За $8500 переправляв за кордон: на Волині викрито організатора, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

У місті Володимир Волинської області правоохоронці викрили чоловіка, який за грошову винагороду організовував незаконне переправлення чоловіків призовного віку за межі України, оминаючи офіційні пункти пропуску.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.





Як зазначається, 54-річного місцевого жителя затримали відповідно до ст. 208 КПК України під час чергової спроби організувати нелегальний виїзд та отримання частини суми - 500 доларів США. Повна вартість "послуги" становила 8500 доларів.

Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України - організація незаконного переправлення осіб через державний кордон. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 90 840 гривень.

