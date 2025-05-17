УКР
Підпал будинку Кіра Стармера
9 458 41

Затримали другого підозрюваного у підпалі будинку й автівки Стармера

Підпал авто Стармера

Другого підозрюваного у причетності до підпалів двох об'єктів і автомобіля, пов'язаних з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, затримали в британському аеропорту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

Як зазначається, 26-річного чоловіка затримали близько 13:45 за місцевим часом в аеропорту Лутона за підозрою в змові щодо вчинення підпалу з метою створення небезпеки для життя.

Затримання провели співробітники контртерористичного підрозділу.

Українця затримали у Британії за підозрою у спробі підпалу будинків прем'єра Стармера

Підозрюваного взяли під варту в Лондоні.

Що передувало?

У Великій Британії 13 травня затримали 21-річного громадянина України, якому пред'явлено обвинувачення у підпалі двох будинків премʼєра країни Кіра Стармера та автівки.

Українцю Роману Лавриновичу інкримінують три підпали з наміром заподіяти шкоду життю людей

Сам Стармер напередодні заявив, що підпали обʼєктів, повʼязаних із ним, — це "напад на всіх нас, на демократію і цінності, які ми обстоюємо".

Розслідування веде антитерористичний підрозділ лондонської поліції, оскільки напади повʼязані з публічною особою високого рівня.

Автор: 

підпал (718) Стармер Кір (257)
+19
Для терактів кацапи вербують наших (формально) співвітчизників
17.05.2025 21:23 Відповісти
+15
Кацапня перейшла до відкритого терору. Жуйте з трампушою соплі далі...
17.05.2025 21:29 Відповісти
+10
Експосолка США Бріджит Брінк назвала причиною своєї відставки політику адміністрації Дональда Трампа, яка полягала у тиску на Україну, а не на агресора - Росію. Дії Росії в Україні вона назвала "чистим злом".
https://www.dw.com/uk/eksposolka-ssa-v-ukraini-brink-a-pisla-z-posadi-cerez-politiku-trampa/a-72573182
17.05.2025 21:22 Відповісти
17.05.2025 21:22 Відповісти
Так це правда ,
але не приємна правда , на жаль !!
17.05.2025 22:10 Відповісти
17.05.2025 21:23 Відповісти
Цілком логіно. І спробуй потім шось довести місцевим ховрахам.
17.05.2025 21:28 Відповісти
І ця "логіка" однозначно вказує хто замовник перфомансу...
17.05.2025 21:30 Відповісти
Кожна думаюча людина в такому випадку починає з питання "кому вигідно?". І звичайному середньостатистичному українцю (шо в Україні, шо в ВБ) воно не вигідно аж ніяк. Тож нафіга нариватися на неприємності і іти шось палити? Тому шо хтось заплатив. Хто? Порошенко? Зєля? Трамп? Мелоні? Навряд.
Але нажаль не дуже багато наріду задає собі такі прості питання.
17.05.2025 21:35 Відповісти
У всі часи, у всіх Народів, було й лайно, серед Людей!
17.05.2025 21:29 Відповісти
17.05.2025 21:29 Відповісти
Трампон от природы ******* и еще и на "службе" у фсб.
17.05.2025 21:43 Відповісти
"українец", мля.. мабуть, з Донбасу.
17.05.2025 21:35 Відповісти
Донбас - Україна?
17.05.2025 21:36 Відповісти
Донбасс- це Україна, не дивлячись на то, що говорять у вас на роісії.
18.05.2025 01:33 Відповісти
Наташа, ти знову приперлась коментувати невпопад? Чи ти якийсь бот, шо тригеришся на окремі слова не читаючи про що взагалі мова?
18.05.2025 14:33 Відповісти
ну так скільки там рашистів "понаехавших" з українскими паспортами.. а скільки там було довбойобів "путін, ввєді!"
18.05.2025 09:09 Відповісти
Все так, але краще в такому ключі питання не ставити. Он уже наташи набігли з істерикою.
18.05.2025 14:38 Відповісти
Ти пишеш, за конкретних людей, чи взагалі про все на світі?
Якщо про конкретного підпалювача- йому 21 рік,він із Надвірної. Де знаходиться надвірна, подивишся у Гугл-мапс.
18.05.2025 17:19 Відповісти
Я знаю, де Надвірна, я там бував колись. Тоді зовсім незрозуміло, якого біса він за це взявся. Хоча - там ще з совкових часів могло опинитесь що завгодно, й кацапськи "партійні діячи", яких туді призначали. А мабуть, у 22гому здриснули до Британії, ну й ось..
18.05.2025 20:20 Відповісти
Та да, крута " партійна" мати одиначка із двома дітьми. Працювала разом прибиральницею, а старший, що підпалював, працював посудомийником в ресторані.
Крутота !
18.05.2025 22:43 Відповісти
Не обов'язково, може з рязані бути або ще десь з боліт... Батьки українці виїхали колись, а сопля там виросло
17.05.2025 21:52 Відповісти
Привітав маму з Надвірної з днем матері і наступного дня підпалив будинок прем'єр міністра Великої Британії?❗️

Це найгостіший удар по іміджу українців в Британії

Якщо провина українця з івано-франківщини буде доведена.

