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Новости Договор о дружбе между Францией и Польшей
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Французские войска будут в Польше в считанные дни в случае агрессии РФ, - Макрон

президент Франции Макрон

В случае вооруженной агрессии РФ против Польши Франция способна развернуть свои войска на польской территории за считанные дни.

Об этом заявил французский президент Эмманюэль Макрон после подписания нового договора о дружбе между странами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Решения, которые Франция может принимать в соответствии со своей Конституцией, организация наших вооруженных сил, постоянные инвестиции, которые мы осуществляем, а также качество личного состава и командования - все это позволяет мне без всякого сомнения сказать, что да, такое развертывание возможно в случае агрессии", - сказал Макрон.

В качестве доказательства возможностей французской армии он привел тот факт, что французские войска были в Румынии через 5 дней после того, как Россия начала войну против Украины в феврале 2022 года.

"Ни одна другая европейская страна не смогла сделать это так быстро и в таком объеме. Итак, мы имеем эту способность, и она, безусловно, будет задействована, если агрессия действительно произойдет", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сигнал Путину и Трампу: Франция и Польша углубляют оборонное сотрудничество, - Financial Times

Относительно поддержки Польши и защиты ее ядерным зонтиком Франции, Макрон заявил, что солидарность, о которой говорится в подписанном договоре, охватывает все составляющие, в том числе и в сфере ядерной политики.

"В этой сфере у нас есть доктрина. И еще с 1960-х годов, начиная с высказываний генерала де Голля, европейское измерение этого сдерживания было четко определено. И все мои предшественники постоянно его подтверждали. Это означает, что при принятии решения о том, что является жизненно важными интересами, мы учитываем интересы наших основных партнеров", - пояснил он.

Напоминаем, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали договор о дружбе, который включает пункт о взаимной обороне и открывает возможность сотрудничества по ядерному сдерживанию.

Автор: 

Польша (8441) Франция (3529) Макрон Эмманюэль (1316) гарантии безопасности (129)


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Топ комментарии
+6
смішно !
французи будуть в кількості роти почесного караулу ?

логістика в ******** війні вирішує все !!!

.
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09.05.2025 20:03
+6
Дні?
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09.05.2025 20:05
+4
Хто скоріше до Польщі за 3 дня...
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09.05.2025 20:08
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заздрість - погана звичка.
тому, мені соромно.
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09.05.2025 19:58 Ответить
смішно !
французи будуть в кількості роти почесного караулу ?

логістика в ******** війні вирішує все !!!

.
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09.05.2025 20:03 Ответить
Дні?
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09.05.2025 20:05 Ответить
Так, їм же треба час щоб з Африки відправити туди якіхсь берберів. Чи хтось думає що пришлють білих людей .
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09.05.2025 20:08 Ответить
місяць,два,максимум три.....
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09.05.2025 20:21 Ответить
Хто скоріше до Польщі за 3 дня...
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09.05.2025 20:08 Ответить
Як доказ спроможностей французької армії він навів той факт, що французькі війська були в Румунії через 5 днів після того, як Росія розпочала війну проти України у лютому 2022 року.

