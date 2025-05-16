Продавали фіктивні меддовідки та обіцяли "путівку до ЄС": затримано 10 організаторів "схем для ухилянтів". ФОТОрепортаж

Служба безпеки, ДБР та Національна поліція ліквідували ще п'ять схем ухилення від мобілізації у центральних та західних областях України.

Про це інформує пресцентр СБУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

За результатами комплексних заходів затримано 10-х організаторів оборудок, які торгували фіктивними меддовідками або переправляли ухилянтів за кордон поза пунктами пропуску.

Вартість таких "послуг" становила до 15 тис. американських доларів.

Так на Буковині СБУ та ДБР затримали посадовця місцевого підрозділу судової охорони, який разом зі знайомим допомагав чоловікам призовного віку втекти до Євросоюзу через так звану "зеленку".

Спочатку фігуранти збирали клієнтів біля кордону, а потім лісовими стежками переправляли їх до сусідньої країни.

У Львові викрито ще двох фігурантів. Один з них – оформлював військовозобов’язаних "артистами" музичного гурту, який гастролює за кордоном.

Інший – продавав потенційному призовнику "пакет документів", що звільняв від військової служби.

На Черкащині затримано 43-річного підприємця, який продавав потенційним призовникам підроблені довідки про тяжкі захворювання їхніх родичів, що нібито потребують постійного догляду.

Крім цього, в обласному центрі затримано подружжя ділків та спільника, які допомагали ухилянтам "списатися" з військового обліку на підставі фальшивих меддокументів.







У Житомирі затримано бізнесмена, який гарантував чоловікам "путівку до ЄС". Встановлено, що фігурант під час спілкування зі своїми клієнтами прикривався зв'язками у правоохоронних структурах.

У Тернополі затримано місцевого жителя, який через свого знайомого у військовому шпиталі підробляв довідки про непридатність до служби за станом здоров’я.

Підозри фігурантам

За викритими фактами затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 (готування до перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період);

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою);

ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, вчинена за попередньою змовою групою осіб);

ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

