РУС
Новости
10 914 67

Россия стоит за поджогом торгового центра в Варшаве, - Туск

Пожар в ТЦ в Польше

За поджогом торгового центра Marywilska в Варшаве в прошлом году стоят россияне.

Об этом в соцсети Х написал премьер-министр Польши Дональд Туск, передает Цензор.НЕТ.

"Теперь мы точно знаем, что крупный пожар торгового центра Marywilska в Варшаве был вызван поджогом, устроенным по заказу российских спецслужб", - рассказал он.

По его словам, некоторые виновные уже задержаны, все остальные установлены и разыскиваются.

Масштабный пожар в торговом центре Marywilska 44 произошел 12 мая 2024 года. Комплекс площадью 80 тысяч м² вмещал около 1 400 магазинов и сервисных точек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Французские войска будут в Польше за считанные дни в случае агрессии РФ, - Макрон

Автор: 

пожар (6020) Польша (8611) россия (96899) Туск Дональд (778) диверсия (313)
+28
За цим також стирчить пятак москаля.
11.05.2025 22:19 Ответить
11.05.2025 22:19 Ответить
+12
Звicно будуть роги стирчати.. Воно ж цапомордий i безрогий не е словами-синонiмами.
11.05.2025 22:14 Ответить
11.05.2025 22:14 Ответить
+11
А за авіакатастро́фою по́льського президе́нтського літака́ в Смоле́нську 10 кві́тня 2010 ро́ку ?!
11.05.2025 22:29 Ответить
11.05.2025 22:29 Ответить
Комментировать
Ловлять?
11.05.2025 22:12 Ответить
11.05.2025 22:12 Ответить
Звicно будуть роги стирчати.. Воно ж цапомордий i безрогий не е словами-синонiмами.
11.05.2025 22:14 Ответить
11.05.2025 22:14 Ответить
За цим також стирчить пятак москаля.
11.05.2025 22:19 Ответить
11.05.2025 22:19 Ответить
Вони дограються до того що їх будуть превентивно просто вбивати по всій Європі
11.05.2025 22:41 Ответить
11.05.2025 22:41 Ответить
Пане, в даному випадку зерно безмитне не за призначенням почало йти . Замiсть через Польщу - в Африку, бо тодi Чорне море кацапи заблокували, африканське зерно почало у Польщi осiдати у зебiлокишенях. Для польських фермерiв ми тодi були як отi штрейбрехери. Продавали в Польщу зерно дешевше, чим продавали самi польськi фермери, адже ми ввозили те зерно безмитно, безподатково, в той час, як Польша зi cвоiх фермерiв драла податки у три шкури.
11.05.2025 22:27 Ответить
11.05.2025 22:27 Ответить
То ми винуваті в тому шо польський уряд бере з них високий податок чи шо?
А нічого шо в Євроколгоспі навпаки тим фермерам ще зазвичай доплачують?
11.05.2025 22:35 Ответить
11.05.2025 22:35 Ответить
Чи прикидаетесь, стосовно встановлених ЕС-податкiв, чи дiйсно?
11.05.2025 22:43 Ответить
11.05.2025 22:43 Ответить
У ЄС фермери більше дотацій отримують, ніж платять податків.
11.05.2025 23:14 Ответить
11.05.2025 23:14 Ответить
та мова не про це. це їхня європейська кухня ті податки і дотації... нам поляки дали свою територію виключно для транзиту нашого зерна у польські порти, щоб воно далі морем йшло в Африку. і наші зернотрейдери не повинні були зливати своє зерно місцевим польським трейдерам. якщо нам сказали транзит, то значить це і має бути транзит. і контроль над цим повинні не тільки поляки здійснювати, проте і ми також. а наші бонзи захотіли додатково заробити. от і заробили. посралися з поляками. там же ж не кожний український торгаш міг користуватися тим коридором до польських портів. є ж певний перелік наших експортерів, які це робили. от наше керівництво їх теж мало би проінструктувати і проконтролювати, щоб ці трейдери не робили такої херні.
12.05.2025 02:09 Ответить
12.05.2025 02:09 Ответить
Перечитайте, що триндів той "alexandr shamov" про що мова.
Щодо ж того, хто що кому зливав - наші везли зерно до порту Гдині. А те, що там його перекупали польскі трейдери - то питання мало б бути до польских трейдерів і до польскої влади, а не до нас, бо ми не контролюємо, що там на території Польщі діється.
І так, я нагадаю, що будь-які польскі товари на територію України провозять і продають взагалі без перепон - а поляки забороняють нам продавати у Польші майже всі наші сільгосптовари. При тому, коли ми забороняємо щось польске, наприклад - м'ясо через чуму свиней - поляки гвалт підіймають - при тому, що наше м'ясо до Польщі завозити заборонено завжди.
12.05.2025 02:28 Ответить
12.05.2025 02:28 Ответить
та все він по ділу написав. і ці всі ваші закиди про м'ясо, про інші товари, які ми не можемо продавати у Польщі зовсім не стосуються тієї угоди про транзит зерна. це різні речі. різні угоди. не варто все на купу змішувати. чи ви думаєте, що взагалі без участі наших трейдерів відбувалася та купівля зерна? тільки в Гдині у порту? ну-ну... бо багато писали, що по всій Польщі вивантажували наше зерно з зерновозів. і воно навіть ще до тих портів не доїжджало. тому поляки і здійняли гвалт. якщо українське зерно йде на експорт, то у документах зазначається африканський покупець. не можуть у порту відвантажити зерно наліво польському баризі, а африканський покупець отримає замість цього зерна кукіш. тим більше, якщо він вже заплатив гроші за це зерно. тому історія про те, що наші тут ні до чого, а то все винні польські бариги - то повний брєд. а реальності було так, що окрім того законтрактованого африканцями зерна додатково у Польщу йшло зерно тим польським баригам. а це вже порушення наших бариг. бо вони мали право тільки везти той об'єм, який був документально замовлений африканцями.

