2 644 24

Кусачками хотели прорезать заграждение на границе с Румынией: на Буковине задержаны два уклониста, - ГПСУ. ВИДЕО

Пограничный патруль Черновицкого пограничного отряда на участке отдела "Шибены" обнаружил двух мужчин, которые намеревались нелегально попасть в Румынию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Как отмечается, нарушителей задержали во время привала с помощью служебной собаки. Задержанными оказались жители Сумской области в возрасте 39 и 41 год. По их словам, они маскировались под туристов, однако имели при себе карты с проложенным маршрутом и кусачки для перерезания пограничных инженерных заграждений.

Против мужчин составили административные материалы по ст. 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях - "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Буковина (907) Госпогранслужба (6759) уклонисты (1042) Львовская область (2987) Стрыйский район (29)
Топ комментарии
+14
Західний кордон надійніше східного охороняють.
показать весь комментарий
13.05.2025 12:44 Ответить
+13
Біжуть з зелєної країні мрій
показать весь комментарий
13.05.2025 12:54 Ответить
+8
затримано двох ухилянтів - Цензор, це зашквар таке писати.
показать весь комментарий
13.05.2025 13:10 Ответить
Кусачками хотіли прорізати загородження на кордоні з Румунією

Звірюки!
показать весь комментарий
13.05.2025 12:44 Ответить
Західний кордон надійніше східного охороняють.
показать весь комментарий
13.05.2025 12:44 Ответить
А як законно перетнути кордон?)
показать весь комментарий
13.05.2025 12:48 Ответить
Сменить гражданство, стать инвалидом, депутатом, певцом и т.д. Вариантов много.
показать весь комментарий
13.05.2025 13:10 Ответить
Як абдристович.
показать весь комментарий
13.05.2025 15:46 Ответить
Що може бути кращим ніж виїхати в багату, мирну країну і жити там на вельми пристойну соцдолпомогу? Родич останні 20 років жив в Польщі, а зараз уже в Норвегії чи Данії, біженець.
показать весь комментарий
13.05.2025 12:52 Ответить
Біжуть з зелєної країні мрій
показать весь комментарий
13.05.2025 12:54 Ответить
Натуралісти?
показать весь комментарий
13.05.2025 12:59 Ответить
затримано двох ухилянтів - Цензор, це зашквар таке писати.
показать весь комментарий
13.05.2025 13:10 Ответить
в Ізраілі, тих хто не прийшов по повістці - називають дизертирами, а не ухилянтами і виловлюють методами примусу
показать весь комментарий
13.05.2025 14:09 Ответить
в Ізраїлі таких маніпуляторів та провокаторів як ти виловлюють і топлють в мертвому морі
показать весь комментарий
13.05.2025 14:19 Ответить
що можна взяти від вола - мяса кавалок
показать весь комментарий
13.05.2025 17:46 Ответить
У вас є інфа, що ці двоє не прийшли в тцк по повістці ? В тексті новини про це нічого не сказано і називати когось "ухилянтом" можна тільки після відповідного рішення суду. В Ізраїлі кордони не закриті і військовозобов"язані можуть вільно покинути країну.
показать весь комментарий
13.05.2025 14:23 Ответить
Туристи, мали при собі карти з маршрутом! Оце так злочин!
показать весь комментарий
13.05.2025 13:26 Ответить
Тобто якщо громадянин України не хоче здохнути за зеленого ішака і його ко, то це ухилянт? журналісти, ви просто жалюгідне збіговисько сраколизів зеленого блазня
показать весь комментарий
13.05.2025 13:28 Ответить
намір нелегально потрапити до Румунії чи нелегально сїб.....я з України
показать весь комментарий
13.05.2025 13:28 Ответить
Прочитав статтю, але так і не знайшов в тексті пояснення від чого саме "ухилялися" ці 2 жителя Сумської області. Також з тексту випливає, що двох чоловіків затримали під час привалу, а не під час спроби незаконно перетнути кордон, фактично злочин як такий не відбувся, носити при собі карти місцевості і кусачки здається не заборонено жодним законом.
показать весь комментарий
13.05.2025 14:16 Ответить
Колючка та мабуть ще й мінні поля. Від покращення так просто не заховатись.
показать весь комментарий
13.05.2025 15:45 Ответить
Учащенное дыхание и накал в видео как будто они в Сумской области работают.
показать весь комментарий
13.05.2025 16:28 Ответить
Живу не перший рік у Польщі і вже багато надивився як поводять себе ось такі туристи. Потім дивуємось, а чого поляки нас не ******* ?? Кордони повинні бути закритими, в ЄС вже і так багато дикунів які зробили найкращу антирекламу нашої нації та країни.
показать весь комментарий
14.05.2025 01:15 Ответить
 
 