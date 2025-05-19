Підпалювала авто військових на замовлення РФ: у Харкові затримано 16-річну дівчину, - прокуратура
У Харкові правоохоронці за процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури затримали 16-річну дівчину, яку підозрюють у підпалі автомобілів, що належали українським військовим.
Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з даними слідства, у ніч проти 16 травня учениця ліцею за допомогою легкозаймистої суміші підпалила два позашляховики - Opel Frontera та Toyota Tundra. Свої дії вона зафільмувала на телефон, аби відзвітувати куратору. Її дії були частиною завдання, за яке пообіцяли грошову винагороду та надали докладні інструкції. Однак коштів дівчина так і не отримала - її оперативно затримали правоохоронці.
Фігурантці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України - умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу. За клопотанням прокуратури суд обрав їй запобіжний захід - тримання під вартою.
Яка користь від неї в тюрмі? Та й на обмін дітей ніяк...
А стріляти... я б не зміг...а ви?
Чому ж військовий що продає трофей, одразу стає істотою?
Ви можете підти на війну замість нього... Теж здобувати в боях трофеї і розпоряджатись ними на свій розсуд.
Бо старих пердунів можуть посадити за#.
А якщо дитину зловлять, то насварять і максимум влуплять умовний термін.
Тут ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України -Державна зрада - у неї на лобі написана.
Так що, від 15 до довічного. Звісно, адвокати та сердобольні почнуть нити що вона неповнолітня... Але я влупив би цій курві довічне.