Кусачками хотели прорезать заграждение на границе с Румынией: на Буковине задержаны два уклониста, - ГПСУ. ВИДЕО
Пограничный патруль Черновицкого пограничного отряда на участке отдела "Шибены" обнаружил двух мужчин, которые намеревались нелегально попасть в Румынию.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.
Как отмечается, нарушителей задержали во время привала с помощью служебной собаки. Задержанными оказались жители Сумской области в возрасте 39 и 41 год. По их словам, они маскировались под туристов, однако имели при себе карты с проложенным маршрутом и кусачки для перерезания пограничных инженерных заграждений.
Против мужчин составили административные материалы по ст. 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях - "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".
