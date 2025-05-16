Підпалювали авто військових: у Харкові затримано жінку та її неповнолітню доньку, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
У Харкові поліція затримала 46-річну жінку та її 16-річну доньку, які підозрюються у підпалах автомобілів військовослужбовців.
Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.
Правоохоронці встановили, що жінка з донькою діяли у Салтівському районі Харкова, підпалюючи машини, які за зовнішнім виглядом належали військовим. Вони використовували пляшки із легкозаймистою сумішшю, внаслідок чого пошкодили кілька автомобілів - Mazda, Honda, Mitsubishi та ВАЗ-21093, який стояв поруч із одним із підпалів.
Поліція провела ретельний аналіз великої кількості відеозаписів з камер спостереження, що допомогло встановити особи зловмисниць. Затриманим повідомили про підозру за умисне знищення або пошкодження майна за частиною 2 статті 194 КК України.
Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але кваліфікація злочину і невідворотна відповідальність мають бути.
Зевлада провалила роботу за всіма напрямками.