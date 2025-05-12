РУС
Новости Российские диверсии в ЕС
Польша закрывает консульство РФ в Кракове из-за причастности российских спецслужб к поджогу ТЦ в Варшаве

Польша приняла решение о закрытии консульства Российской Федерации в Кракове из-за причастности российских спецслужб к поджогу торгового центра в Варшаве.

Об этом сообщил в соцсети Х министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, информирует Цензор.НЕТ.

"Из-за наличия доказательств того, что российские спецслужбы совершили позорный акт диверсии против торгового центра на улице Маривильской, я решил отозвать свое согласие на деятельность консульства Российской Федерации в Кракове", - написал он.

Ранее Туск заявил, что Россия стоит за поджогом торгового центра в Варшаве.

консульство (473) Польша (8611) россия (96902) Варшава (185)
А чому тільки з Польщі?
З усієї Європи! І навіть з усієї Америки!
12.05.2025 10:47 Ответить
Гоніть мокш сцяними ганчірками! Бо вони зараз почнуть акції всілякі з погромами влаштовувати.
12.05.2025 10:45 Ответить
ВСЯ вата должна быть изгнана из Польши сцанными тряпками...
12.05.2025 10:44 Ответить
На жаль там купа прєдставітєлєй русского міра з українськими паспортами. Саме двоє таких серед підпалювачів.
показать весь комментарий
12.05.2025 10:57 Ответить
Мова про замовників.
показать весь комментарий
12.05.2025 11:11 Ответить
А у Варшаві ?
показать весь комментарий
12.05.2025 10:45 Ответить
у Варшаві посольство.
показать весь комментарий
12.05.2025 10:48 Ответить
Його треба теж закрити!
показать весь комментарий
12.05.2025 10:54 Ответить
для цього треба дочекатись прориву Сувалківського коридору.
показать весь комментарий
12.05.2025 10:56 Ответить
У Варшаві на Замковій площі стоїть діжка з солоними огірками. На діжці напис: "Росийський посол".
показать весь комментарий
12.05.2025 11:40 Ответить
Логічно! Менше кацапських шпіонів і диверсантів в країні буде...
показать весь комментарий
12.05.2025 11:14 Ответить
Там еще вагон эпизодов. Поджог и падание самолета DHL в Вильнюсе, поджоги водонапорных башен в Финляндии, поджог электроподстанции в аэропорту Хитроу, блэкаут в Испании и Португалии, поджоги электрощитов жд на олимпиаде в Париже. По эпизоду выше и в Париже товарищи уже арестованы.

Это не трогаем еще совсем недавние шалости с химическим оружием в Солсбери, подрывах складов в Чехии. Ну и ежедневных терактах в Украине, а до этого в Сирии.

Есть жупел ИГИЛ.. любопытно бы сравнить по эффективности.
показать весь комментарий
12.05.2025 11:52 Ответить
аякби так...
Польща ухвалила рішення про закриття консульства Російської Федерації
показать весь комментарий
12.05.2025 13:36 Ответить
 
 