і не потрібно тут ліпити про м'ясо, про чуму, про яблука та інші товари. ці всі речі мають регулюватися іншими міжурядовими угодами про торгівлю. тим паче, що ми ще поки не в ЄС, а тому не маємо з поляками таких самих торговельних позицій, які мають з ними інші країни ЄС.
12.05.2025 02:46 Ответить
12.05.2025 02:46 Ответить
Що він "по ділу написав"? Він брехню написав про високі податки для фермерів у ЄС.

"чи ви думаєте, що взагалі без участі наших трейдерів відбувалася та купівля зерна?"
Ще раз для дятлів повторюю - все це відбувалося на території Польщі приучасті поляків, ви ж зі своїми комплексами меншовартосі вину перекладаєте на Україну, яка нічого не могла контролювати на території Польщі.
Ці польські вилупки навіть висипали зерно на землю з опломбованих вагонів на зупинках - опломбованих! Які мали розпломбувати тільки у порту при перевантаженні на кораблі. А ви продовжуєте катити бочку на Україну!
12.05.2025 03:30 Ответить
12.05.2025 03:30 Ответить
я ж вище чітко відповів. покуй на податки і на дотації. це їхня внутрішня кухня. поляків і Євросоюзу. ми не маємо ніякого права коментувати їхні податки. це не наш клопіт. чітко написав? дійшло?

тепер стосовно "меншовартості". писанина про те, що все це відбувалося на території Польщі, а значить за те все відповідальність несуть поляки - це мачня повна. маячня від дебіла чи зебіла. їде наш зерновоз через польську територію. у нього документи на зерно для африканців. покупець зерна африканець. не може на польській території той зерновоз тупо згрузити те зерно полякам, коли у накладній зазначено, що власник зерна уже є африканець. якщо таке робити - це означає крадіжка зерна. якщо відбувається крадіжка, то тут вмить мають піднімати гвалт власники того товару - або український виробник, або африканський покупець. поляки просто предоставили свою територію виключно для транзиту нашого зерна до африканського покупця... не має права український зерновоз, будь він у Німеччині чи у Польщі, наліво комусь загнати вантаж. бо це уже крадіжка товару. питання тут не в меншовартості взагалі. питання тут у виконанні угод. підписали угоду про транзит, значить тільки транзит. і нічого іншого. і не треба тут нести дичину про мясо, чуму, батончики, молочку яблука. це до цього не має жодного відношення. угода про транзит - є угода про транзит. а угода про торгівлю між поляками і українцями - це угода про торгівлю. це різні речі і тому мішати тут все на купу - це тупо. тим більше маскувати цю ахінею під меншовартість.
12.05.2025 03:44 Ответить
12.05.2025 03:44 Ответить
Ти мурню відповів, при чому написав, що брехло набрехало "по ділу" про якісь величезні податки для польских фермерів. А коли я пишу, що це не правда - то ти відповідаєш "то не наш клопіт" - тобто - брехню писати - це "по ділу", а розвінчувати брехню - "не наш клопіт"?? Тобто для тебе будь-яка брехня, яка буде проти України - це "по ділу".

