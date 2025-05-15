РУС
7 030 44

Украинца задержали в Великобритании по подозрению в попытке поджога домов премьера Стармера

В Великобритании по подозрению в поджоге дома премьера задержали 21-летнего украинца

В Великобритании 13 мая задержали 21-летнего гражданина Украины, которого обвиняют в попытке поджога двух домов премьера страны Кира Стармера и автомобиля.

Об этом сообщила полиция Лондона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Украинцу Роману Лавриновичу инкриминируют три поджога с намерением причинить вред жизни людей, отметили британские правоохранители.

По версии следствия, Лавринович поджег машину в Кентиш-Тауне на севере Лондона, частный дом Стармера на той же улице и еще один дом, где Стармер жил до того, как стал премьером, и который сейчас сдают в аренду. Никто не пострадал, но повреждена входная дверь одного из домов.

"Лавринович был арестован утром 13 мая и остается под стражей после получения ордера на продление срока содержания под стражей. Он должен явиться в Вестминстерский магистратский суд в пятницу, 16 мая", - сообщили в полиции Лондона.

Сам Стармер накануне заявил, что поджоги объектов, связанных с ним, - это "нападение на всех нас, на демократию и ценности, которые мы отстаиваем".

Расследование ведет антитеррористическое подразделение лондонской полиции, поскольку нападения связаны с публичной личностью высокого уровня.