Хронологія така:

12 травня - три підпали майна Кіра Стармера. Серед яких будинок родини і авто

13 травня поліція Лондона заарештовує підозрюваного

15 травня преса називає його ім'я, вік і громадянство

16 травня громадянин України, віком 21 рік, постане перед Вестмінстерським магістратським судом

Йому висунули звинувачення у підпалах у двох помешканнях і автомобілі, пов'язаних із прем'єр-міністром сером Кіром Стармером.

А саме стосуються трьох інцидентів - пожежі автомобіля в Кентіш-Тауні на півночі Лондона, пожежі в приватному будинку прем'єр-міністра на тій же вулиці та пожежі за адресою, за якою він раніше жив на північному заході Лондона.

Розслідування очолювало Антитерористичне командування лондонської поліції через зв'язок злочинів з високопоставленою особою.

Прем'єр-міністр Великої Британії в день інцидентів назвав їх атакою на демократію "an attack on democracy".

Я розшукала зараз сторінку обинувачуваного і зробила короткий аналіз.

Про себе він пише єдину фразу "Добра душа"

Останній допис 11 травня:

"З Днем матері, мамо! Ти для мене - цілий всесвіт. Дякую за кожен твій ранок, коли ти прокидалася задля мого щастя. Бажаю тобі безмежної любові, гармонії й натхнення на кожен день."

Насправді, дописів дуже мало і вони всі про маму. І до 8-го березня, і до дня матері в Британії 30-го березня і до міжнародного дня мами 11 травня
Мама приходить під ці дописи і дякує сину

Ще є фото з меншим братом.
Тож, ймовірно вік мами +/- 45 років
І в неї зазначено, що вона з Надвірної, Івано-Франківської області

Ще є в українця на сторінці вечірні краєвиди Лондона під ніжну музику

І одне фото в фартуку на спортивний костюм в туалеті ймовірно кафе/ресторану з підписом автора "Happy 😊"

Для мене вимальовується картина примітивна і сумна.

Молодий українець, живе з мамою і меншим братом в орендованому помешканні на сході Лондона (де його заарештували)

Він отримує від Британії соціальну допомогу

Підпрацьовує в ресторані посудомийником (бо фартух на спортивний костюм для мене саме про таку роботу)

Грошей мало.

Любить маму і жаліє її.

Як заробити не знає.

Хтось пропонує великі для нього гроші за підпал

Він наважується на це.

Чиє майно по факту підпалює він і гадки не має

Він настільки непрофесійний злочинець, що поліція знаходить його і заарештовує протягом доби.

Звісно, я як і всі здогадуюся кому вигідно вербувати українців для таких справ

Але.
Є велике але.

Хоч росіяни, хоч марсіани, хоч сам диявол вербує українців на чорні справи

Відповідальність за це на українцях.

Бо коли всі мої припущення будуть доведені в суді, проаналізовані і тиражовані в Британії і Європі, всім буде байдуже хто вербує українців

Але всім буде не байдуже, що багато українських молодих людей, які зараз тиняються без діла по різних країнах, готові за гроші чинити лихо місцевим спільнотам

І байдуже за чиї гроші.

Недавній випадок з ранковою різаниною дітей у Нідерландах, або ці лондонські підпали свідчать про те, що потенційно деякі українці за гроші можуть створювати небезпеку.
В принципі, це про будь-яку націю можна сказати. Але не будь-якій нації за диверсії готові платити. В України в цьому плані є "іевестор"

Оскільки і грошей в інвестора багато, і українців в Європі не мало, то ця абсурдна гра може бути довгою

Ми ж не можемо повірити в те, що одні перестануть підставляти, а другі почнуть думати

Тож, нам треба зосереджуватися на суспільно-побутових зонах особистої відповідальності, де ми можемо демонструвати адекватні суспільні прояви

Це звісно не допоможе утримати імідж, але ж ми не можемо просто читати новини про українців ніби це якісь абстрактні українці з якоїсь іншої, не нашої України

