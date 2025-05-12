Польша обвиняет двух украинцев в причастности к поджогу ТЦ в Варшаве

Сегодня, 12 мая 2025 года, прокуратура Польши предъявила обвинения двум гражданам Украины. Их подозревают в причастности к поджогу торгового центра в Варшаве, который произошел год назад.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

Сообщается, что эти украинцы сотрудничали с поджигателями.

По данным прокуратуры, один из них, Даниил Б., получил задание из России снять на камеру пожар в зале и тушение, а затем отправить эти материалы в РФ, где их опубликовали в социальных сетях.

Второй подозреваемый - заказчик съемок Александр В.

Оба они входили в организованную группу, которая планировала поджоги крупных объектов в странах ЕС с целью запугивания людей.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия стоит за поджогом торгового центра в Варшаве. Впоследствии стало известно, что Польша закрывает консульство РФ в Кракове из-за причастности российских спецслужб к поджогу ТЦ в Варшаве.