За $8500 переправлял за границу: на Волыни разоблачен организатор, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

В городе Владимир Волынской области правоохранители разоблачили мужчину, который за денежное вознаграждение организовывал незаконную переправку мужчин призывного возраста за пределы Украины, минуя официальные пункты пропуска.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.





Как отмечается, 54-летнего местного жителя задержали в соответствии со ст. 208 УПК Украины во время очередной попытки организовать нелегальный выезд и получения части суммы - 500 долларов США. Полная стоимость "услуги" составляла 8500 долларов.

Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332Уголовного кодекса Украины - организация незаконной переправки лиц через государственную границу. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 90 840 гривен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кусачками хотели прорезать заграждения на границе с Румынией: на Буковине задержаны двое уклонистов, - ГПСУ. ВИДЕО