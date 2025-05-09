Польша и Франция подписали двусторонний договор с гарантиями безопасности

Премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Франции Эмманюэль Макрон 9 мая подписали в городе Нанси польско-французский договор, охватывающий сферы безопасности, энергетического, научного и культурного сотрудничества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Договор между Польшей и Францией должен заменить предыдущее соглашение между Польшей и Францией, подписанное в 1991 году и признанное устаревшим, поскольку в последующие годы Польша вступила в Европейский Союз.

Это первый договор такого типа, который Франция подписала с несоседней страной, что свидетельствует о повышении ранга взаимных отношений между Парижем и Варшавой.

Польский премьер ранее сообщил, что в договоре будет зафиксировано, что в случае угрозы обе страны обязуются оказывать друг другу помощь, включая военную.

После подписания основного договора Туск и Макрон подписали второй документ, касающийся сотрудничества в области гражданской ядерной энергетики.

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