Задержали второго подозреваемого в поджоге дома и автомобиля Стармера

Второго подозреваемого в причастности к поджогам двух объектов и автомобиля, связанных с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, задержали в британском аэропорту.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

Как отмечается, 26-летнего мужчину задержали около 13:45 по местному времени в аэропорту Лутона по подозрению в сговоре по совершению поджога с целью создания опасности для жизни.

Задержание провели сотрудники контртеррористического подразделения.

Подозреваемого взяли под стражу в Лондоне.

Что предшествовало?

В Великобритании 13 мая задержали 21-летнего гражданина Украины, которому предъявлено обвинение в поджоге двух домов премьера страны Кира Стармера и автомобиля.

Украинцу Роману Лавриновичу инкриминируют три поджога с намерением причинить вред жизни людей.

Сам Стармер накануне заявил, что поджоги объектов, связанных с ним, - это "нападение на всех нас, на демократию и ценности, которые мы отстаиваем".

Расследование ведет антитеррористическое подразделение лондонской полиции, поскольку нападения связаны с публичной личностью высокого уровня.