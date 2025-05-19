УКР
Новини Підпали автомобілів військових Затримання підпалювачів
2 349 18

Підпалювала авто військових на замовлення РФ: у Харкові затримано 16-річну дівчину, - прокуратура

прокуратура Харкова

У Харкові правоохоронці за процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури затримали 16-річну дівчину, яку підозрюють у підпалі автомобілів, що належали українським військовим.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з даними слідства, у ніч проти 16 травня учениця ліцею за допомогою легкозаймистої суміші підпалила два позашляховики - Opel Frontera та Toyota Tundra. Свої дії вона зафільмувала на телефон, аби відзвітувати куратору. Її дії були частиною завдання, за яке пообіцяли грошову винагороду та надали докладні інструкції. Однак коштів дівчина так і не отримала - її оперативно затримали правоохоронці.

Фігурантці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України - умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу. За клопотанням прокуратури суд обрав їй запобіжний захід - тримання під вартою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підпалювали авто військових: у Харкові затримано жінку та її неповнолітню доньку, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Автор: 

авто (6327) підпал (718) прокуратура (3734) ЗСУ (7861)
Топ коментарі
+14
Скільки вже можна казати про підняття відповідальності за подібні дії кратно, можливо до тимчасового введення смертної кари та розгляду подібних справ трибуналом? Ми що, куколди? В країні війна але подібні до цієї курви істоти абсолютно не бояться робити свої злочини бо знають що підуть на обмін. Замість заслуженої мотузки.
показати весь коментар
19.05.2025 14:58 Відповісти
+11
У Батьків конфіскувати все майно, а малу паскуду на болота !
показати весь коментар
19.05.2025 15:00 Відповісти
+8
Дивіться щоб "кураторами з ФСБ" не виявилися самі батьки.
Бо старих пердунів можуть посадити за#.
А якщо дитину зловлять, то насварять і максимум влуплять умовний термін.
показати весь коментар
19.05.2025 14:58 Відповісти
Там 16 років...
Яка користь від неї в тюрмі? Та й на обмін дітей ніяк...
А стріляти... я б не зміг...а ви?
показати весь коментар
19.05.2025 15:09 Відповісти
Ти не читав його коментарів? Це НКВДист - людоненависник. Він і рідну матір застрелить не вагаючись.
показати весь коментар
19.05.2025 15:52 Відповісти
А як тобі до дій верховного зрадника що розмінував чонгар? Розстріл чи "панять і прастіть?"
показати весь коментар
19.05.2025 15:27 Відповісти
Істота в пікселі продавала прилади нічного бачення. Інша істота в пікселі торгувала зброєю. В другому випадку ваша мрія здійснилася: істоту в пікселі забаранили
показати весь коментар
19.05.2025 15:31 Відповісти
Є нюанс. У військових зброї багато. Вона трофейна. ( В основному ак12 ак200 вали свдм) В нас її не виробляють. Добувається та зброя не на дереві з яблуками... А в смертельних боях.
Чому ж військовий що продає трофей, одразу стає істотою?
Ви можете підти на війну замість нього... Теж здобувати в боях трофеї і розпоряджатись ними на свій розсуд.
показати весь коментар
19.05.2025 16:10 Відповісти
16 років - вже сама відповідає, а не батьки
показати весь коментар
19.05.2025 15:09 Відповісти
"оголошено підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України - умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу. "
Тут ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України -Державна зрада - у неї на лобі написана.
Так що, від 15 до довічного. Звісно, адвокати та сердобольні почнуть нити що вона неповнолітня... Але я влупив би цій курві довічне.
показати весь коментар
19.05.2025 15:04 Відповісти
Треба вже щось робити рашисти створили ціле піддпілля з відморозків ,можливо РНБО треба зібрати що до злочинів проти джержави і посилити відповідальність ,я так розумію телеграм канали які використовує ворог блокувати не хочуть.
показати весь коментар
19.05.2025 15:10 Відповісти
РНБО як збереться, як збереться! Як засідання проведуть! Вова відео як запише! Ото начувайтесь, агентура-зрадники! Єрмак з Татаровим вам дадуть просратись. А портновські судєйки наведуть справедливість.
показати весь коментар
19.05.2025 16:38 Відповісти
й чому вони такі дурні...
показати весь коментар
19.05.2025 15:29 Відповісти
Довічного,розтріл,15 років,а може просто хай купує таких 30 авто ,і все
показати весь коментар
19.05.2025 15:35 Відповісти
І знову вірю. Треба ще було додати її листування в телеграмі з бортніковим
показати весь коментар
19.05.2025 15:47 Відповісти
Якщо піймали на гарячому..то чому не ****** з тої ж пляшки і теж підпалити..бо було необережне поводження з вогнем
показати весь коментар
19.05.2025 16:31 Відповісти
А ,,випадковий,, перехожий якраз зафільмує де вона вже горить після необережного поводження з небезпечною сумішшю. І зіллє у всі пабліки де ці дебіли сидять. Хай покайфують.
показати весь коментар
19.05.2025 17:20 Відповісти
 
 