Щодо угод - ще раз для добо1оба з комплексом меншовартості - якщо наші окремі трейдери при участі таких самих польских трейдерів і при неналежному контролі Польскої влади порушували угоду - це не провина України, дійшло до тебе, довбойоб? Бо Україна того ніяк не могла контролювати!
12.05.2025 03:58 Ответить
12.05.2025 03:58 Ответить
я коментував тільки по суті транзиту зерна. мені ті податки польські вупше покуй. і підтримав я Шамова виключно у питаннях транзиту зерна.

Щодо угод - ще раз для добо1оба з комплексом меншовартості - якщо наші окремі трейдери при участі таких самих польских трейдерів і при неналежному контролі Польскої влади порушували угоду - це не провина України, дійшло до тебе, довбойоб? Бо Україна того ніяк не могла контролювати!

то не треба було порушувати угоду. все ж просто. є угода підписана, значить виконуй. то про порушення угоди ти швидко забуваєш, а вмить починаєш нести свою ***** про батончики, молочку, чуму, мясо і прочу ахінею із меншовартістю. ми порушили угоду, а винні поляки. а поляки нам перед цим дали 200 танків своїх БЕЗКОШТОВНО (і це не наш клопіт отримували вони там потім якісь компенсації від американців чи не отримували за ці танки - не нам це судити). та ще й відкрили свою територію для транзиту зерна... а наші трейдери порушили угоду, а ти тут накидуєш гімно на поляків. ти реально дебіл? чи тільки клеїш тут із себе дебіла?
не африканці здійняли гвалт, що вони не доотримали українське зерно, не наші трейдери здійняли гвалт, що їхнє зерно десь дівається у Польщі і не потрапляє до африканців, а гвалт здійняли у Польщі саме польські фермери, коли тисячі тон українського дешевого зерна залили їхній ринок. а це що значить? та будь яка адекватна людина скаже, що раз не було заяв ні від африканців про недопоставку українського зерна, раз не було заяв від українських трейдерів, що зерно десь пропадає у Польщі і не доходить до африканців, то це означає, що не було ніяких крадіжок українського зерна, а українські трейдери просто гнали в Польщу більше зерна, ніж було передбачено транзитною угодою. і те все зайве зерно і заливало ринок у Польщі. якщо вірити у твою байку про те, що наше зерно поляки безконтрольно вивозили із свого порту на польський ринок і винні тут поляки, то тут проста відповідь. якщо африканець законтрактував 5000 тон зерна у польському порту в українського трейдера, то український трейдер зобов'язаний поставити 5000 тонн, згідно угоди про транзит. якщо він поставив 5000 тон в порт і те зерно десь пропало би в порту по вині поляків, то африкаці здійняли би гвалт - альо, де наше зерно. проте такого не було чути вупше. ні від африканців, ні від наших трейдерів. чому? та тому що трейдери так і поставляли 5000 тон африканцям і додатково ще для того, щоб продавати у Польщі, порушуючи цю транзитну угоду. і такі діяння і збурили тих польських фермерів. а потім і уряд. і наші зелені кіровніки замість того, щоб розібратися із своїми трейдерами почали гнути пальці і бикувати до поляків типу ми тут ні до чого. як це ні до чого? а хто угоду про транзит підписував? зернотрейдер? ні. підписував угоду український уряд. тут не бикувати потрібно, а виконувати підписані умови угоди. не більше, не менше.
12.05.2025 04:35 Ответить
12.05.2025 04:35 Ответить
Україна ніякої угоди не порушувала - угоду порушили окремі польскі і українські трейдери при неналежному контролі Польщі. Але ти продовжуєш нести свою *****, звинувачувати в усьому Україну. Ми ніяких угод не порушували - їх порушили окремі польскі і українські персоналії - але довбойоб з комплексом меншовартості все на Україну перекидає.
