Польша закрывает консульство РФ в Кракове из-за причастности российских спецслужб к поджогу ТЦ в Варшаве
Польша приняла решение о закрытии консульства Российской Федерации в Кракове из-за причастности российских спецслужб к поджогу торгового центра в Варшаве.
Об этом сообщил в соцсети Х министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, информирует Цензор.НЕТ.
"Из-за наличия доказательств того, что российские спецслужбы совершили позорный акт диверсии против торгового центра на улице Маривильской, я решил отозвать свое согласие на деятельность консульства Российской Федерации в Кракове", - написал он.
Ранее Туск заявил, что Россия стоит за поджогом торгового центра в Варшаве.
З усієї Європи! І навіть з усієї Америки!
Это не трогаем еще совсем недавние шалости с химическим оружием в Солсбери, подрывах складов в Чехии. Ну и ежедневных терактах в Украине, а до этого в Сирии.
Есть жупел ИГИЛ.. любопытно бы сравнить по эффективности.
