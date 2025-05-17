РУС
Новости Поджог дома Кира Стармера
9 458 41

Задержали второго подозреваемого в поджоге дома и автомобиля Стармера

Поджог автомобиля Стармера

Второго подозреваемого в причастности к поджогам двух объектов и автомобиля, связанных с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, задержали в британском аэропорту.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

Как отмечается, 26-летнего мужчину задержали около 13:45 по местному времени в аэропорту Лутона по подозрению в сговоре по совершению поджога с целью создания опасности для жизни.

Задержание провели сотрудники контртеррористического подразделения.

Также читайте: Украинца задержали в Британии по подозрению в попытке поджога домов премьера Стармера

Подозреваемого взяли под стражу в Лондоне.

Что предшествовало?

В Великобритании 13 мая задержали 21-летнего гражданина Украины, которому предъявлено обвинение в поджоге двух домов премьера страны Кира Стармера и автомобиля.

Украинцу Роману Лавриновичу инкриминируют три поджога с намерением причинить вред жизни людей.

Сам Стармер накануне заявил, что поджоги объектов, связанных с ним, - это "нападение на всех нас, на демократию и ценности, которые мы отстаиваем".

Расследование ведет антитеррористическое подразделение лондонской полиции, поскольку нападения связаны с публичной личностью высокого уровня.

Автор: 

поджог (1116) Стармер Кир (254)
Топ комментарии
+19
Для терактів кацапи вербують наших (формально) співвітчизників
показать весь комментарий
17.05.2025 21:23 Ответить
+15
Кацапня перейшла до відкритого терору. Жуйте з трампушою соплі далі...
показать весь комментарий
17.05.2025 21:29 Ответить
+10
Експосолка США Бріджит Брінк назвала причиною своєї відставки політику адміністрації Дональда Трампа, яка полягала у тиску на Україну, а не на агресора - Росію. Дії Росії в Україні вона назвала "чистим злом".
https://www.dw.com/uk/eksposolka-ssa-v-ukraini-brink-a-pisla-z-posadi-cerez-politiku-trampa/a-72573182
показать весь комментарий
17.05.2025 21:22 Ответить
17.05.2025 21:22 Ответить
Так це правда ,
але не приємна правда , на жаль !!
показать весь комментарий
17.05.2025 22:10 Ответить
Для терактів кацапи вербують наших (формально) співвітчизників
показать весь комментарий
17.05.2025 21:23 Ответить
Цілком логіно. І спробуй потім шось довести місцевим ховрахам.
показать весь комментарий
17.05.2025 21:28 Ответить
І ця "логіка" однозначно вказує хто замовник перфомансу...
показать весь комментарий
17.05.2025 21:30 Ответить
Кожна думаюча людина в такому випадку починає з питання "кому вигідно?". І звичайному середньостатистичному українцю (шо в Україні, шо в ВБ) воно не вигідно аж ніяк. Тож нафіга нариватися на неприємності і іти шось палити? Тому шо хтось заплатив. Хто? Порошенко? Зєля? Трамп? Мелоні? Навряд.
Але нажаль не дуже багато наріду задає собі такі прості питання.
показать весь комментарий
17.05.2025 21:35 Ответить
У всі часи, у всіх Народів, було й лайно, серед Людей!
показать весь комментарий
17.05.2025 21:29 Ответить
Кацапня перейшла до відкритого терору. Жуйте з трампушою соплі далі...
показать весь комментарий
17.05.2025 21:29 Ответить
Трампон от природы ******* и еще и на "службе" у фсб.
показать весь комментарий
17.05.2025 21:43 Ответить
"українец", мля.. мабуть, з Донбасу.
показать весь комментарий
17.05.2025 21:35 Ответить
Донбас - Україна?
показать весь комментарий
17.05.2025 21:36 Ответить
Донбасс- це Україна, не дивлячись на то, що говорять у вас на роісії.
показать весь комментарий
18.05.2025 01:33 Ответить
Наташа, ти знову приперлась коментувати невпопад? Чи ти якийсь бот, шо тригеришся на окремі слова не читаючи про що взагалі мова?
показать весь комментарий
18.05.2025 14:33 Ответить
ну так скільки там рашистів "понаехавших" з українскими паспортами.. а скільки там було довбойобів "путін, ввєді!"
показать весь комментарий
18.05.2025 09:09 Ответить
Все так, але краще в такому ключі питання не ставити. Он уже наташи набігли з істерикою.
показать весь комментарий
18.05.2025 14:38 Ответить
Ти пишеш, за конкретних людей, чи взагалі про все на світі?
Якщо про конкретного підпалювача- йому 21 рік,він із Надвірної. Де знаходиться надвірна, подивишся у Гугл-мапс.
показать весь комментарий
18.05.2025 17:19 Ответить
Я знаю, де Надвірна, я там бував колись. Тоді зовсім незрозуміло, якого біса він за це взявся. Хоча - там ще з совкових часів могло опинитесь що завгодно, й кацапськи "партійні діячи", яких туді призначали. А мабуть, у 22гому здриснули до Британії, ну й ось..
показать весь комментарий
18.05.2025 20:20 Ответить
Та да, крута " партійна" мати одиначка із двома дітьми. Працювала разом прибиральницею, а старший, що підпалював, працював посудомийником в ресторані.
Крутота !
показать весь комментарий
18.05.2025 22:43 Ответить
Не обов'язково, може з рязані бути або ще десь з боліт... Батьки українці виїхали колись, а сопля там виросло
показать весь комментарий
17.05.2025 21:52 Ответить
Привітав маму з Надвірної з днем матері і наступного дня підпалив будинок прем'єр міністра Великої Британії?❗️

Це найгостіший удар по іміджу українців в Британії

Якщо провина українця з івано-франківщини буде доведена.

