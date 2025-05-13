12 000$ за статус багатодітного батька – поліція викрила киянина, який допомагав ухилянтам. ФОТО

Киянин за винагороду підшуковував жінок, які були не проти визнати батьком своєї дитини малознайому людину.

Про це інформує пресслужба Поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

Угода про визнання батьківства

40-річний місцевий мешканець підшукував самотніх жінок з малолітніми дітьми, які були не проти за винагороду визнати батьком незнайомого чоловіка.

Документи робились офіційно та вартість актового запису про народження двох діток складала 12 000$. Якщо ж у "клієнта" на утриманні було двоє дітей, документальне оформлення третьої дитини коштувало 8 000$.

Затримання

Слідчі затримали ділка під час отримання ним 7 500$ від призовника у приміщенні кафе на столичній Оболоні. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі.



