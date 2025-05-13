УКР
12 000$ за статус багатодітного батька – поліція викрила киянина, який допомагав ухилянтам. ФОТО

ухилянти

Киянин за винагороду підшуковував жінок, які були не проти визнати батьком своєї дитини малознайому людину. 

Про це інформує пресслужба Поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

Угода про визнання батьківства 

40-річний місцевий мешканець підшукував самотніх жінок з малолітніми дітьми, які були не проти за винагороду визнати батьком незнайомого чоловіка. 

Документи робились офіційно та вартість актового запису про народження двох діток складала 12 000$. Якщо ж у "клієнта" на утриманні було двоє дітей, документальне оформлення третьої дитини коштувало 8 000$.

Затримання

Слідчі затримали ділка під час отримання ним 7 500$ від призовника у приміщенні кафе на столичній Оболоні. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі.

Пропонував ухилянтам докупити дітей
Пропонував ухилянтам докупити дітей

І тут створена схема за часи правління Найвєлічайшого Лідора **********, так 73%? Самі крадуть та мародерять і низам дали можливість заробити на бідних українцях, які зараз не маюбть права ні на що, навіть на життя, тільки на смерть - квиток в один бік - на передову, а слугоригам високі і хлібні посади. Але хто в цьому винен? Звичайно нарід 73%, то і нарікати не потрібно - зробили себе разом і не тільки себе, в крові, і корупції втопили могутню до 2019 року Неньку-Україну.
13.05.2025 15:40 Відповісти
Складу злочину нема.
13.05.2025 16:35 Відповісти
 
 