12 000$ за статус многодетного отца - полиция разоблачила киевлянина, помогавшего уклонистам. ФОТО

Киевлянин за вознаграждение подыскивал женщин, которые были не против признать отцом своего ребенка малознакомого человека.

Соглашение о признании отцовства

40-летний местный житель подыскивал одиноких женщин с малолетними детьми, которые были не против за вознаграждение признать отцом незнакомого мужчину.

Документы делались официально и стоимость актовой записи о рождении двух детей составляла 12 000$. Если же у "клиента" на содержании было двое детей, документальное оформление третьего ребенка стоило 8 000$.

Задержание

Следователи задержали дельца во время получения им 7 500$ от призывника в помещении кафе на столичной Оболони. Ему грозит до 9 лет лишения свободы.