12.05.2025 12:27 Ответить
12.05.2025 12:27 Ответить
угода підписувалась між польським урядом і українським урядом. за діяльність наших трейдерів відповідав уряд, бо ті трейдери діяли у рамках цієї транзитної угоди. якби наш уряд перед тим як бикувати до поляків розібрався би у цій ситуації зі своїми трейдерами, то весь той шкандаль затихнув би на самому початку. ось і все. і не було би тих срачів, які пізніше переросли у ті блокування кордону, висипання фур із зерном (хлібом, бо подібне робити - це вже дичина реально). тобі лиш би ********* тут слово контролювати. як поляки мали контролювати той потік зерновозів? з заградотрядами, бл.. чи як? угода про транзит, умови цієї угоди і є бл.. тим контролем. адекватні люди чітко і добросовісно виконують умови угоди. ти вже ****** із своєю меншовартістю. ти реально довбойоп? коли ти не виконуєш умови угоди, а потім ще і бикуєш за претензії щодо її невиконання - то це і є меншовартість, бо ти такими діями принижуєш ділову репутацію своєї країни, ганьбиш українську націю на весь світ..
12.05.2025 17:02 Ответить
12.05.2025 17:02 Ответить
За діяльність всього, що відбувається на території, підконтрольній польскому урядові - відповідає лише Польский уряд і ніяк не український, йолопе! Україна не може "розібратися" з тим, що відбувається на території Польщі, хіба це не зрозуміло, дятле?
12.05.2025 18:00 Ответить
12.05.2025 18:00 Ответить
ти імбецил? який у тебе рівень IQ? 70? чи ще нижче? я ж тобі чітко вище написав кілька разів вже. що якщо наше зерно йде африканцям через Польщу транзитом, то воно і має потрапити до африканців. відгрузили 5000 тон африканцям, то стільки зерна африканцям і має попасти, тобто 5000 тон. якщо те зерно не попало африканцям, а його десь у Польщі згрузили наліво, тобто вкрали зерно у власника (щоб тобі зрозуміло було), то після цього про пропажу зерна має заявити власник (український трейдер чи африканський покупець) у відповідні органи. а таких заяв точно не було. взагалі. шум здійняли тільки польські фермери. з часом. через кілька місяців після того, як Україні поляки відкрили свою територію для транзиту зерна. якщо про крадіжку зерна ніхто не заявляв, ні наші, ні африканці і є той шухер від польських фермерів, то це значить лише одне - африканці отримали свої 5000 тон, наші трейдери продали офіційно теж 5000 тон і крім того додатково наліво у Польщі відгрузили ще докуя тисяч тон свого зерна, чого не мали би вони робити в рамках цієї транзитної угоди. і це є порушенням угоди про транзит. ну що, дійшло вже бл накінець то твоєї тупої чвертки????
12.05.2025 20:41 Ответить
12.05.2025 20:41 Ответить
Рівень IQ у мене 146 - це явно значно вище твого, бо у тебе точно не більше 100.
А ти мені віще написав туфту, на яку я тобі чітко відповів.
Україна не може відповідати за те, що роблять окремі польскі та українські громадяни на території Польші - це польска відповідальність - бо цю територію контролює Польша, а не Україна. Але імбецилам аби Україну у чомусь звинуватити.
12.05.2025 21:33 Ответить
12.05.2025 21:33 Ответить
146? ))) в Енштейна 160. так що фантазії свої лиши при собі. я тобі написав реальність. туфту тут пишеш тільки ти. тобто з твоїх слів виходить, що поляки крали наше зерно у наших зерновозів? якщо крали, то тоді африканці мали би нам претензії заявляти за недопоставку зерна і в суди подавати. проте ні разу не чув я про таке в новинах.
12.05.2025 22:01 Ответить
12.05.2025 22:01 Ответить
Так, в Енштейна 160, у Клаудії Шифер 148, у мене 146. Це факт і мені по барабану - віриш ти у це, чи ні.

