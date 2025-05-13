РУС
12 000$ за статус многодетного отца - полиция разоблачила киевлянина, помогавшего уклонистам. ФОТО

Киевлянин за вознаграждение подыскивал женщин, которые были не против признать отцом своего ребенка малознакомого человека.

Об этом информирует пресс-служба Полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

Соглашение о признании отцовства

40-летний местный житель подыскивал одиноких женщин с малолетними детьми, которые были не против за вознаграждение признать отцом незнакомого мужчину.

Документы делались официально и стоимость актовой записи о рождении двух детей составляла 12 000$. Если же у "клиента" на содержании было двое детей, документальное оформление третьего ребенка стоило 8 000$.

Задержание

Следователи задержали дельца во время получения им 7 500$ от призывника в помещении кафе на столичной Оболони. Ему грозит до 9 лет лишения свободы.

Предлагал уклонистам докупить детей
Предлагал уклонистам докупить детей

І тут створена схема за часи правління Найвєлічайшого Лідора **********, так 73%? Самі крадуть та мародерять і низам дали можливість заробити на бідних українцях, які зараз не маюбть права ні на що, навіть на життя, тільки на смерть - квиток в один бік - на передову, а слугоригам високі і хлібні посади. Але хто в цьому винен? Звичайно нарід 73%, то і нарікати не потрібно - зробили себе разом і не тільки себе, в крові, і корупції втопили могутню до 2019 року Неньку-Україну.
13.05.2025 15:40 Ответить
Складу злочину нема.
13.05.2025 16:35 Ответить
 
 