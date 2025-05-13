РУС
За $8500 переправлял за границу: на Волыни разоблачен организатор, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

В городе Владимир Волынской области правоохранители разоблачили мужчину, который за денежное вознаграждение организовывал незаконную переправку мужчин призывного возраста за пределы Украины, минуя официальные пункты пропуска.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

На Волыни задержали организатора схемы переправки уклонистов
На Волыни задержали организатора схемы переправки уклонистов

Как отмечается, 54-летнего местного жителя задержали в соответствии со ст. 208 УПК Украины во время очередной попытки организовать нелегальный выезд и получения части суммы - 500 долларов США. Полная стоимость "услуги" составляла 8500 долларов.

Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332Уголовного кодекса Украины - организация незаконной переправки лиц через государственную границу. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 90 840 гривен.

Госпогранслужба (6761) уклонисты (1042) Волынская область (1030) Владимирский район (3) Владимир (2)
То це чудовий бізнес, зняв 350000 гривень, а як попався сплатив 90840!
13.05.2025 13:26 Ответить
За $8500 переправляв за кордон
оминаючи офіційні пункти пропуску

Абідна жи ж, коли $8500 раз по раз оминають офіційні пункти пропуску!
13.05.2025 13:27 Ответить
Влада ніколи не терпить конкуренції😃
13.05.2025 13:38 Ответить
Теперь сам себя переправит и смоется с концами.
13.05.2025 13:40 Ответить
Влада слугориг по всій країні створила корупційні схеми по збагачуванню щурів, які б мали забезпечити обороноздатність країни, а вони навпаки, здирають останнє у бідних, які любими шляхами хочуть відкупитися щоб не йти воювати бракованими мінами, віртуальними ракетами і дронами, виробленими командою Зе, які не літають і не бути дроновим м'ясом у Верховного, який давно в своїй гололві закінчив війну. Йому б давногвже пора знімати фільми на московщині, а не корчити із себе патріота одягаючи вишиванку, від якої його тошнить.
13.05.2025 15:09 Ответить
 
 