Підпалювала авто військових на замовлення РФ: у Харкові затримано 16-річну дівчину, - прокуратура

У Харкові правоохоронці за процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури затримали 16-річну дівчину, яку підозрюють у підпалі автомобілів, що належали українським військовим.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з даними слідства, у ніч проти 16 травня учениця ліцею за допомогою легкозаймистої суміші підпалила два позашляховики - Opel Frontera та Toyota Tundra. Свої дії вона зафільмувала на телефон, аби відзвітувати куратору. Її дії були частиною завдання, за яке пообіцяли грошову винагороду та надали докладні інструкції. Однак коштів дівчина так і не отримала - її оперативно затримали правоохоронці.

Фігурантці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України - умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу. За клопотанням прокуратури суд обрав їй запобіжний захід - тримання під вартою.

