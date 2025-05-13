За $3500 обіцяв оформити "бронювання": на Одещині викрито організатора, - ДПСУ. ФОТО

В Одеській області прикордонники спільно з Нацполіцією та під процесуальним керівництвом прокуратури затримали місцевого жителя, який організував схему уникнення мобілізації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

Як зазначається, 34-річний чоловік пропонував військовозобов’язаним послугу з впливу на посадовців територіального центру комплектування для оформлення фіктивного "бронювання". За його словами, це дозволяло б безперешкодно проходити блокпости та вирушати до державного кордону з подальшим незаконним перетином до Молдови.

Вартість такої послуги становила 3,5 тисячі доларів США. Одесит спочатку отримав завдаток у розмірі 1 тисячі доларів, а під час передачі решти суми його затримали.

Йому повідомили про підозру за ст. 369-2 Кримінального кодексу України - "Зловживання впливом". Чоловіка затримано згідно зі ст. 208 КПК України.

