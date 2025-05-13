УКР
За $8500 переправляв за кордон: на Волині викрито організатора, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

У місті Володимир Волинської області правоохоронці викрили чоловіка, який за грошову винагороду організовував незаконне переправлення чоловіків призовного віку за межі України, оминаючи офіційні пункти пропуску.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

На Волині затримали організатора схеми переправлення ухилянтів
На Волині затримали організатора схеми переправлення ухилянтів

Як зазначається, 54-річного місцевого жителя затримали відповідно до ст. 208 КПК України під час чергової спроби організувати нелегальний виїзд та отримання частини суми - 500 доларів США. Повна вартість "послуги" становила 8500 доларів.

Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України - організація незаконного переправлення осіб через державний кордон. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 90 840 гривень.

Держприкордонслужба ДПСУ (6327) ухилянти (1113) Волинська область (900) Володимирський район (3) Володимир (2)
То це чудовий бізнес, зняв 350000 гривень, а як попався сплатив 90840!
13.05.2025 13:26 Відповісти
За $8500 переправляв за кордон
оминаючи офіційні пункти пропуску

Абідна жи ж, коли $8500 раз по раз оминають офіційні пункти пропуску!
13.05.2025 13:27 Відповісти
Влада ніколи не терпить конкуренції😃
13.05.2025 13:38 Відповісти
Теперь сам себя переправит и смоется с концами.
13.05.2025 13:40 Відповісти
Влада слугориг по всій країні створила корупційні схеми по збагачуванню щурів, які б мали забезпечити обороноздатність країни, а вони навпаки, здирають останнє у бідних, які любими шляхами хочуть відкупитися щоб не йти воювати бракованими мінами, віртуальними ракетами і дронами, виробленими командою Зе, які не літають і не бути дроновим м'ясом у Верховного, який давно в своїй гололві закінчив війну. Йому б давногвже пора знімати фільми на московщині, а не корчити із себе патріота одягаючи вишиванку, від якої його тошнить.
13.05.2025 15:09 Відповісти
 
 