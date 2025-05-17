Затримали другого підозрюваного у підпалі будинку й автівки Стармера

Другого підозрюваного у причетності до підпалів двох об'єктів і автомобіля, пов'язаних з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, затримали в британському аеропорту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

Як зазначається, 26-річного чоловіка затримали близько 13:45 за місцевим часом в аеропорту Лутона за підозрою в змові щодо вчинення підпалу з метою створення небезпеки для життя.

Затримання провели співробітники контртерористичного підрозділу.

Підозрюваного взяли під варту в Лондоні.

Що передувало?

У Великій Британії 13 травня затримали 21-річного громадянина України, якому пред'явлено обвинувачення у підпалі двох будинків премʼєра країни Кіра Стармера та автівки.

Українцю Роману Лавриновичу інкримінують три підпали з наміром заподіяти шкоду життю людей

Сам Стармер напередодні заявив, що підпали обʼєктів, повʼязаних із ним, — це "напад на всіх нас, на демократію і цінності, які ми обстоюємо".

Розслідування веде антитерористичний підрозділ лондонської поліції, оскільки напади повʼязані з публічною особою високого рівня.