчити і звичайну проте з посередніми результатами. Складають біля 10%.
Рівень IQ 51-70: наявні ознаки розумової відсталості, такі люди навчаються у спеціальних навчальних закладах, проте вони здатні обслуговувати себе, і по суті є повноцінними членами суспільства. Складають приблизно 7%.
Рівень IQ 21-50: таких осіб приблизно 2%, вони мають ознаки розумової відсталості середнього ступеню, вони не можуть навчатися, вони можуть обслуговувати себе, проте часто мають опікунів.
Рівень IQ < 20: тяжка форма розумової відсталості, не здатні до навчання, не можуть обслуговувати себе мають опікунів з числа здорових осіб. Складають біля 0,2%.
Все моє життя мені завжди казали, що я занадто логічний. Логіка - моя сильна сторона. А закидони у стилі "сам такий" - це рівень дитячого садочка.
Погано у тебе "виходить". Але після того, як ви з'ясували твій рівень IQ - пояснювати щось тобі стало марною справою.
Дурненьке - всі пояснення я тобі вже надав, але через низький рівень інтелекту, ти їх не зрозумів і перекрутив на свій абсурдний лад. Так легше для примітивного розуму - має бути біле та чорне, а те, що у ситуації вина лежить на обох сторонах тобі зрозуміти занадто важко. Співчуваю.
Що ви несете...які в 3 штуки...фермери у польщі сидять на достаціях, оброблюють невеличкий клаптик землі і хочуть з цього дуже заможньо жити.
Нет ? Ну-ну, утирайтесь дальше.
Українці про це знають з 2014 року!
13 октября 1923 г. около 9.00 в Варшавской цитадели взорвался склад артиллерийских боеприпасов. Тряхануло весь город, воронка на месте взрыва образовалась 10-метровой глубины. В крепости (а это 36 гектаров застройки за массивными стенами) не осталось ни одного неповрежденного здания. У ворот строилась рота солдат - вырвавшейся взрывной волной ее в полном составе сбросило в Вислу. Итог катастрофы - 28 погибших, 89 раненых.
Следствие поначалу грешило на брошенный кем-то окурок. Но подинспектор варшавской полиции Пионткевич заявил: по информации его агента в коммунистическое подполье Юзефа Цехновского, взрыв - теракт. Организаторы - вожаки боевой коммунистической сети Вольдемар Богинский и Антоний Вечоркевич.
Для СССР Польша тогда была врагом №1. Советско-польская война 1919-1921 гг. осталась позади, но «тихая война» не прекращалась - на польскую территорию Москва забрасывала красные «партизанские отряды» (а Польша «белых партизан» засылала к нам). Коминтерн как раз тогда готовил восстание в Германии
Советское руководство тогда начало тайные переговоры с Варшавой, обратившись к польскому правительству с требованием, мягко говоря, оригинального свойства: Москва просила пропустить через территорию Польши в Германию части Красной Армии - кавалерийский корпус из нескольких бригад (поначалу речь якобы шла даже о пропуске чуть ли не 200 тысяч сабель!). Красная кавалерия должна была ворваться в Германию на помощь «восставшим революционерам» через узкую полосу «Виленского коридора».
Разумеется, поляки на эту незатейливую комбинацию ответили категорическим отказом в пропуске Красной Армии, да и сами в Восточную Пруссию не полезли. Потому Москва и прибегла к иным мерам убеждения Варшавы, вот склады в цитадели и взлетели на воздух. Естественно, польские власти начали аресты террористов из коммунистического подполья.