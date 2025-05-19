РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9659 посетителей онлайн
Новости Поджог дома Кира Стармера
2 881 6

Полиция Великобритании арестовала третьего мужчину по делу о поджоге домов, связанных со Стармером

Поджог домов Стармера

Полиция Лондона утром 19 мая арестовала третьего мужчину в рамках расследования серии поджогов на севере Лондона, в том числе пожара в доме, связанного с премьер-министром страны Киром Стармером.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По сообщению лондонской полиции, 34-летний мужчина был арестован в понедельник утром в Челси, на юго-западе Лондона, по подозрению в сговоре с целью совершения поджога с намерением поставить под угрозу жизнь. Его взяли под стражу.

Также читайте: Задержали второго подозреваемого в поджоге дома и машины Стармера

Двое других мужчин - 21-летний гражданин Украины Роман Лавринович и 26-летний мужчина, имя которого неизвестно, - также были арестованы.

Обвинения касаются трех инцидентов: пожара автомобиля в Кентиш-Тауне на севере Лондона, пожара в частном доме премьер-министра на той же улице и пожара по адресу, по которому он ранее жил на северо-западе Лондона.

Расследование осуществляло контртеррористическое командование полиции Лондона.

Что предшествовало?

В Великобритании 13 мая задержали 21-летнего гражданина Украины, которому предъявлено обвинение в поджоге двух домов премьера страны Кира Стармера и автомобиля.

Украинцу Роману Лавриновичу инкриминируют три поджога с намерением причинить вред жизни людей.

Сам Стармер накануне заявил, что поджоги объектов, связанных с ним, - это "нападение на всех нас, на демократию и ценности, которые мы отстаиваем".

Расследование ведет антитеррористическое подразделение лондонской полиции, поскольку нападения связаны с публичной личностью высокого уровня.

Автор: 

арест (10470) поджог (1116) Стармер Кир (254)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Розібратися, з цими паліями, та й повісити їх, щоб не бавилися більше із вогнем!
показать весь комментарий
19.05.2025 19:32 Ответить
Нашего разрекламировали сразу, в момент, а кто другие двое - ни гу-гу.
показать весь комментарий
19.05.2025 20:35 Ответить
"Українцю Роману Лавриновичу інкримінують три підпали з наміром заподіяти шкоду життю людей."
Хай подивляться, що інкримінують "українцю" Віктору Януковичу...
Хоч це і прикро, але є громадяни України, в яких з українського тільки паспорт.
показать весь комментарий
19.05.2025 20:53 Ответить
Янукович это татарское погонялово от "януковчи" - вор карманник.
показать весь комментарий
19.05.2025 23:32 Ответить
Де громадянин України взяв адреси де проживає і проживав раніше Стармер? Що за охорона в керівника держави, що любий бажаючий може завдати шкоду його майну?
показать весь комментарий
19.05.2025 21:30 Ответить
Кацапи бавляться з вогнем , а піймали украінця
показать весь комментарий
19.05.2025 22:52 Ответить
 
 