"з твоїх слів виходить, що поляки крали наше зерно у наших зерновозів?"
Процитуй, з яких моїх слів таке "виходить", бо ти вже геть забрехався.
12.05.2025 22:28 Ответить
12.05.2025 22:28 Ответить
зі слів, що поляки відповідальні за все, що коїться на їхній території. якщо в тебе такий високий IQ, то ти тоді логічно маєш докумекати, що якщо наше зерно поляки згружали наліво у себе, то тоді логічно, що це згружене зерно не потрапило до африканців, бо його у Польщі поляки згрузили наліво, тобто вкрали в африканців, які за це зерно уже заплатили гроші.
12.05.2025 22:32 Ответить
12.05.2025 22:32 Ответить
У тебе взагалі з логікою великі проблеми. Щодо IQ 100 я явно вгадав
Я написав, що якщо на території Польского порту деякі українські ділки разом з польскими ділками робили мутні схеми - то Україна на це жодним чином вплинути не могла, бо це було на території Польші.
12.05.2025 22:34 Ответить
12.05.2025 22:34 Ответить
могла. і повинна була. відразу після перших сигналів з польської сторони. не роздмухувати той срач далі, а розібратися із своїми зернотрейдерами, щоб ті далі не мутили. такі рішення уряд по відношенню до зернотрейдерів міг зробити вмить. відібрати ліцензію на експорт і накласти штрафи за подібні ліві операції тих бариг-зернотрейдерів, які виходять за рамки угоди про транзит і які позорять Україну на міжнародній арені.
12.05.2025 22:41 Ответить
12.05.2025 22:41 Ответить
Сигналів про що? Якщо польска сторона спіймала когось на гарячому - так само могла заарештувати зерно і забрати можливість експорту через Польщу у даних трейдерів - але ж ні - нічого конкретного - то кого мала наказувати Україна?
13.05.2025 00:54 Ответить
13.05.2025 00:54 Ответить
сигналів від місцевих фермерів про засилля українського зерна на польському ринку. як тільки там здійнявся той шухер, то польска влада так і зробила - звернулась до наших чиновників, щоб ті розібралися зі своїми непорядними транзитерами. і замість того, щоб розібратися, наші чиновники почали гнути пальці. поляки то довго не терпіли і закрили накуй нам кордони і, відповідно, можливість транзиту нашого зерна в Африку.
а забирати можливість експорту у наших зернотрейдерів може тільки українська влада, яка видає ліцензії на здійснення експортно-імпортних операцій.
13.05.2025 01:52 Ответить
13.05.2025 01:52 Ответить
Ну тобто ти знову навалив маячні ні про що.
Ти писав, що Україна мала у когось відібрати ліцензії - я запитав - у кого саме їх відбирати, якщо жодної конкретної інформації не надходило від Польші - і ти відповідаєш про "сигнали від фермерів"...ти хоч сам розумієш, яку туфту верзеш? Українські чиновники не можуть розібратися з тим, що робиться на території Польщі - невже геть не доходить?? З цим мали розібратися Польські органи влади - бо це їх територія і тільки у них є можливості розібратися! А українським колегам вже висувати конкретні звинувачення проти конкретних трейдерів, у яких Україна вже відібрала б ліцензії..
13.05.2025 02:17 Ответить
13.05.2025 02:17 Ответить
про сигнали від фермерів трубили по всіх новинах. про це знали усі. ти, я, інші присутні тут форумчани. польські органи явно мали більше конкретної інформації, ніж мали ми її з новин. певна річ, що польська влада зверталась до нашої влади по тих питаннях. там навіть зустрічі проводили міжурядові про що в новинах також повідомляли. тож ти тут не можеш стверджувати, що жодної конкретної інформації не надходило з Польщі про діяльність наших зернотрейдерів на польському ринку. та це вже похідне..
головне тут те, що наші трейдери не мали права продавати зерно польським трейдерам, бо це було порушенням угоди про транзит. згідно угоди можна було тільки транзитувати. якщо африканці замовили умовно 1млн тон зерна, то наші трейдери так і мали відвантажити з польського порту 1 млн тон зерна. якщо ще якась частина зерна пішла на польський ринок, то це вже порушення угоди про транзит. і тих наших зернотрейдерів не було сотні чи тисячі. експортом зерна займаються лише одиниці десятки крупних трейдерів, які скуповують зерно для експорту по всій Україні. тож наше керівництво мало би проінструктувати тих зернотрейдерів, що вони тільки можуть зерно везти в порт для експорту і не зливати зерно у Польщі. кожен зерновоз має документи на вантаж. а там чітко пише хто отримувач зерна - порт, а далі Африка. і з порту те зерно нікуди наліво не поїде теж, бо тоді воно в Африку не доїде і буде недопоставка. проте шось ніде в новинах не було чути, щоб африканці кричали, що їхнє зерно вкрали у польському порту. чи ти ще тут не доїхав зі своїми 146 балами IQ? зерно, яке попадало на польський ринок було надлишкове!!!!!!!!!! тобто африканці замовили через Польщу 1 млн тон нашого зерна і замість того, щоб відправити через Польщу 1 млн тон, наші зернобариги відправили по факту 2 млн. 1 млн пішов полякам, другий млн залив польський ринок. поляки сказали нашим кіровникам шо за ху йня, вам тільки транзит дозволили. наведіть порядок із своїми баригами. наші бикувати. ну ті тоже биканули і закрили кордон. через жадібність кількох наших бариг, постраждала ціла українська зернова галузь. нема бл полякам шо робити як бігати за кожною нашою машиною і контролювати, щоб вона не зсипала зерно десь в іншому місці. для цього є транзитна угода, де ці всі умови і прописуються. порядні люди угоди виконують, які самі підписали і не бикують.
13.05.2025 03:22 Ответить
13.05.2025 03:22 Ответить
Ще раз для повторюсь - сигнали від фермерів - це привід для польскої влади провести розслідування і вийти на конкретних порушникі. Українська влада не може знати, які саме конкретні трейдери на ПОЛЬСКІЙ території порушують домовленності у зговорі з поляками.
Це ж елементарно...хоча якщо твій IQ 70, то куди тобі щось зрозуміти....
13.05.2025 11:07 Ответить
13.05.2025 11:07 Ответить
а хто тобі сказав, що польська влада про це не знала? ти ж не можеш тут цього стверджувати. І що польська влада не передавала Україні подібну інформацію теж не можеш стверджувати. для цього і проводилися спеціальні міжурядові зустрічі по цих спірних питаннях... Проте із твоїх слів тут виходить, що польська влада спецом шукала привід для того, щоб наїхати на Україну. Не для того вони відкривали свою територію для транзиту, щоб спеціально посратися з Україною. Вони відкрили свою територію для транзиту, щоб допомогти Україні у такий тяжкий час. я вже мовчу про передачу сотень танків Україні. От Україна їм "віддячила", заливши Польщу своїм дешевим зерном. но в тебе тут винні поляки, а не наші зернобариги разом з баригами із ОПи.
13.05.2025 11:30 Ответить
13.05.2025 11:30 Ответить
середній рівень IQ в українців 95,55.

