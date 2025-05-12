Польша обвиняет двух украинцев в причастности к поджогу ТЦ в Варшаве
Сегодня, 12 мая 2025 года, прокуратура Польши предъявила обвинения двум гражданам Украины. Их подозревают в причастности к поджогу торгового центра в Варшаве, который произошел год назад.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".
Сообщается, что эти украинцы сотрудничали с поджигателями.
По данным прокуратуры, один из них, Даниил Б., получил задание из России снять на камеру пожар в зале и тушение, а затем отправить эти материалы в РФ, где их опубликовали в социальных сетях.
Второй подозреваемый - заказчик съемок Александр В.
Оба они входили в организованную группу, которая планировала поджоги крупных объектов в странах ЕС с целью запугивания людей.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия стоит за поджогом торгового центра в Варшаве. Впоследствии стало известно, что Польша закрывает консульство РФ в Кракове из-за причастности российских спецслужб к поджогу ТЦ в Варшаве.
що там з монголією
Тиж не називаєш того, хто має паспорт росії - Українцем, навіть якщо він був Українцем.
Ти щось не правильно розумієш, Друже.
Українець - це той хто має громадянство України - за визначенням.
яник-овоч, азаров, портнов - громадяни України, а дмитрук ще й народний депутат, слуга народу...
Але дивно, що вчора пілікали про рахованів, а сьогодні вже про "двох українцов". Так де ті раховані поділися? Джьоппа зажувала? Чия?
Русня вміє.
Взагалі потрібно закрити кацапське консульство і у Варшаві ,
буде набагато краще повітря в Польщі 🙁