Новости Российские диверсии в ЕС
4 881 23

Польша обвиняет двух украинцев в причастности к поджогу ТЦ в Варшаве

Пожар в ТЦ в Польше

Сегодня, 12 мая 2025 года, прокуратура Польши предъявила обвинения двум гражданам Украины. Их подозревают в причастности к поджогу торгового центра в Варшаве, который произошел год назад.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

Сообщается, что эти украинцы сотрудничали с поджигателями.

По данным прокуратуры, один из них, Даниил Б., получил задание из России снять на камеру пожар в зале и тушение, а затем отправить эти материалы в РФ, где их опубликовали в социальных сетях.

Второй подозреваемый - заказчик съемок Александр В.

Оба они входили в организованную группу, которая планировала поджоги крупных объектов в странах ЕС с целью запугивания людей.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия стоит за поджогом торгового центра в Варшаве. Впоследствии стало известно, что Польша закрывает консульство РФ в Кракове из-за причастности российских спецслужб к поджогу ТЦ в Варшаве.

+23
російськомовні скоріше за все - серед них вати 70%. Не треба думати що паспорт України робить українцем
12.05.2025 14:00
+14
Вчора ж кацапів ловили
12.05.2025 13:58
+13
кива теж громадянин України... був...
яник-овоч, азаров, портнов - громадяни України, а дмитрук ще й народний депутат, слуга народу...
12.05.2025 14:05
12.05.2025 13:58
бидло є бидло ,свині кацапські отримають те ж саме , ,що свого часу отримали монголи ,...
що там з монголією
що там з монголією
12.05.2025 14:03
Звичайно робить.
Тиж не називаєш того, хто має паспорт росії - Українцем, навіть якщо він був Українцем.
Ти щось не правильно розумієш, Друже.
Українець - це той хто має громадянство України - за визначенням.
12.05.2025 14:12
кива теж громадянин України... був...
яник-овоч, азаров, портнов - громадяни України, а дмитрук ще й народний депутат, слуга народу...
12.05.2025 14:05
Отож! Учора була "рука Кремля", сьогодні "рука Київа". Нічого не розумію!
12.05.2025 14:08
тупий? написано ж що на замовлення РФ, А там хоч би зулус чи мавританець це робив. Зробили, щоправда, ті гниди, які вилупились від завезених вошей з-за Уралу 90 років тому
12.05.2025 14:25
Якби там упіймали самого Туска, то той теж був би на замовлення РФ?
12.05.2025 16:11
безумовно. не бачу інших причин щоб він взявся палити торговий центр. ЩОправда, не уявляю,скільки б це коштувало рашці
12.05.2025 16:41
Не українці вони.Громадяни України.На превеликий жаль...
12.05.2025 18:01
12.05.2025 13:59
З огліду на активність шантрапи в Україні, що підпалює авта та тицяє там і сям вибухівки, то "такоє может імєть мєсто бить". Тмм більш, що в Польщу здриснули не найкращі хлопи.

Але дивно, що вчора пілікали про рахованів, а сьогодні вже про "двох українцов". Так де ті раховані поділися? Джьоппа зажувала? Чия?
12.05.2025 14:01
раховани найняли українців,все вірно говорили.
12.05.2025 14:04
Сподіваюсь, Польща їм вставить гарячого прутня.
12.05.2025 14:09
Громадянин України це не означає що українець. І це наша біда, нащадки совкових мутантів і москвороті манкурти.
12.05.2025 14:03
Самі злісні підораси в Польщі це українці,які там трохи влаштувались і чмирять своїх же,така от херня.
12.05.2025 14:06
просто це москалі з українським паспортом, нащадки окупантів, які окупували Україну ще з 20 років минулого століття
12.05.2025 14:08
Серед мільйонів громадян України, які отримали прихист в ЄС, певну кількість було завербовано ФСБ ще в Україні з завданням інфільтрації в ЄС під виглядом біженців та подальшого їх використання, як агентів для здійснення підривної діяльності, диверсій та інших "актівних мєропріятій" на території країн, які надають прихист.
12.05.2025 14:23
Замовники - русня, але в кінці відповідальність буде на українцях.
Русня вміє.
Русня вміє.
12.05.2025 14:10
У Познані теж закривають кацапське консульство , як і в Кракові !!
Взагалі потрібно закрити кацапське консульство і у Варшаві ,
буде набагато краще повітря в Польщі 🙁
12.05.2025 14:10
За гроші продаються більшість людей. В тім числі закордоном та будь якої національності. Гроші рулять світом. На жаль.
12.05.2025 14:14
Оцей непотріб треба розстрілювати, щоб і не згадували, що воно з України бо воно не українці!
12.05.2025 14:17
Это Александр Варивода с Херсону . До прихода агресора занимался воровством автомобилей и имущества граждан Украины . После агресій русских начал сотруднить с фсб россий и сбежал в россию. Он руководил другим млодым украинцом которыий поджег в Литве (Икею ) ,и причястен групе других поджигателей в Польше. ( Больше можете из телеги Цаплиенко ).
16.05.2025 02:54
 
 