Рівень IQ вище 130: визначні інтелектуальні та творчі здібності (серед них Стівен Хоукінг, Білл Гейтс). Такі люди досягають визначних успіхів в різних галузях науки. Їх вважають геніями епохи, таких людей лише 0,2%.

Рівень IQ 121-130: інтелектуальні здібності значно вище середнього, таких осіб приблизно 6% серед людської популяції. У ВНЗах вони зазвичай є відмінниками з усіх предметів, досягають високих результатів у професійній діяльності.

Рівень IQ 111-120: інтелектуальні здібності вище середнього, таких осіб приблизно 12% серед людської популяції. Такі люди відрізняються працелюбством, вони все життя опановують нові знання та навички.

Рівень IQ 101-110: середній рівень розвитку розумових здібностей, такі люди досягають певних висот у своїй професійній діяльності переважно за рахунок наполегливості та методичності. Тяжко займатися виключно розумовою діяльністю. В популяції приблизно таких осіб приблизно 25%.

Рівень IQ 91-100: середній рівень розвитку розумових здібностей, такі люди непогано навчаються у школі та ВНЗах, найбільш комфортно відчувають себе на роботі що не вимагає значних розумових зусиль, зокрема у сфері менеджменту. В популяції приблизно таких осіб приблизно 25%.

Рівень IQ 81-90: такі люди як правило не отримують вищу освіту, найбільш комфортно відчувають себе у сфері робітничих спеціальностей. У популяції такі особи складають приблизно 10%.

Рівень IQ 71-80: низький рівень розвитку розумових здібностей, такі особи часто навчаються у спеціальних школах, але можуть закінчити і звичайну проте з посередніми результатами. Складають біля 10%.

Рівень IQ 51-70: наявні ознаки розумової відсталості, такі люди навчаються у спеціальних навчальних закладах, проте вони здатні обслуговувати себе, і по суті є повноцінними членами суспільства. Складають приблизно 7%.

Рівень IQ 21-50: таких осіб приблизно 2%, вони мають ознаки розумової відсталості середнього ступеню, вони не можуть навчатися, вони можуть обслуговувати себе, проте часто мають опікунів.

