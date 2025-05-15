Украинца задержали в Великобритании по подозрению в попытке поджога домов премьера Стармера

В Великобритании 13 мая задержали 21-летнего гражданина Украины, которого обвиняют в попытке поджога двух домов премьера страны Кира Стармера и автомобиля.

Об этом сообщила полиция Лондона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Украинцу Роману Лавриновичу инкриминируют три поджога с намерением причинить вред жизни людей, отметили британские правоохранители.

По версии следствия, Лавринович поджег машину в Кентиш-Тауне на севере Лондона, частный дом Стармера на той же улице и еще один дом, где Стармер жил до того, как стал премьером, и который сейчас сдают в аренду. Никто не пострадал, но повреждена входная дверь одного из домов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пытались уничтожить синагогу и авто ВСУ: СБУ задержала пятерых поджигателей в трех областях. ФОТОрепортаж

"Лавринович был арестован утром 13 мая и остается под стражей после получения ордера на продление срока содержания под стражей. Он должен явиться в Вестминстерский магистратский суд в пятницу, 16 мая", - сообщили в полиции Лондона.

Сам Стармер накануне заявил, что поджоги объектов, связанных с ним, - это "нападение на всех нас, на демократию и ценности, которые мы отстаиваем".

Расследование ведет антитеррористическое подразделение лондонской полиции, поскольку нападения связаны с публичной личностью высокого уровня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша обвиняет двух украинцев в причастности к поджогу ТЦ в Варшаве