Затримано шістьох підпалювачів, які здійснювали підривну діяльність на замовлення спецслужб РФ. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва обласних прокуратур повідомлено про підозру шістьом громадянам України у вчиненні диверсій і перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.











За даними слідства, один з підозрюваних у Дніпрі отримував завдання через месенджер і за грошову винагороду спалив релейні шафи "Укрзалізниці". Для цього він підготував горючу рідину, підпалив шафи на станції в Дніпрі та зняв свої дії на відео для подальшої передачі "куратору". Під час обшуків у нього вилучили пляшки з горючою рідиною та мобільні телефони з доказами злочину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано 6 паліїв у трьох областях. Наймолодшому - 13 років, - СБУ. ФОТОрепортаж

"Інший підозрюваний, мешканець Чернігівської області, на замовлення спецслужб рф підпалив електрощитову підстанцію та приміщення відділення "Укрпошти" у Бориспільському районі Київської області. Чоловік надсилав відеозвіти з позначками дати та місця зйомки і отримав за це 1,5 тис. доларів США. У нього вилучили телефон з доказами листування з представником ворожих спецслужб", - йдеться у повідомленні.

У Житомирській області троє мешканців Бердичева отримали через месенджер пропозицію підпалювати автомобілі військовослужбовців ЗСУ. Виконавши інструкції замовника, вони вночі придбали бензин, підшукали обʼєкти та підпалили два автомобілі - Renault Scenic та Nissan Patrol.

Мешканцю Київщини також в месенджері Telegram представник держави-агресора запропонував легкий "заробіток". За його завданням чоловік підпалив релейну шафу на залізниці, обливши її легкозаймистою речовиною. Процес підпалу він фіксував на камеру телефону, щоб відзвітувати перед замовником.

Також читайте: Підпалили будівлю старостату на замовлення з телеграму: На Кіровоградщині затримано двох молодиків, - прокуратура

Усіх шістьох зловмисників затримано та за клопотанням прокурорів обрано запобіжні заходи.