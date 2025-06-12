Поліція затримала киянина, який на замовлення спецслужб РФ підпалив авто військового. ФОТО

Поліція Києва затримала 47-річного киянина, який на замовлення спецслужб РФ підпалив автомобіль військовослужбовця у Шевченківському районі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва.

Поліцейські затримали підозрюваного за підпал автівки.

Зловмисник, шукаючи підробіток, отримав повідомлення в Telegram з пропозицією спалити автомобіль.

Після погодження "цілі" з куратором вночі підпалив автівку, полум’я з якої перекинулося на два сусідні авто.

Поліцейські встановили та затримали зловмисника, попри те, що він знімав свої дії на телефон для подальшої звітності замовнику — обіцяних грошей він так і не отримав.

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Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України - умисне знищення або пошкодження майна. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.











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