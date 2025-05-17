Задержали второго подозреваемого в поджоге дома и автомобиля Стармера
Второго подозреваемого в причастности к поджогам двух объектов и автомобиля, связанных с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, задержали в британском аэропорту.
Как отмечается, 26-летнего мужчину задержали около 13:45 по местному времени в аэропорту Лутона по подозрению в сговоре по совершению поджога с целью создания опасности для жизни.
Задержание провели сотрудники контртеррористического подразделения.
Подозреваемого взяли под стражу в Лондоне.
Что предшествовало?
В Великобритании 13 мая задержали 21-летнего гражданина Украины, которому предъявлено обвинение в поджоге двух домов премьера страны Кира Стармера и автомобиля.
Украинцу Роману Лавриновичу инкриминируют три поджога с намерением причинить вред жизни людей.
Сам Стармер накануне заявил, что поджоги объектов, связанных с ним, - это "нападение на всех нас, на демократию и ценности, которые мы отстаиваем".
Расследование ведет антитеррористическое подразделение лондонской полиции, поскольку нападения связаны с публичной личностью высокого уровня.
Якщо про конкретного підпалювача- йому 21 рік,він із Надвірної. Де знаходиться надвірна, подивишся у Гугл-мапс.
Це найгостіший удар по іміджу українців в Британії
Якщо провина українця з івано-франківщини буде доведена.
Хронологія така:
12 травня - три підпали майна Кіра Стармера. Серед яких будинок родини і авто
13 травня поліція Лондона заарештовує підозрюваного
15 травня преса називає його ім'я, вік і громадянство
16 травня громадянин України, віком 21 рік, постане перед Вестмінстерським магістратським судом
Йому висунули звинувачення у підпалах у двох помешканнях і автомобілі, пов'язаних із прем'єр-міністром сером Кіром Стармером.
А саме стосуються трьох інцидентів - пожежі автомобіля в Кентіш-Тауні на півночі Лондона, пожежі в приватному будинку прем'єр-міністра на тій же вулиці та пожежі за адресою, за якою він раніше жив на північному заході Лондона.
Розслідування очолювало Антитерористичне командування лондонської поліції через зв'язок злочинів з високопоставленою особою.
Прем'єр-міністр Великої Британії в день інцидентів назвав їх атакою на демократію "an attack on democracy".
Я розшукала зараз сторінку обинувачуваного і зробила короткий аналіз.
Про себе він пише єдину фразу "Добра душа"
Останній допис 11 травня:
"З Днем матері, мамо! Ти для мене - цілий всесвіт. Дякую за кожен твій ранок, коли ти прокидалася задля мого щастя. Бажаю тобі безмежної любові, гармонії й натхнення на кожен день."
Насправді, дописів дуже мало і вони всі про маму. І до 8-го березня, і до дня матері в Британії 30-го березня і до міжнародного дня мами 11 травня
Мама приходить під ці дописи і дякує сину
Ще є фото з меншим братом.
Тож, ймовірно вік мами +/- 45 років
І в неї зазначено, що вона з Надвірної, Івано-Франківської області
Ще є в українця на сторінці вечірні краєвиди Лондона під ніжну музику
І одне фото в фартуку на спортивний костюм в туалеті ймовірно кафе/ресторану з підписом автора "Happy 😊"
Для мене вимальовується картина примітивна і сумна.
Молодий українець, живе з мамою і меншим братом в орендованому помешканні на сході Лондона (де його заарештували)
Він отримує від Британії соціальну допомогу
Підпрацьовує в ресторані посудомийником (бо фартух на спортивний костюм для мене саме про таку роботу)
Грошей мало.
Любить маму і жаліє її.
Як заробити не знає.
Хтось пропонує великі для нього гроші за підпал
Він наважується на це.
Чиє майно по факту підпалює він і гадки не має
Він настільки непрофесійний злочинець, що поліція знаходить його і заарештовує протягом доби.
Звісно, я як і всі здогадуюся кому вигідно вербувати українців для таких справ
Але.
Є велике але.
Хоч росіяни, хоч марсіани, хоч сам диявол вербує українців на чорні справи
Відповідальність за це на українцях.
Бо коли всі мої припущення будуть доведені в суді, проаналізовані і тиражовані в Британії і Європі, всім буде байдуже хто вербує українців
Але всім буде не байдуже, що багато українських молодих людей, які зараз тиняються без діла по різних країнах, готові за гроші чинити лихо місцевим спільнотам
І байдуже за чиї гроші.
Недавній випадок з ранковою різаниною дітей у Нідерландах, або ці лондонські підпали свідчать про те, що потенційно деякі українці за гроші можуть створювати небезпеку.
В принципі, це про будь-яку націю можна сказати. Але не будь-якій нації за диверсії готові платити. В України в цьому плані є "іевестор"
Оскільки і грошей в інвестора багато, і українців в Європі не мало, то ця абсурдна гра може бути довгою
Ми ж не можемо повірити в те, що одні перестануть підставляти, а другі почнуть думати
Тож, нам треба зосереджуватися на суспільно-побутових зонах особистої відповідальності, де ми можемо демонструвати адекватні суспільні прояви
Це звісно не допоможе утримати імідж, але ж ми не можемо просто читати новини про українців ніби це якісь абстрактні українці з якоїсь іншої, не нашої України
Всі наші.
І цей. Якого в п'ятницю 16-го будуть судити в Лондоні за підпал майна британського прем'єра
І це буде на першій шпальті в усіх медіа, на жаль. (с) Юлія Блажнова-Рекуха (https://www.facebook.com/share/p/19GVyD8Gac/)
