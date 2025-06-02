Затримано шістьох підпалювачів, які здійснювали підривну діяльність на замовлення спецслужб РФ. ФОТОрепортаж
За процесуального керівництва обласних прокуратур повідомлено про підозру шістьом громадянам України у вчиненні диверсій і перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України в умовах воєнного стану.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
За даними слідства, один з підозрюваних у Дніпрі отримував завдання через месенджер і за грошову винагороду спалив релейні шафи "Укрзалізниці". Для цього він підготував горючу рідину, підпалив шафи на станції в Дніпрі та зняв свої дії на відео для подальшої передачі "куратору". Під час обшуків у нього вилучили пляшки з горючою рідиною та мобільні телефони з доказами злочину.
"Інший підозрюваний, мешканець Чернігівської області, на замовлення спецслужб рф підпалив електрощитову підстанцію та приміщення відділення "Укрпошти" у Бориспільському районі Київської області. Чоловік надсилав відеозвіти з позначками дати та місця зйомки і отримав за це 1,5 тис. доларів США. У нього вилучили телефон з доказами листування з представником ворожих спецслужб", - йдеться у повідомленні.
У Житомирській області троє мешканців Бердичева отримали через месенджер пропозицію підпалювати автомобілі військовослужбовців ЗСУ. Виконавши інструкції замовника, вони вночі придбали бензин, підшукали обʼєкти та підпалили два автомобілі - Renault Scenic та Nissan Patrol.
Мешканцю Київщини також в месенджері Telegram представник держави-агресора запропонував легкий "заробіток". За його завданням чоловік підпалив релейну шафу на залізниці, обливши її легкозаймистою речовиною. Процес підпалу він фіксував на камеру телефону, щоб відзвітувати перед замовником.
Усіх шістьох зловмисників затримано та за клопотанням прокурорів обрано запобіжні заходи.
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Треба навпаки рекламувати цих зрадників, залитих легкозаймистою речовиною!