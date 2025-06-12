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Новини Фото Підпали автомобілів військових Затримання підпалювачів
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Поліція затримала киянина, який на замовлення спецслужб РФ підпалив авто військового. ФОТО

Поліція Києва затримала 47-річного киянина, який на замовлення спецслужб РФ підпалив автомобіль військовослужбовця у Шевченківському районі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва.

Поліцейські затримали підозрюваного за підпал автівки.

Зловмисник, шукаючи підробіток, отримав повідомлення в Telegram з пропозицією спалити автомобіль.

Після погодження "цілі" з куратором вночі підпалив автівку, полум’я з якої перекинулося на два сусідні авто.

Поліцейські встановили та затримали зловмисника, попри те, що він знімав свої дії на телефон для подальшої звітності замовнику — обіцяних грошей він так і не отримав.

Також дивіться: Затримано шістьох підпалювачів, які здійснювали підривну діяльність на замовлення спецслужб РФ. ФОТОрепортаж

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України - умисне знищення або пошкодження майна. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Затримали підпалювача авто військового у Києві
Затримали підпалювача авто військового у Києві
Затримали підпалювача авто військового у Києві

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авто (6240) підпал (696)


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Самий простий варіант. Я так думаю, що в цього киянина повинне бути якась квартира. Його на нари, а отримані кошти з продажу його майна накупити автомобілів для ЗСУ.
Правда проблема може виникнути з порновськими судами. На жаль.
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12.06.2025 11:35 Відповісти
Мразоту потрібно відправити до буцегарні на пожиттєве !!
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12.06.2025 11:37 Відповісти
Треба йому в дупу вставити фітіль і підпалити. Щоб припекло сфінктер і мав проблеми зі сранням.
Але жив. Щоб запам"ятав підпали. тільки так. Інакше - шантрапа палитиме й далі.
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12.06.2025 11:38 Відповісти
Деньжат по-легкому срубить? Шарапов????
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12.06.2025 11:44 Відповісти
Умисне знищення чи пошкодження майна? А свідома співпраця з ворогом на державну зраду і довічне не тягне?
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12.06.2025 11:48 Відповісти
Підпалювач не в кайданках, тримається впевнено, навіть зухвало.
Знає, що "в судє всьо парєшаєт"?
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12.06.2025 11:50 Відповісти
Хай купує таких 30 авто і іде за російським кораблем
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12.06.2025 12:03 Відповісти
 
 