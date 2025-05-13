Кусачками хотели прорезать заграждение на границе с Румынией: на Буковине задержаны два уклониста, - ГПСУ. ВИДЕО

Пограничный патруль Черновицкого пограничного отряда на участке отдела "Шибены" обнаружил двух мужчин, которые намеревались нелегально попасть в Румынию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Как отмечается, нарушителей задержали во время привала с помощью служебной собаки. Задержанными оказались жители Сумской области в возрасте 39 и 41 год. По их словам, они маскировались под туристов, однако имели при себе карты с проложенным маршрутом и кусачки для перерезания пограничных инженерных заграждений.

Против мужчин составили административные материалы по ст. 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях - "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Началась акция протеста польских перевозчиков. Движение грузовиков через КПП "Ягодин-Дорогуск" ограничено, - ГПСУ