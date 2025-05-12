Началась акция протеста польских перевозчиков. Движение грузовиков через КПП "Ягодин-Дорогуск" ограничено, - ГПСУ
Сегодня, 12 мая 2025 года, началась акция протеста польских перевозчиков. Движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" ограничено.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
Как отмечается, с 16 часов (по киевскому времени) польские перевозчики начали акцию протеста на направлении пункта пропуска "Дорогуск", что напротив украинского пункта пропуска "Ягодин".
Грузовые транспортные средства будут пропускаться с периодичностью один автомобиль в час на въезд и один - на выезд.
"Автобусы и грузовики, которые перемещают гуманитарную помощь, будут следовать беспрепятственно", - отмечают в ГПСУ.
По состоянию на сейчас движение грузовых транспортных средств в обоих направлениях через "Ягодин-Дорогуск" приостановлено.
Пограничники просят водителей учесть эту информацию.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что сегодня поляки могут начать 4-месячную акцию с блокированием границы. Движение через КПП "Ягодин - Дорогуск" может быть затруднено.
- пойдем, я тебе скажу чего она хочет:
"Putin wysyła wojska do... Polski !"
.
(Був колись у наших чумаків маршрут - Гетьманщина - Шльонськ... Це земля Шлезвіг-Гольштейн. Там були великі ярмарки, де українці-чумаки торгували шкірою та виробами з неї, зерном, воском, медом та іншими "стратегічними" товарами .. У знаменитих "сідлах черкаських" половина західноєвропейської кавалерії їздила... І їх шили не "черкеси", а "черкаси", наші предки... Так от - кожна шляхетська "проблядь", по чиїх землях проїжджали чумаки, їдучи через Польщу, до "німців", старалася наших чумаків "обідрать"... Мультфільм про те, як козаки пана провчили, який чумаків з сіллю, образив, знятий саме на підставах таких "бувальщин"...)
Совпадєніє?
МЗС України має підіймати питання чому не працює Польська поліція? Блокування доріг, кордонів у ЄС є порушенням Закону а не забастовкою.
Сподіваюсь Німеччина почне їх ретельно перевіряти на кордоні своєму!!!
Які зараз проблеми, змушують їх вчергове допомагати рашистам руйнувати Україну?
Зебанда хоче жити в шоколаді.Сиди тепер мовчки не хникай,а краще іди захищай країну
Й ще одне, коли Поляки забирали ринок перевезень у ЄС то їх ніхто не блокував. Ринкові відносини не будуються на блокуваннях та шантажу. Бо так само Поляків можна не пускати у Британію, тільки є одне але..... у Британії працює Закон та Поліція й блокувати кордон не дозволять. А коли поліція інорує + гроші від фсбє то "можна" й поблокувати. Кацапський й Бєлорашкін кордон не блокують чомусь.....
Послицями ж, не відправиш за кордон …
перевелися вже бандерівці