Рівень IQ < 20: тяжка форма розумової відсталості, не здатні до навчання, не можуть обслуговувати себе мають опікунів з числа здорових осіб. Складають біля 0,2%.
12.05.2025 23:01 Ответить
12.05.2025 23:01 Ответить
Ну втішай себе далі, що твої 100 IQ - це норма.
13.05.2025 00:52 Ответить
13.05.2025 00:52 Ответить
люди з IQ у 146, як ти тут про себе пишеш, на цьому форумі днями не сидять. )
13.05.2025 01:42 Ответить
13.05.2025 01:42 Ответить
Звідки ти знаєш, що роблять люди, про яких ти нічого не знаєш?
13.05.2025 02:12 Ответить
13.05.2025 02:12 Ответить
про це не тільки я знаю, про це знають всі адекватні люди. людина з IQ 146 балів не буде тратити свій час днями на срачі у тирнеті. якщо ти цього не доганяєш, то тоді в тебе IQ явно не 146, а десь на рівні 70-80 балів. не більше..
13.05.2025 03:33 Ответить
13.05.2025 03:33 Ответить
А, тобто я тобі зробив занадто великий комплімент, оцінивши твій IQ аж у 100 балів і насправді у тебе 70-80, як ти проколовся. Ну тоді не дивно, що у тебе на стільки зламана логіка.
13.05.2025 11:05 Ответить
13.05.2025 11:05 Ответить
в тебе взагалі логіки немає. )
13.05.2025 11:07 Ответить
13.05.2025 11:07 Ответить

Все моє життя мені завжди казали, що я занадто логічний. Логіка - моя сильна сторона. А закидони у стилі "сам такий" - це рівень дитячого садочка.
13.05.2025 11:12 Ответить
13.05.2025 11:12 Ответить
виходить, що не завжди ти логічний.
13.05.2025 11:31 Ответить
13.05.2025 11:31 Ответить
Виходить, що ти зі своїми 70 IQ і зламаною "логікою" навряд-чи здатен оцінити чиюсь логічність.
13.05.2025 11:58 Ответить
13.05.2025 11:58 Ответить
в даному випадку мова про твою логічність. а її у тебе нема. тож відповідно і оцінювати нема чого. ну ніяк не в'яжеться твоя "логіка" з адекватним сприйняттям реальності. по твоїй логіці виходить так, що Польща відкрила Україні транзит зерна тільки для того, щоб знайти привід, щоб посратися потім з Україною на весь світ. а по адекватній реальній логіці поляки відкрили нам транзит, щоб ми могли транзитувати своє зерно до африканського покупця.
13.05.2025 12:08 Ответить
13.05.2025 12:08 Ответить

Погано у тебе "виходить". Але після того, як ви з'ясували твій рівень IQ - пояснювати щось тобі стало марною справою.
13.05.2025 12:13 Ответить
13.05.2025 12:13 Ответить
та нема у тебе ніяких пояснень, бо ти є телепень... який увірував в те, що у зерновому скандалі винні поляки, а не наші зернобариги під прикриттям з Офісу зелених кіровників.
13.05.2025 12:36 Ответить
13.05.2025 12:36 Ответить

Дурненьке - всі пояснення я тобі вже надав, але через низький рівень інтелекту, ти їх не зрозумів і перекрутив на свій абсурдний лад. Так легше для примітивного розуму - має бути біле та чорне, а те, що у ситуації вина лежить на обох сторонах тобі зрозуміти занадто важко. Співчуваю.
13.05.2025 14:15 Ответить
13.05.2025 14:15 Ответить
то ти бл. все перекручуєш, *** нат ти тупий. Польща надала свою територію для транзиту зерна, а ти її тут ********, що вона винна у тому зерновому скандалі. дебіла ти кусок.
13.05.2025 16:55 Ответить
13.05.2025 16:55 Ответить
ти ж як ідеш до когось в гості, то напевно ж ведеш себе там чемно, а не як бидло невдчяне? чи все таки ведеш себе як невдячне бидло?
13.05.2025 17:01 Ответить
13.05.2025 17:01 Ответить
Во. Браво. Идея витает в воздухе. И, как говорил, Владимир Ильич, овладела массами. А если, скупать крупным зернотрейдерам, и выдавать за польское, с получением дотаций?
12.05.2025 05:44 Ответить
12.05.2025 05:44 Ответить
"Польша зi cвоiх фермерiв драла податки у три шкури"