Всі наші.
І цей. Якого в п'ятницю 16-го будуть судити в Лондоні за підпал майна британського прем'єра
І це буде на першій шпальті в усіх медіа, на жаль. (с) Юлія Блажнова-Рекуха (https://www.facebook.com/share/p/19GVyD8Gac/)
17.05.2025 22:50 Відповісти
Хтось пропонує великі для нього гроші за підпал
ключове питання - хто??
17.05.2025 23:37 Відповісти
Давай , вгадаєш із третього разу..
18.05.2025 01:35 Відповісти
От і я хотів спитаться: "Звідки родом ця СВОЛОТА?!!! Хоча , "Сім"я - не без виродка...". Правою рукою Гіркіна був виходець з Вінничини, Сергій Здрилюк, з "погонялом "Абвер" (, за чутками, рідна мати прокляла, за зраду Батьківщини...).. Та й Плотніцький, колаборант луганський, теж уродженець Західної України...(Родичі, після інформації про зраду родича, виїхали з Кельменців, щоб не відчувать ганьби за зрадника...)
18.05.2025 05:01 Відповісти
Ну да. А та дура, що про " розп'ятого мальчіка" розповідала в телевізор із Закарпаття. В інтерв'ю 2023 року, повідала,що рідна мати обіцяла її ростріляти..
18.05.2025 17:21 Відповісти
Він такий самий українець як і зеля і дєрьмак. І прізвище, як у зелі. І не забуваємо - зеля зняв міни.
18.05.2025 06:32 Відповісти
Величезні вуха стирчать фсбшників із кремля ,
так як , так званий , украінець - не доводить
його причетність до підпалу без вказівки
злобного кремлівського упиря і його кгбників !!
17.05.2025 22:07 Відповісти
ви б пішли за гроші палити хату Шольца чи Макрона ?
українець він не так званий, а по паспорту, і це наші проблеми що свого часу не ввели як всі нормальні пост совкові країни 2 паспорти.
17.05.2025 22:15 Відповісти
Питання у тому, що це ******* троглодіти. Таких опитують на вулицях Києва, більшість ні в зуб ногою, де саме проходять бойові дії, які территорії окуповані росією, живуть в Тік-Токах.
Цей любитель мами, такий самий. Він до того, як був затриманим не зміг відповісти , хто прем'єр Британії на сьогодні..
Троглодіти, без царя в головах.
18.05.2025 01:39 Відповісти
Хоч це і прикро, але є громадяни України, в яких з українського тільки паспорт.
17.05.2025 22:52 Відповісти
А яка національність другого?
17.05.2025 22:55 Відповісти
Не повідомили !
17.05.2025 23:34 Відповісти
в таких справах подібних паліїв слід примусово позбавляти громадянства в термін доки тих везуть після арешту до відділку. а закордонний паспорт анулювати дистанційно через интернет
17.05.2025 23:49 Відповісти
Вы наверно помните недо -кгбешника Баширова ,который прилетел отравить Скрипалей и за одно посмотреть на "шпили ". Так его и его дебила помочника сфоткали около 180 раз ,и это за городом ! А здесь в центре Лондона ! ,и захотели "поджечь" Премера особняк ! ! !,на такое могут только выпускники из психушки. И по под руководством из вне.(лубянки).А подожгли (обгорело ) входное дверь и оно армированна.
18.05.2025 00:39 Відповісти
Потрібний був не підпал, а щоб зловили громадянина України.
18.05.2025 08:26 Відповісти
Цікава ілюстрація про рускій мір. Більшість населення вважає, що рускій мір - це окупація типу лднр, криму, придністров'я і т.д. (ради самовиправдання) хоча творці коцепції закладали носіїв росмови, культури, моспатріархату тощо, які у підсумку стали передумовою війни, зокрема, як і цей колаборант, передумовою продажності якого скоріше за все стала його рускомірскість.
18.05.2025 04:29 Відповісти
Все правильно... "окупація "русским миром" проходить, в першу чергу, в головах... (Аналогія - з РПЦвУ... Коли кричать : "Треба позакривать храми!", то не розуміють, що це - лише "вершина айсбергу"... "РПЦвУ в головах, не "закриєш" простим адміністративним рішенням (хоча це теж робить треба) "Сатана не в храмі, а в голові своїх прибічників..." і саме звідти треба виганять "сатану"...).
18.05.2025 05:08 Відповісти
Орест Березовський (= він же Онуфрій, УПЦ МП) теж, доречі, буковинець, як і Плотніцький...
18.05.2025 19:11 Відповісти
Це наслідок беззубої політики держави щодо колаборантів в середині країни.
18.05.2025 07:47 Відповісти
Мало того що ця паскуда ховаєтся за кордоном так воно ще шкоду робить на користь ворога ,гнати цих ухилянтів з цивілізованого світу.
18.05.2025 08:49 Відповісти
Рашисты его и слили, чтобы перевести стрелки на Украину. 100%.
18.05.2025 09:18 Відповісти
 
 