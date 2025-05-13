12 000$ за статус многодетного отца - полиция разоблачила киевлянина, помогавшего уклонистам. ФОТО
Киевлянин за вознаграждение подыскивал женщин, которые были не против признать отцом своего ребенка малознакомого человека.
Об этом информирует пресс-служба Полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.
Соглашение о признании отцовства
40-летний местный житель подыскивал одиноких женщин с малолетними детьми, которые были не против за вознаграждение признать отцом незнакомого мужчину.
Документы делались официально и стоимость актовой записи о рождении двух детей составляла 12 000$. Если же у "клиента" на содержании было двое детей, документальное оформление третьего ребенка стоило 8 000$.
Задержание
Следователи задержали дельца во время получения им 7 500$ от призывника в помещении кафе на столичной Оболони. Ему грозит до 9 лет лишения свободы.
Поділля16
Сергей Иванив
