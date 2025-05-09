Французькі війська будуть у Польщі за лічені дні в разі агресії РФ, - Макрон

У разі збройної агресії РФ проти Польщі Франція спроможна розгорнути свої війська на польській території за лічені дні.

Про це заявив французький президент Емманюель Макрон після підписання нового договору про дружбу між країнами, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Рішення, які Франція може ухвалювати відповідно до своєї Конституції, організація наших збройних сил, постійні інвестиції, які ми здійснюємо, а також якість особового складу й командування — усе це дозволяє мені без жодного сумніву сказати, що так, таке розгортання є можливим у разі агресії", - сказав Макрон.

Як доказ спроможностей французької армії він навів той факт, що французькі війська були в Румунії через 5 днів після того, як Росія розпочала війну проти України у лютому 2022 року.

"Жодна інша європейська країна не змогла зробити це так швидко й у такому обсязі. Отже, ми маємо цю спроможність, і вона, безумовно, буде задіяна, якщо агресія справді відбудеться", - додав він.

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Щодо підтримки Польщі та захисту її ядерною парасолькою Франції, Макрон заявив, що солідарність, про яку йдеться у підписаному договорі, охоплює всі складові, у тім числі і у сфері ядерної політики.

"У цій сфері у нас є доктрина. І ще з 1960-х років, починаючи з висловлювань генерала де Голля, європейський вимір цього стримування був чітко визначений. І всі мої попередники постійно його підтверджували. Це означає, що під час ухвалення рішення про те, що є життєво важливими інтересами, ми враховуємо інтереси наших основних партнерів", - пояснив він.

Нагадуємо, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підписали договір про дружбу, який включає пункт про взаємну оборону та відкриває можливість співпраці щодо ядерного стримування.