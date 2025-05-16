Продавали фиктивные медсправки и обещали "путевку в ЕС": задержаны 10 организаторов "схем для уклонистов". ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности, ГБР и Национальная полиция ликвидировали еще пять схем уклонения от мобилизации в центральных и западных областях Украины.

Об этом информирует пресс-центр СБУ, сообщает Цензор.НЕТ.

По результатам комплексных мероприятий задержаны 10 организаторов сделок, которые торговали фиктивными медсправками или переправляли уклонистов за границу вне пунктов пропуска.

Стоимость таких "услуг" составляла до 15 тыс. американских долларов.

Так на Буковине СБУ и ГБР задержали чиновника местного подразделения судебной охраны, который вместе со знакомым помогал мужчинам призывного возраста сбежать в Евросоюз через так называемую "зеленку".

Сначала фигуранты собирали клиентов у границы, а затем лесными тропами переправляли их в соседнюю страну.

Во Львове разоблачены еще два фигуранта. Один из них - оформлял военнообязанных "артистами" музыкальной группы, которая гастролирует за рубежом.

Другой - продавал потенциальному призывнику "пакет документов", освобождающий от военной службы.

В Черкасской области задержан 43-летний предприниматель, который продавал потенциальным призывникам поддельные справки о тяжелых заболеваниях их родственников, якобы нуждающихся в постоянном уходе.

Кроме этого, в областном центре задержаны супруги дельцы и сообщник, которые помогали уклонистам "списаться" с воинского учета на основании фальшивых меддокументов.







В Житомире задержан бизнесмен, который гарантировал мужчинам "путевку в ЕС". Установлено, что фигурант во время общения со своими клиентами прикрывался связями в правоохранительных структурах.

В Тернополе задержан местный житель, который через своего знакомого в военном госпитале подделывал справки о непригодности к службе по состоянию здоровья.

Подозрения фигурантам

По разоблаченным фактам задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 114-1 (приготовление к препятствованию законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период);

ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная организованной группой);

ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