Що ви несете...які в 3 штуки...фермери у польщі сидять на достаціях, оброблюють невеличкий клаптик землі і хочуть з цього дуже заможньо жити.
11.05.2025 23:13 Ответить
11.05.2025 23:13 Ответить
Рольники теж справа рук гебнявих
11.05.2025 22:22 Ответить
11.05.2025 22:22 Ответить
ОПині троллі як на замовлення про польських фермерів задали, а причину чомусь забули написати
11.05.2025 22:30 Ответить
11.05.2025 22:30 Ответить
Я рік тому писав, що треба шукати сліди лаптєй.
11.05.2025 22:27 Ответить
11.05.2025 22:27 Ответить
А за авіакатастро́фою по́льського президе́нтського літака́ в Смоле́нську 10 кві́тня 2010 ро́ку ?!
11.05.2025 22:29 Ответить
11.05.2025 22:29 Ответить
Это ещё не casus belli (повод к войне), а Польша / НАТО ? Это не нападение на Вашу территорию ?

Нет ? Ну-ну, утирайтесь дальше.
11.05.2025 22:32 Ответить
11.05.2025 22:32 Ответить
Безкарність злочинів, московитів та ригоАНАЛІВ з помічниками, призводить до СМЕРТЕЙ!
Українці про це знають з 2014 року!
11.05.2025 22:35 Ответить
11.05.2025 22:35 Ответить
вражаюча оперативність - цілий рік шукали слона в стогу сіна
11.05.2025 22:39 Ответить
11.05.2025 22:39 Ответить
Тю, какой-то сюр, насчет стога сена... Не убедительно.
11.05.2025 22:46 Ответить
11.05.2025 22:46 Ответить
Країна-терорист. Кацапів треба гнати звідусіль
11.05.2025 22:46 Ответить
11.05.2025 22:46 Ответить
І що далі? Туск теж поїде в Стамбул полизати ***** чобати?
11.05.2025 22:49 Ответить
11.05.2025 22:49 Ответить
у Польщі теж повально сидять у "тєлєгє"?
11.05.2025 22:53 Ответить
11.05.2025 22:53 Ответить


13 октября 1923 г. около 9.00 в Варшавской цитадели взорвался склад артиллерийских боеприпасов. Тряхануло весь город, воронка на месте взрыва образовалась 10-метровой глубины. В крепости (а это 36 гектаров застройки за массивными стенами) не осталось ни одного неповрежденного здания. У ворот строилась рота солдат - вырвавшейся взрывной волной ее в полном составе сбросило в Вислу. Итог катастрофы - 28 погибших, 89 раненых.

Следствие поначалу грешило на брошенный кем-то окурок. Но подинспектор варшавской полиции Пионткевич заявил: по информации его агента в коммунистическое подполье Юзефа Цехновского, взрыв - теракт. Организаторы - вожаки боевой коммунистической сети Вольдемар Богинский и Антоний Вечоркевич.

Для СССР Польша тогда была врагом №1. Советско-польская война 1919-1921 гг. осталась позади, но «тихая война» не прекращалась - на польскую территорию Москва забрасывала красные «партизанские отряды» (а Польша «белых партизан» засылала к нам). Коминтерн как раз тогда готовил восстание в Германии

Советское руководство тогда начало тайные переговоры с Варшавой, обратившись к польскому правительству с требованием, мягко говоря, оригинального свойства: Москва просила пропустить через территорию Польши в Германию части Красной Армии - кавалерийский корпус из нескольких бригад (поначалу речь якобы шла даже о пропуске чуть ли не 200 тысяч сабель!). Красная кавалерия должна была ворваться в Германию на помощь «восставшим революционерам» через узкую полосу «Виленского коридора».

Разумеется, поляки на эту незатейливую комбинацию ответили категорическим отказом в пропуске Красной Армии, да и сами в Восточную Пруссию не полезли. Потому Москва и прибегла к иным мерам убеждения Варшавы, вот склады в цитадели и взлетели на воздух. Естественно, польские власти начали аресты террористов из коммунистического подполья.
11.05.2025 23:23 Ответить
11.05.2025 23:23 Ответить
В Вильнюсе в прошлом году поджигатель ТЦ ИКЕА был украинец... Его подельника арестовали в Варшаве позже...
11.05.2025 23:37 Ответить
11.05.2025 23:37 Ответить
украинец с пропиской донецкой.
12.05.2025 07:57 Ответить
12.05.2025 07:57 Ответить
а зелене бидло хрюкає що порох підпалив склади з ************.
12.05.2025 07:56 Ответить
12.05.2025 07:56 Ответить
 
 