Хронологія така:

12 травня - три підпали майна Кіра Стармера. Серед яких будинок родини і авто

13 травня поліція Лондона заарештовує підозрюваного

15 травня преса називає його ім'я, вік і громадянство

16 травня громадянин України, віком 21 рік, постане перед Вестмінстерським магістратським судом

Йому висунули звинувачення у підпалах у двох помешканнях і автомобілі, пов'язаних із прем'єр-міністром сером Кіром Стармером.

А саме стосуються трьох інцидентів - пожежі автомобіля в Кентіш-Тауні на півночі Лондона, пожежі в приватному будинку прем'єр-міністра на тій же вулиці та пожежі за адресою, за якою він раніше жив на північному заході Лондона.

Розслідування очолювало Антитерористичне командування лондонської поліції через зв'язок злочинів з високопоставленою особою.

Прем'єр-міністр Великої Британії в день інцидентів назвав їх атакою на демократію "an attack on democracy".

Я розшукала зараз сторінку обинувачуваного і зробила короткий аналіз.

Про себе він пише єдину фразу "Добра душа"

Останній допис 11 травня:

"З Днем матері, мамо! Ти для мене - цілий всесвіт. Дякую за кожен твій ранок, коли ти прокидалася задля мого щастя. Бажаю тобі безмежної любові, гармонії й натхнення на кожен день."

Насправді, дописів дуже мало і вони всі про маму. І до 8-го березня, і до дня матері в Британії 30-го березня і до міжнародного дня мами 11 травня
Мама приходить під ці дописи і дякує сину

Ще є фото з меншим братом.
Тож, ймовірно вік мами +/- 45 років
І в неї зазначено, що вона з Надвірної, Івано-Франківської області

Ще є в українця на сторінці вечірні краєвиди Лондона під ніжну музику

І одне фото в фартуку на спортивний костюм в туалеті ймовірно кафе/ресторану з підписом автора "Happy 😊"

Для мене вимальовується картина примітивна і сумна.

Молодий українець, живе з мамою і меншим братом в орендованому помешканні на сході Лондона (де його заарештували)

Він отримує від Британії соціальну допомогу

Підпрацьовує в ресторані посудомийником (бо фартух на спортивний костюм для мене саме про таку роботу)

Грошей мало.

Любить маму і жаліє її.

Як заробити не знає.

Хтось пропонує великі для нього гроші за підпал

Він наважується на це.

Чиє майно по факту підпалює він і гадки не має

Він настільки непрофесійний злочинець, що поліція знаходить його і заарештовує протягом доби.

Звісно, я як і всі здогадуюся кому вигідно вербувати українців для таких справ

Але.
Є велике але.

Хоч росіяни, хоч марсіани, хоч сам диявол вербує українців на чорні справи

Відповідальність за це на українцях.

Бо коли всі мої припущення будуть доведені в суді, проаналізовані і тиражовані в Британії і Європі, всім буде байдуже хто вербує українців

Але всім буде не байдуже, що багато українських молодих людей, які зараз тиняються без діла по різних країнах, готові за гроші чинити лихо місцевим спільнотам

І байдуже за чиї гроші.

Недавній випадок з ранковою різаниною дітей у Нідерландах, або ці лондонські підпали свідчать про те, що потенційно деякі українці за гроші можуть створювати небезпеку.
В принципі, це про будь-яку націю можна сказати. Але не будь-якій нації за диверсії готові платити. В України в цьому плані є "іевестор"

Оскільки і грошей в інвестора багато, і українців в Європі не мало, то ця абсурдна гра може бути довгою

Ми ж не можемо повірити в те, що одні перестануть підставляти, а другі почнуть думати

Тож, нам треба зосереджуватися на суспільно-побутових зонах особистої відповідальності, де ми можемо демонструвати адекватні суспільні прояви

Це звісно не допоможе утримати імідж, але ж ми не можемо просто читати новини про українців ніби це якісь абстрактні українці з якоїсь іншої, не нашої України

