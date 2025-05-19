Полиция Великобритании арестовала третьего мужчину по делу о поджоге домов, связанных со Стармером

Полиция Лондона утром 19 мая арестовала третьего мужчину в рамках расследования серии поджогов на севере Лондона, в том числе пожара в доме, связанного с премьер-министром страны Киром Стармером.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По сообщению лондонской полиции, 34-летний мужчина был арестован в понедельник утром в Челси, на юго-западе Лондона, по подозрению в сговоре с целью совершения поджога с намерением поставить под угрозу жизнь. Его взяли под стражу.

Также читайте: Задержали второго подозреваемого в поджоге дома и машины Стармера

Двое других мужчин - 21-летний гражданин Украины Роман Лавринович и 26-летний мужчина, имя которого неизвестно, - также были арестованы.

Обвинения касаются трех инцидентов: пожара автомобиля в Кентиш-Тауне на севере Лондона, пожара в частном доме премьер-министра на той же улице и пожара по адресу, по которому он ранее жил на северо-западе Лондона.

Расследование осуществляло контртеррористическое командование полиции Лондона.

Что предшествовало?

В Великобритании 13 мая задержали 21-летнего гражданина Украины, которому предъявлено обвинение в поджоге двух домов премьера страны Кира Стармера и автомобиля.

Украинцу Роману Лавриновичу инкриминируют три поджога с намерением причинить вред жизни людей.

Сам Стармер накануне заявил, что поджоги объектов, связанных с ним, - это "нападение на всех нас, на демократию и ценности, которые мы отстаиваем".

Расследование ведет антитеррористическое подразделение лондонской полиции, поскольку нападения связаны с публичной личностью высокого уровня.