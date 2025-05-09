Польща та Франція підписали двосторонній договір з гарантіями безпеки
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск і президент Франції Емманюель Макрон 9 травня підписали в місті Нансі польсько-французький договір, що охоплює сфери безпеки, енергетичної, наукової та культурної співпраці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Договір між Польщею та Францією має замінити попередню угоду між Польщею та Францією, підписану в 1991 році і визнану застарілою, оскільки в подальші роки Польща вступила до Європейського Союзу.
Це перший договір такого типу, який Франція підписала з несусідньою країною, що свідчить про підвищення рангу взаємних відносин між Парижем і Варшавою.
Польський премʼєр раніше повідомив, що в договорі буде зафіксовано, що в разі загрози обидві країни зобов'язуються надавати одна одній допомогу, включно з військовою.
Після підписання основного договору Туск і Макрон підписали другий документ, що стосується співпраці в галузі цивільної ядерної енергетики.
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