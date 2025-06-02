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Новини Фото Затримання підпалювачів
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Затримано шістьох підпалювачів, які здійснювали підривну діяльність на замовлення спецслужб РФ. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва обласних прокуратур повідомлено про підозру шістьом громадянам України у вчиненні диверсій і перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

підпалювачі
підпалювачі
підпалювачі
підпалювачі
підпалювачі

За даними слідства, один з підозрюваних у Дніпрі отримував завдання через месенджер і за грошову винагороду спалив релейні шафи "Укрзалізниці". Для цього він підготував горючу рідину, підпалив шафи на станції в Дніпрі та зняв свої дії на відео для подальшої передачі "куратору". Під час обшуків у нього вилучили пляшки з горючою рідиною та мобільні телефони з доказами злочину.

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"Інший підозрюваний, мешканець Чернігівської області, на замовлення спецслужб рф підпалив електрощитову підстанцію та приміщення відділення "Укрпошти" у Бориспільському районі Київської області. Чоловік надсилав відеозвіти з позначками дати та місця зйомки і отримав за це 1,5 тис. доларів США. У нього вилучили телефон з доказами листування з представником ворожих спецслужб", - йдеться у повідомленні.

У Житомирській області троє мешканців Бердичева отримали через месенджер пропозицію підпалювати автомобілі військовослужбовців ЗСУ. Виконавши інструкції замовника, вони вночі придбали бензин, підшукали обʼєкти та підпалили два автомобілі - Renault Scenic та Nissan Patrol.

Мешканцю Київщини також в месенджері Telegram представник держави-агресора запропонував легкий "заробіток". За його завданням чоловік підпалив релейну шафу на залізниці, обливши її легкозаймистою речовиною. Процес підпалу він фіксував на камеру телефону, щоб відзвітувати перед замовником.

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Усіх шістьох зловмисників затримано та за клопотанням прокурорів обрано запобіжні заходи.

Автор: 

Дніпро (3297) підпал (693) Укрзалізниця (6896) Офіс Генпрокурора (3273) Дніпропетровська область (3841) Дніпровський район (96)


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Топ коментарі
+7
гімнофонд....за неньку йти воювати..зась..ще малі......можуть тільки на ворога працювати.
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02.06.2025 16:25 Відповісти
+3
Ну ищо з цією паскудою робити в кращому разі на розмінування ,це яким треба бути кінченим виродком що той хто убиває твій народ допомагати ворогу так падли і здохнете у вязниці.
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02.06.2025 16:18 Відповісти
+3
РОЗСТРІЛИ, РОЗСТРІЛИ і ще раз РОЗТРІЛИ ворогів і зрадників
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02.06.2025 16:37 Відповісти
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В них мізки мабуть курячі
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02.06.2025 16:12 Відповісти
Ну ищо з цією паскудою робити в кращому разі на розмінування ,це яким треба бути кінченим виродком що той хто убиває твій народ допомагати ворогу так падли і здохнете у вязниці.
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02.06.2025 16:18 Відповісти
Бугаї,ой дітки до 25.Вони ше манюні воювати,так - ********** трошки можуть.
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02.06.2025 16:22 Відповісти
гімнофонд....за неньку йти воювати..зась..ще малі......можуть тільки на ворога працювати.
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02.06.2025 16:25 Відповісти
А чого замазувати мордяки цим vuродкам?
Треба навпаки рекламувати цих зрадників, залитих легкозаймистою речовиною!
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02.06.2025 16:33 Відповісти
3.14дарами не народжуються - такими стають.
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02.06.2025 16:34 Відповісти
РОЗСТРІЛИ, РОЗСТРІЛИ і ще раз РОЗТРІЛИ ворогів і зрадників
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02.06.2025 16:37 Відповісти
Воно ж іще й лохторат Зєльонкіна.
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02.06.2025 17:22 Відповісти
Мразота кончена!
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02.06.2025 17:25 Відповісти
І чого воно ціле стоїть.
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02.06.2025 17:26 Відповісти
Дайте вгадаю,це нещасні ухилянти,затероризовані бездушним ТЦК? Героїчне і бойове жіноцтво йтиме на штурм СБУ щоб визволити цих "нещасних"?
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02.06.2025 17:28 Відповісти
 
 