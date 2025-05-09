Французские войска будут в Польше в считанные дни в случае агрессии РФ, - Макрон

В случае вооруженной агрессии РФ против Польши Франция способна развернуть свои войска на польской территории за считанные дни.

Об этом заявил французский президент Эмманюэль Макрон после подписания нового договора о дружбе между странами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Решения, которые Франция может принимать в соответствии со своей Конституцией, организация наших вооруженных сил, постоянные инвестиции, которые мы осуществляем, а также качество личного состава и командования - все это позволяет мне без всякого сомнения сказать, что да, такое развертывание возможно в случае агрессии", - сказал Макрон.

В качестве доказательства возможностей французской армии он привел тот факт, что французские войска были в Румынии через 5 дней после того, как Россия начала войну против Украины в феврале 2022 года.

"Ни одна другая европейская страна не смогла сделать это так быстро и в таком объеме. Итак, мы имеем эту способность, и она, безусловно, будет задействована, если агрессия действительно произойдет", - добавил он.

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Относительно поддержки Польши и защиты ее ядерным зонтиком Франции, Макрон заявил, что солидарность, о которой говорится в подписанном договоре, охватывает все составляющие, в том числе и в сфере ядерной политики.

"В этой сфере у нас есть доктрина. И еще с 1960-х годов, начиная с высказываний генерала де Голля, европейское измерение этого сдерживания было четко определено. И все мои предшественники постоянно его подтверждали. Это означает, что при принятии решения о том, что является жизненно важными интересами, мы учитываем интересы наших основных партнеров", - пояснил он.

Напоминаем, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали договор о дружбе, который включает пункт о взаимной обороне и открывает возможность сотрудничества по ядерному сдерживанию.