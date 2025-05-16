УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8995 відвідувачів онлайн
Новини Фото Підпали автомобілів військових Затримання підпалювачів
2 402 19

Підпалювали авто військових: у Харкові затримано жінку та її неповнолітню доньку, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Харкові поліція затримала 46-річну жінку та її 16-річну доньку, які підозрюються у підпалах автомобілів військовослужбовців.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.

У Харкові затримали жінку та неповнолітню доньку за підпали авто військових

Правоохоронці встановили, що жінка з донькою діяли у Салтівському районі Харкова, підпалюючи машини, які за зовнішнім виглядом належали військовим. Вони використовували пляшки із легкозаймистою сумішшю, внаслідок чого пошкодили кілька автомобілів - Mazda, Honda, Mitsubishi та ВАЗ-21093, який стояв поруч із одним із підпалів.

Поліція провела ретельний аналіз великої кількості відеозаписів з камер спостереження, що допомогло встановити особи зловмисниць. Затриманим повідомили про підозру за умисне знищення або пошкодження майна за частиною 2 статті 194 КК України.

Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пошкодила портрети загиблих військових на Алеї Героїв у Києві: затримано жінку, - поліція. ВІДЕО+ФОТО

У Харкові затримали жінку та неповнолітню доньку за підпали авто військових
У Харкові затримали жінку та неповнолітню доньку за підпали авто військових
У Харкові затримали жінку та неповнолітню доньку за підпали авто військових

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Продавали фіктивні меддовідки та обіцяли "путівку до ЄС": затримано 10 організаторів "схем для ухилянтів". ФОТОрепортаж

Автор: 

авто (6319) підпал (718) Нацполіція (15429) Харків (5855) ЗСУ (7854) Харківська область (1496) Харківський район (527)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Поки не буде якогось "Суда Лінча", для ціх потвор, толку ніякого. Ми тільки іх популяризуємо. Суда вони не бояться. А так, якби товпа "невстановлених осіб" повідбивала нирки та поламала руки, а поліція трохи запізнилася, діло зсунулося з мертвоі точки. Якось так.
показати весь коментар
16.05.2025 17:25 Відповісти
+6
Така херня,поки не буде вишки,буде продовжуватися ... .
показати весь коментар
16.05.2025 17:26 Відповісти
+5
Нікчемні потвори рускава міра.
показати весь коментар
16.05.2025 17:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Доньку в роту ,,добрих послуг,, для бійців ЗСУ. Стару шкапу на риття окопів.
показати весь коментар
16.05.2025 17:12 Відповісти
Інколи коли пишеш, спочатку думай.
показати весь коментар
16.05.2025 18:40 Відповісти
Я добре думав. Від сидіння за гратами яка нам користь з них?
показати весь коментар
16.05.2025 20:07 Відповісти
Ну і яка ж зних користь в роті добрих послуг від них?
показати весь коментар
16.05.2025 20:31 Відповісти
показати весь коментар
16.05.2025 17:12 Відповісти
Нікчемні потвори рускава міра.
показати весь коментар
16.05.2025 17:14 Відповісти
Поки не буде якогось "Суда Лінча", для ціх потвор, толку ніякого. Ми тільки іх популяризуємо. Суда вони не бояться. А так, якби товпа "невстановлених осіб" повідбивала нирки та поламала руки, а поліція трохи запізнилася, діло зсунулося з мертвоі точки. Якось так.
показати весь коментар
16.05.2025 17:25 Відповісти
Тобто людей нехай вбивають злочинці, це вам і таким як ви не цвкаво - вбивцям суд і вирок з адвокатами та УДЗ, а за підпал майна - суд Лінча? Може треба трохи думати, перше ніж писати? А взагалі є Кримінальний кодекс
показати весь коментар
16.05.2025 18:50 Відповісти
є кодекс. і Суди є. І печерський суд є. І"мама" хвора" і донька "нездорова" є... і за бакою пильнують... і ... та мало лі що ще адвакат придумає. На жаль справа йде до того що єдиний вихід влаштовувати таким "темну" на 0,5 години. а далі так. суд. Самий справедливий в світі!
показати весь коментар
16.05.2025 18:54 Відповісти
Так спробуйте тоді влаштувати "темну" депутатам-регіоналам або військовим злочинцям, яких затримують табунами щодня (це тільки те, що в новини потрапляє). Тільки в цьому випадку воно якось стрьомно
показати весь коментар
16.05.2025 19:02 Відповісти
єх... політики може нам і не позубам... поки що. а такого рівня виховання можливо мало б більше впливу чим суди і суди... Я думаю ви мене прекрасно розумієте.
показати весь коментар
16.05.2025 23:23 Відповісти
У частині можна погодитися: самосуд ніколи не приносив справедливості.
Але кваліфікація злочину і невідворотна відповідальність мають бути.
Зевлада провалила роботу за всіма напрямками.
показати весь коментар
16.05.2025 19:47 Відповісти
Самосуд приносить результат.
показати весь коментар
16.05.2025 20:09 Відповісти
Така херня,поки не буде вишки,буде продовжуватися ... .
показати весь коментар
16.05.2025 17:26 Відповісти
Впевнений на 100відсотків, що то відкладені личинки руЗьких переселенців. За 350 років там оселилось забагато кацапів, особливо тих, що мігрували під час совка. Знаю це з власного досвіду. Але не виключаю і оскотинення чи, як зараз кажуть "скацапщення" під впливом кацапських ЗМІ, які там на 90% заполонили ефірний простір. Кремляді не так просто витрачають мільярди на ІПСО та пропаганду - результати цьог ми вже всі бачимо.
показати весь коментар
16.05.2025 17:30 Відповісти
тєлєграмщіци.
показати весь коментар
16.05.2025 17:34 Відповісти
На Стерненка напала "вайберщиця". Ви там вже якось визначайтеся
показати весь коментар
16.05.2025 18:51 Відповісти
показати весь коментар
16.05.2025 17:49 Відповісти
Це вже якою треба кінченою мерзотою бути коли ворог майже кожен день знищує твоє місто, убиває її жителів ,а ця погань допомагає ворогу ,здохни ****.
показати весь коментар
16.05.2025 19:43 Відповісти
 
 