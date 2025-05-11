Росія стоїть за підпалом торгового центру у Варшаві, - Туск

За підпалом торгового центру Marywilska у Варшаві минулого року стоять росіяни.

Про це в соцмережі Х написав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає Цензор.НЕТ.

"Тепер ми точно знаємо, що велика пожежа торгівельного центру Marywilska у Варшаві була спричинена підпалом, влаштованим за замовленням російських спецслужб", - розповів він.

За його словами, деяких винних вже затримано, усіх інших встановлено та розшукують.

Масштабна пожежа торговому центрі Marywilska 44 сталась 12 травня 2024 року. Комплекс площею 80 тисяч м² вміщував близько 1 400 магазинів і сервісних точок.