+29
Стопудово кацапи забашляли...
показать весь комментарий
15.05.2025 22:49 Ответить
+27
вата беглая
показать весь комментарий
15.05.2025 22:46 Ответить
+15
Ордловчане ведь формально тоже украинцы. Не иначе как кремлевская провокация.
показать весь комментарий
15.05.2025 22:59 Ответить
Рамси попутав
показать весь комментарий
15.05.2025 22:45 Ответить
вата беглая
показать весь комментарий
15.05.2025 22:46 Ответить
Вата, ще й з прізвищем неукраїнським, як і більшість нашого уряду з паспортами раші. Написали б прибув з України. Не так очі кололо.
показать весь комментарий
16.05.2025 07:22 Ответить
Стопудово кацапи забашляли...
показать весь комментарий
15.05.2025 22:49 Ответить
Не знаю, як цей. Але в Європі зараз маса малоросів, які ненавидять Україну і чекають путіна
показать весь комментарий
15.05.2025 23:12 Ответить
Маса - це скіко?
показать весь комментарий
15.05.2025 23:50 Ответить
Это дохера.Так понятнее?
показать весь комментарий
16.05.2025 07:31 Ответить
Так, а чого не у кацапів його чекають? А взагалі то, якщо ******* ********* нехай валять туди.
показать весь комментарий
16.05.2025 07:20 Ответить
Хто б ще.
Й скорійше за все через "телеграм".
Але К4ц4пи дегенерати, це не спрацювало, бо Британці не мислять шаблонами - не судять всіх по одному - двом- десяти випадкам, Британці мають трохи розум, хоча й не всі звісно бо ідеальних людей/народів/країн/суспільст не існує.
показать весь комментарий
16.05.2025 02:12 Ответить
онождітьо. Тут зразу родаків треба перевірити. Таким чмом могло в 21 стати тільки під впливом родаків.
показать весь комментарий
15.05.2025 22:50 Ответить
до чого тут "родаки"? 21 рік - це вже не дитина! я з 18 років жив самостійно, окремо від батьків, вчився в університеті, працював, одружився в 20, став батьком в 23!
показать весь комментарий
15.05.2025 23:01 Ответить
фесебе працює поки мальок по турціям вояжує. мальок, чому 21-однорічний москалик досі не підпалив резиденцію сісіньпія?
показать весь комментарий
15.05.2025 22:51 Ответить
Наймати наркозалежних, ватних українців … хто ж це може бути?…
показать весь комментарий
15.05.2025 22:53 Ответить
Ну що робити із продуктом-- " Нє важно как назівається вуліца, єслі ана асвєщена"?.
Наробили " сєньоров-галадаморов".і що саме страшне, продовжують робити виродків.
показать весь комментарий
15.05.2025 22:55 Ответить
Українці запалюють
показать весь комментарий
15.05.2025 22:55 Ответить
це "напад на всіх нас, на демократію і цінності, які ми обстоюємо".
показать весь комментарий
15.05.2025 22:59 Ответить
Шо не так?
показать весь комментарий
15.05.2025 23:51 Ответить
Не так те, що не має ніяких "цінностей", які вони відстоюють... Всі ці "цінності" це лише красиві слова, які вони вертять на свій лад, як їм вигідно.
показать весь комментарий
15.05.2025 23:58 Ответить
ти теж вертиш задом,як мартишка очком,чувак. замість захищати Батьківщину від повного знищення,сидиш в ухилянтській норі,вертиш очком і ще щось тявкаєш на ненависний тобі Захід...
показать весь комментарий
16.05.2025 00:23 Ответить
Ордловчане ведь формально тоже украинцы. Не иначе как кремлевская провокация.
показать весь комментарий
15.05.2025 22:59 Ответить
Знов той самий дуже цінний для ЗЄ спермофонд...
показать весь комментарий
15.05.2025 23:00 Ответить
Нехай саджають, а сім*ю нафіг і назавжди депортувати.
показать весь комментарий
15.05.2025 23:03 Ответить
на московію
показать весь комментарий
15.05.2025 23:24 Ответить
егеж. Там у них постійно будуть тепер "двИжухИ", тому сімейці буде дуже комфортно)))
показать весь комментарий
15.05.2025 23:37 Ответить
це не українець.
показать весь комментарий
15.05.2025 23:18 Ответить
фіга собі в вас прапорець, петія.
давно цієї ***** не бачив...
показать весь комментарий
16.05.2025 00:15 Ответить
Фаміліія не українська. Бульбаш.👈
показать весь комментарий
15.05.2025 23:22 Ответить
У нас був спікер парламенту лавринович.
показать весь комментарий
15.05.2025 23:30 Ответить
Якої гидоти туту тільки не було. Янукович, наприклад, теж бульбаш.
показать весь комментарий
16.05.2025 07:01 Ответить
Череп ще поміряй.
показать весь комментарий
15.05.2025 23:52 Ответить
у нас на форумі ухилянсько-біженській сво.лоті слова не надають!
показать весь комментарий
16.05.2025 00:24 Ответить
ви зараз підігруєте кацапнявому рашисту...
показать весь комментарий
16.05.2025 00:38 Ответить
Чим краще міряти- циркулем, лінєйкою , рулеткою чи приблизно?
показать весь комментарий
16.05.2025 07:04 Ответить
та **** тут за якось казла? - в нас през не українець...
і национальність тут не причому - він кацап по духу!
показать весь комментарий
15.05.2025 23:30 Ответить
ніц не здивуюся, якщо це мудило "бєжєнєц".
показать весь комментарий
15.05.2025 23:45 Ответить
Для такого бидла країни Прибалтики придумали паспорти "неграждан", а тим кому це не подобається пропонують повернутись жити в РФ. Це саме потрібно було зробити у нас з початку війни, щоб категорія українців-неграждан змогла скористатись своїм паспортом тільки для виїзду на родіну в РФ...
показать весь комментарий
15.05.2025 23:48 Ответить
нічого нового - це як в штатах - грін кард,
громадянин обмежений в правах.
хочеш стати необмеженим? - вчи мову буде жосткий екзамен
і на історію страни і на мову ...
показать весь комментарий
15.05.2025 23:59 Ответить
а мальчік з бамбасу бил в трусіках ілі без?
показать весь комментарий
16.05.2025 04:17 Ответить
Какая разніца.... Вже - БЕЗ....і надовго.
показать весь комментарий
16.05.2025 09:36 Ответить
сподіваюсь від британського суду на максимальний термін утримання цього барана, нехай йому вилізуть боком криваві москальські гроші
показать весь комментарий
16.05.2025 04:33 Ответить
Нікому не секрет що бидло завербоване кацапськими спец. службами ,ці варвари окрім нести біду і хаос нічого не вміють.
показать весь комментарий
16.05.2025 07:30 Ответить
Цікава ілюстрація про рускій мір. Більшість населення вважає, що рускій мір - це окупація типу лднр, криму, придністров'я і т.д. (ради замовиправдання) хоча творці коцепції закладали носіїв росмови, культури, моспатріархату тощо, які у підсумку стали передумовою війни, зокрема, як і цей колаборант, передумовою продажності якого скоріше за все стала його рускомірскість.
показать весь комментарий
16.05.2025 08:28 Ответить
21 рік пацану, а такий матьорий!
Як він знайшов будинки і машину?
Загуглив?
Чи «старшиє таваріщі» допомогли?
показать весь комментарий
16.05.2025 09:08 Ответить
 
 