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Новини
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Польща та Франція підписали двосторонній договір з гарантіями безпеки

прем’єр Польщі Туск та президент Франції Макрон

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск і президент Франції Емманюель Макрон 9 травня підписали в місті Нансі польсько-французький договір, що охоплює сфери безпеки, енергетичної, наукової та культурної співпраці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Договір між Польщею та Францією має замінити попередню угоду між Польщею та Францією, підписану в 1991 році і визнану застарілою, оскільки в подальші роки Польща вступила до Європейського Союзу.

Це перший договір такого типу, який Франція підписала з несусідньою країною, що свідчить про підвищення рангу взаємних відносин між Парижем і Варшавою.

Польський премʼєр раніше повідомив, що в договорі буде зафіксовано, що в разі загрози обидві країни зобов'язуються надавати одна одній допомогу, включно з військовою.

Після підписання основного договору Туск і Макрон підписали другий документ, що стосується співпраці в галузі цивільної ядерної енергетики.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сигнал Путіну і Трампу: Франція та Польща поглиблюють оборонне співробітництво, - Financial Times

Автор: 

Польща (8540) Туск Дональд (519) Франція (3084) Макрон Емманюель (1469) гарантії безпеки (127)


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О як! Минулого разу це полякам ніфіга не допомогло. Подивимось шо буде цього разу. Будуть пшеки від кацапів відбиватися договорами, згорнутими в трубочки. В лівій руці договір з НАТО, в правій - з французами.
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09.05.2025 18:22 Відповісти
Зєлнскій у 2023-24 році потужно понапідписував декілька десятків якихось договорів. І теж нічого.
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09.05.2025 18:45 Відповісти
Ось як правильно підсуються договори справжніми політиками, а не сурогатними нікчемами!
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09.05.2025 18:25 Відповісти
Зате Зєлєнскій цих папірців зібрав кілька десятків. 😜
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09.05.2025 18:46 Відповісти
Десь це вже було ...
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09.05.2025 18:28 Відповісти
Франція-Чехословаччина?
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09.05.2025 18:43 Відповісти
Турне Зєлєнского по світі минулих двох років.
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09.05.2025 18:47 Відповісти
Подписывали в Будапеште ?
В костюмах ?
иначе может не сработать!
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09.05.2025 18:51 Відповісти
Когда прийдёт время хлебать кровавую юшку с зубной крошкой, окажется что французы совсем не это имели в виду. Не представляю себе как любые гарантии безопасности могут быть даны демократической страной. Что у них вообще в головах там? Что Франсуа какой то там в Ла-Рошели похмеляться и скажет, О, мерд! Кто то напал на Польшу! Где моя винтовка, я сейчас же выезжаю
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09.05.2025 19:40 Відповісти
Ваш Ли-Энфилд у нас. Нужно отдать должное, вы её содержали в идеальном состоянии. Ни разу не стреляла, уронена при бегстве.
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09.05.2025 20:07 Відповісти
 
 