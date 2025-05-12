Польша закрывает консульство РФ в Кракове из-за причастности российских спецслужб к поджогу ТЦ в Варшаве

Польша приняла решение о закрытии консульства Российской Федерации в Кракове из-за причастности российских спецслужб к поджогу торгового центра в Варшаве.

Об этом сообщил в соцсети Х министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, информирует Цензор.НЕТ.

"Из-за наличия доказательств того, что российские спецслужбы совершили позорный акт диверсии против торгового центра на улице Маривильской, я решил отозвать свое согласие на деятельность консульства Российской Федерации в Кракове", - написал он.

Также читайте: Коктейли Молотова бросили в консульство РФ в Марселе

Ранее Туск заявил, что Россия стоит за поджогом торгового центра в Варшаве.