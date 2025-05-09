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Новости
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Польша и Франция подписали двусторонний договор с гарантиями безопасности

премьер Польши Туск и президент Франции Макрон

Премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Франции Эмманюэль Макрон 9 мая подписали в городе Нанси польско-французский договор, охватывающий сферы безопасности, энергетического, научного и культурного сотрудничества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Договор между Польшей и Францией должен заменить предыдущее соглашение между Польшей и Францией, подписанное в 1991 году и признанное устаревшим, поскольку в последующие годы Польша вступила в Европейский Союз.

Это первый договор такого типа, который Франция подписала с несоседней страной, что свидетельствует о повышении ранга взаимных отношений между Парижем и Варшавой.

Польский премьер ранее сообщил, что в договоре будет зафиксировано, что в случае угрозы обе страны обязуются оказывать друг другу помощь, включая военную.

После подписания основного договора Туск и Макрон подписали второй документ, касающийся сотрудничества в области гражданской ядерной энергетики.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сигнал Путину и Трампу: Франция и Польша углубляют оборонное сотрудничество, - Financial Times

Автор: 

Польша (8441) Туск Дональд (738) Франция (3526) Макрон Эмманюэль (1316) гарантии безопасности (128)


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О як! Минулого разу це полякам ніфіга не допомогло. Подивимось шо буде цього разу. Будуть пшеки від кацапів відбиватися договорами, згорнутими в трубочки. В лівій руці договір з НАТО, в правій - з французами.
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09.05.2025 18:22 Ответить
Зєлнскій у 2023-24 році потужно понапідписував декілька десятків якихось договорів. І теж нічого.
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09.05.2025 18:45 Ответить
Ось як правильно підсуються договори справжніми політиками, а не сурогатними нікчемами!
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09.05.2025 18:25 Ответить
Зате Зєлєнскій цих папірців зібрав кілька десятків. 😜
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09.05.2025 18:46 Ответить
Десь це вже було ...
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09.05.2025 18:28 Ответить
Франція-Чехословаччина?
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09.05.2025 18:43 Ответить
Турне Зєлєнского по світі минулих двох років.
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09.05.2025 18:47 Ответить
Подписывали в Будапеште ?
В костюмах ?
иначе может не сработать!
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09.05.2025 18:51 Ответить
 
 