Тогда прибыл батальон, около 250 человек... А сколько будут собираться и добираться более крупные подразделения?
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09.05.2025 20:09 Ответить
👍на бричках добиралися???
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09.05.2025 20:23 Ответить
чи автостопом??
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09.05.2025 20:27 Ответить
Шановний, я би попросив. Не треба тут зраду розводити та наклепувати на союзників - прибуло тоді до Румунії аж цілих 350 французьких солдат, а не якісь там 250. А якщо треба, то й 450 надішлють і тоді в кацапів взагалі без шансів.
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09.05.2025 20:31 Ответить
Обязательно будут, но потом(с). Обещаниями кормить не сложно.
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09.05.2025 20:12 Ответить
3,5 години і не більше, бо за 1 день Париж буде окупован рашистами. це вам не Україна. як що.
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09.05.2025 20:12 Ответить
Може 5000, не більше. Ядерну війну через якусь там Польщу ніхто починати не буде
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09.05.2025 20:13 Ответить
І не треба. Кацапи ніколи не підуть війною на Польщу. Там у них немає ніяких інтересів. На відміну від Естонії або Литви, наприклад. Тому Макрон підписує договір з Польщею.
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09.05.2025 20:21 Ответить
Краще воюйте зараз з намси,бо потім точно програете.
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09.05.2025 20:15 Ответить
Тонкий французький жарт, але чогось не смішно.
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09.05.2025 20:17 Ответить
Будуть охороняти західний кордон і роздавати вказівки біженцям, хіба що.
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09.05.2025 20:18 Ответить
Як в 1939?
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09.05.2025 20:18 Ответить
Це вже ясно. Словаки , угорці ,румини самі хочуть в совок 2.0 , пшеків здадуть і так, нах вони кому треба. Все як ***** і хотів. А про Україну вже і згадують. Союзники.....
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09.05.2025 20:19 Ответить
Тобі поляки в штани насрали ?
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09.05.2025 20:21 Ответить
Сміються над французами,та це краще ніж кататись по горах і готуватись до шашликів і посилати всіх в сраку за попередження про вторгнення.
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09.05.2025 20:20 Ответить
за 2 роки не буде і Макрона...тож скоріш за все з війсками в Польщі в кращому випадку буде як з миротворцями в Україні) тобто лише слова) в гіршому через день після вторгнення виявиться шо Польща не в НАТО і доречі навіть не в ЄС)
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09.05.2025 20:20 Ответить
Треба ВЖЕ ЗАРАЗ їх туди відправити! Потім може бути пізно!
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09.05.2025 20:21 Ответить
Лічені дні-це скільки в перекладі з французської? Це менше за 365?Чи більше?
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09.05.2025 20:21 Ответить
У Європи є одна армія, яка дасть раду з РФ. І ця армія - ЗСУ. Тому Макроне та інші європейські керівники - не шкодуйте зброї та грошей для ЗСУ.
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09.05.2025 20:25 Ответить
Минулого разу французам знадобилось трохи більше часу ніж декілька днів
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09.05.2025 20:30 Ответить
життя покаже. Здається, там бувають різні градації:

за лічені дні

за лічені тижні

місяці

давайте проведемо в Парижі саміт рішучих дій? Коаліція рішучих он уже є
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09.05.2025 20:37 Ответить
За лічені дні може бути, що доведеться відбивати Краков і Варшаву. А чи готові французи до цього?
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09.05.2025 20:43 Ответить
В 39му так і недопомогли,хоча часу було вдосталь, а які гарантії що зараз допоможуть?
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09.05.2025 20:45 Ответить
🤣
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09.05.2025 20:46 Ответить
Как только ,так сразу !
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09.05.2025 20:46 Ответить
Французький казкар,політичний екшн
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09.05.2025 20:46 Ответить
А реальність зовсім інша.Спочатку консультації днів десять, а там подивляться, чи взяв ***** Варшаву чи ще трохи поговорити)
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09.05.2025 20:49 Ответить
Але з Польщею французи наче домовились про ядерний щит .. якщо той щит тільки не в такому стані як капапів "орешнік".
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09.05.2025 20:51 Ответить
Всім шампанського і креветок !
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09.05.2025 21:04 Ответить
Французькі війська будуть у Польщі за лічені дні в разі агресії РФ, - Макрон

Якшо ви такі круті перці, то чом би за ті самі лічені дні вашим військам не бути на москві?
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09.05.2025 21:05 Ответить
За лічені дні, за умови перекупки промосковських рольників, що заблокують західний кордон Польщі під виглядом протесту проти французьких круасанів.
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09.05.2025 21:17 Ответить
це було вже в 1939 году. Англичане и хфранцузы тогда мамой поклялись захищать святую польскую землю, как родную. За 1 месяц Польша перестала существовать, как государство.
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09.05.2025 21:21 Ответить
В Україні ваші війська потрібні, і негайно, хоча би для охорони кордонів
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09.05.2025 21:24 Ответить
За лічені дні Дуда вже займе оборону в Лондоні, а польські фермери, що висипали українське збіжжя під ноги, вже радісно частуватимуть бурятів домашніми маковцями і мазуриками. Рашисти вже навчені в Україні і тільки дурень цього не розуміє, тому зупиняти їх потрібно тут і зараз - якщо не готові відправити війська, зберіть і віддайте ЗСУ всю зброю, яку маєте по максимуму.
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09.05.2025 22:11 Ответить
 
 