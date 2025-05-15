Украинца задержали в Великобритании по подозрению в попытке поджога домов премьера Стармера
В Великобритании 13 мая задержали 21-летнего гражданина Украины, которого обвиняют в попытке поджога двух домов премьера страны Кира Стармера и автомобиля.
Об этом сообщила полиция Лондона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
Украинцу Роману Лавриновичу инкриминируют три поджога с намерением причинить вред жизни людей, отметили британские правоохранители.
По версии следствия, Лавринович поджег машину в Кентиш-Тауне на севере Лондона, частный дом Стармера на той же улице и еще один дом, где Стармер жил до того, как стал премьером, и который сейчас сдают в аренду. Никто не пострадал, но повреждена входная дверь одного из домов.
"Лавринович был арестован утром 13 мая и остается под стражей после получения ордера на продление срока содержания под стражей. Он должен явиться в Вестминстерский магистратский суд в пятницу, 16 мая", - сообщили в полиции Лондона.
Сам Стармер накануне заявил, что поджоги объектов, связанных с ним, - это "нападение на всех нас, на демократию и ценности, которые мы отстаиваем".
Расследование ведет антитеррористическое подразделение лондонской полиции, поскольку нападения связаны с публичной личностью высокого уровня.
Й скорійше за все через "телеграм".
Але К4ц4пи дегенерати, це не спрацювало, бо Британці не мислять шаблонами - не судять всіх по одному - двом- десяти випадкам, Британці мають трохи розум, хоча й не всі звісно бо ідеальних людей/народів/країн/суспільст не існує.
Наробили " сєньоров-галадаморов".і що саме страшне, продовжують робити виродків.
давно цієї ***** не бачив...
і национальність тут не причому - він кацап по духу!
громадянин обмежений в правах.
хочеш стати необмеженим? - вчи мову буде жосткий екзамен
і на історію страни і на мову ...
Як він знайшов будинки і машину?
Загуглив?
Чи «старшиє таваріщі» допомогли?