Всі наші.
І цей. Якого в п'ятницю 16-го будуть судити в Лондоні за підпал майна британського прем'єра
І це буде на першій шпальті в усіх медіа, на жаль. (с) Юлія Блажнова-Рекуха (https://www.facebook.com/share/p/19GVyD8Gac/)
показать весь комментарий
17.05.2025 22:50 Ответить
Хтось пропонує великі для нього гроші за підпал
ключове питання - хто??
показать весь комментарий
17.05.2025 23:37 Ответить
Давай , вгадаєш із третього разу..
показать весь комментарий
18.05.2025 01:35 Ответить
От і я хотів спитаться: "Звідки родом ця СВОЛОТА?!!! Хоча , "Сім"я - не без виродка...". Правою рукою Гіркіна був виходець з Вінничини, Сергій Здрилюк, з "погонялом "Абвер" (, за чутками, рідна мати прокляла, за зраду Батьківщини...).. Та й Плотніцький, колаборант луганський, теж уродженець Західної України...(Родичі, після інформації про зраду родича, виїхали з Кельменців, щоб не відчувать ганьби за зрадника...)
показать весь комментарий
18.05.2025 05:01 Ответить
Ну да. А та дура, що про " розп'ятого мальчіка" розповідала в телевізор із Закарпаття. В інтерв'ю 2023 року, повідала,що рідна мати обіцяла її ростріляти..
показать весь комментарий
18.05.2025 17:21 Ответить
Він такий самий українець як і зеля і дєрьмак. І прізвище, як у зелі. І не забуваємо - зеля зняв міни.
показать весь комментарий
18.05.2025 06:32 Ответить
Величезні вуха стирчать фсбшників із кремля ,
так як , так званий , украінець - не доводить
його причетність до підпалу без вказівки
злобного кремлівського упиря і його кгбників !!
показать весь комментарий
17.05.2025 22:07 Ответить
ви б пішли за гроші палити хату Шольца чи Макрона ?
українець він не так званий, а по паспорту, і це наші проблеми що свого часу не ввели як всі нормальні пост совкові країни 2 паспорти.
показать весь комментарий
17.05.2025 22:15 Ответить
Питання у тому, що це ******* троглодіти. Таких опитують на вулицях Києва, більшість ні в зуб ногою, де саме проходять бойові дії, які территорії окуповані росією, живуть в Тік-Токах.
Цей любитель мами, такий самий. Він до того, як був затриманим не зміг відповісти , хто прем'єр Британії на сьогодні..
Троглодіти, без царя в головах.
показать весь комментарий
18.05.2025 01:39 Ответить
Хоч це і прикро, але є громадяни України, в яких з українського тільки паспорт.
показать весь комментарий
17.05.2025 22:52 Ответить
А яка національність другого?
показать весь комментарий
17.05.2025 22:55 Ответить
Не повідомили !
показать весь комментарий
17.05.2025 23:34 Ответить
в таких справах подібних паліїв слід примусово позбавляти громадянства в термін доки тих везуть після арешту до відділку. а закордонний паспорт анулювати дистанційно через интернет
показать весь комментарий
17.05.2025 23:49 Ответить
Вы наверно помните недо -кгбешника Баширова ,который прилетел отравить Скрипалей и за одно посмотреть на "шпили ". Так его и его дебила помочника сфоткали около 180 раз ,и это за городом ! А здесь в центре Лондона ! ,и захотели "поджечь" Премера особняк ! ! !,на такое могут только выпускники из психушки. И по под руководством из вне.(лубянки).А подожгли (обгорело ) входное дверь и оно армированна.
показать весь комментарий
18.05.2025 00:39 Ответить
Потрібний був не підпал, а щоб зловили громадянина України.
показать весь комментарий
18.05.2025 08:26 Ответить
Цікава ілюстрація про рускій мір. Більшість населення вважає, що рускій мір - це окупація типу лднр, криму, придністров'я і т.д. (ради самовиправдання) хоча творці коцепції закладали носіїв росмови, культури, моспатріархату тощо, які у підсумку стали передумовою війни, зокрема, як і цей колаборант, передумовою продажності якого скоріше за все стала його рускомірскість.
показать весь комментарий
18.05.2025 04:29 Ответить
Все правильно... "окупація "русским миром" проходить, в першу чергу, в головах... (Аналогія - з РПЦвУ... Коли кричать : "Треба позакривать храми!", то не розуміють, що це - лише "вершина айсбергу"... "РПЦвУ в головах, не "закриєш" простим адміністративним рішенням (хоча це теж робить треба) "Сатана не в храмі, а в голові своїх прибічників..." і саме звідти треба виганять "сатану"...).
показать весь комментарий
18.05.2025 05:08 Ответить
Орест Березовський (= він же Онуфрій, УПЦ МП) теж, доречі, буковинець, як і Плотніцький...
показать весь комментарий
18.05.2025 19:11 Ответить
Це наслідок беззубої політики держави щодо колаборантів в середині країни.
показать весь комментарий
18.05.2025 07:47 Ответить
Мало того що ця паскуда ховаєтся за кордоном так воно ще шкоду робить на користь ворога ,гнати цих ухилянтів з цивілізованого світу.
показать весь комментарий
18.05.2025 08:49 Ответить
Рашисты его и слили, чтобы перевести стрелки на Украину. 100%.
показать весь комментарий
18.05.2025 09:18 Ответить
 
 