Началась акция протеста польских перевозчиков. Движение грузовиков через КПП "Ягодин-Дорогуск" ограничено, - ГПСУ

Сегодня, 12 мая 2025 года, началась акция протеста польских перевозчиков. Движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" ограничено.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, с 16 часов (по киевскому времени) польские перевозчики начали акцию протеста на направлении пункта пропуска "Дорогуск", что напротив украинского пункта пропуска "Ягодин".

Грузовые транспортные средства будут пропускаться с периодичностью один автомобиль в час на въезд и один - на выезд.

"Автобусы и грузовики, которые перемещают гуманитарную помощь, будут следовать беспрепятственно", - отмечают в ГПСУ.

По состоянию на сейчас движение грузовых транспортных средств в обоих направлениях через "Ягодин-Дорогуск" приостановлено.

Пограничники просят водителей учесть эту информацию.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что сегодня поляки могут начать 4-месячную акцию с блокированием границы. Движение через КПП "Ягодин - Дорогуск" может быть затруднено.

+25
Грошовий переказ з мацкви.
12.05.2025 17:02 Ответить
+20
Починають перевізники - потім підтягнуться фермери і все повернеться на круги своя
12.05.2025 16:49 Ответить
+20
отримали отмашку від путлєра, щоб зупинити нашу військову допомогу... якось дуже злагоджено діють...
12.05.2025 16:50 Ответить
- чего она хочет ?
- пойдем, я тебе скажу чего она хочет:

"Putin wysyła wojska do... Polski !"

.
12.05.2025 17:52 Ответить
Можно просто-підари...
12.05.2025 19:11 Ответить
От що вже цього разу?
12.05.2025 16:49 Ответить
Рятується пуцин, як може. Скоро у Франції всякі жовті жилети будуть палити машини, магазини, а у Німеччині АДН буде водити хороводи проти іммігрантів, *********** лобами турків, арабів і німецьку поліцію.
12.05.2025 16:54 Ответить
Забув дослівно але якось Кінь Лавров казав щодо Франціїї що ми мовляв їм і те, і інше, і вулиці жовтими жилетками заповнили, а вони все одно з нами сперечаються. Він реально підтвердив що жилетки були ініційовані з Москви.
12.05.2025 17:56 Ответить
Грошовий переказ з мацкви.
12.05.2025 17:02 Ответить
Польській владі?
12.05.2025 19:00 Ответить
Весняне загострення.
12.05.2025 17:15 Ответить
Ти будеш здивований: ГРОШІ... Гроші з двох джерел - "короткострокові" - від кацапів, і "довгострокові" - польські перевізники бажають стать "посередниками" між Україною та Західною Європою, та диктувать ціни на автоперевезення... Як і польським "рольниками", ми їм і тут створюємо "конкуренцію"... От на цьому і грають...
(Був колись у наших чумаків маршрут - Гетьманщина - Шльонськ... Це земля Шлезвіг-Гольштейн. Там були великі ярмарки, де українці-чумаки торгували шкірою та виробами з неї, зерном, воском, медом та іншими "стратегічними" товарами .. У знаменитих "сідлах черкаських" половина західноєвропейської кавалерії їздила... І їх шили не "черкеси", а "черкаси", наші предки... Так от - кожна шляхетська "проблядь", по чиїх землях проїжджали чумаки, їдучи через Польщу, до "німців", старалася наших чумаків "обідрать"... Мультфільм про те, як козаки пана провчили, який чумаків з сіллю, образив, знятий саме на підставах таких "бувальщин"...)
12.05.2025 17:24 Ответить
Починають перевізники - потім підтягнуться фермери і все повернеться на круги своя
12.05.2025 16:49 Ответить
отримали отмашку від путлєра, щоб зупинити нашу військову допомогу... якось дуже злагоджено діють...
12.05.2025 16:50 Ответить
Чергову фуру з пеньондзами їм з кремля підвезли.. Дивує польська поліція.. Чи теж "в долє"?
12.05.2025 16:58 Ответить
А польська влада не дивує?
12.05.2025 19:02 Ответить
Согодні мали б почати діяти санкції за незгоду ***** припинити вогонь.
Совпадєніє?
12.05.2025 16:50 Ответить
Не думаю!
12.05.2025 19:04 Ответить
пшек є пшек, але впевнений що вуха москалів за цим торчать
12.05.2025 16:51 Ответить
На кордоні з Німеччиною не хочуть заблокувати? Клоуни дешеві!
12.05.2025 16:53 Ответить
У німецьких перевізників поляки вже віджали ринок перевозок, тепер хочуть віджати у українських.
12.05.2025 16:57 Ответить
Ні. Бо там швидко отримають пи-ди. Та й х7йло не башляє за блокування там.
12.05.2025 16:58 Ответить
Схоже що деякі Поляки як й кацапи розуміють тільки через пи#дюлину!!!
МЗС України має підіймати питання чому не працює Польська поліція? Блокування доріг, кордонів у ЄС є порушенням Закону а не забастовкою.
Сподіваюсь Німеччина почне їх ретельно перевіряти на кордоні своєму!!!
12.05.2025 16:57 Ответить
Ну і хто скаже що це не кацапська заказуха?
12.05.2025 17:01 Ответить
знову будуть висипати українське збіжжя на землю
12.05.2025 17:02 Ответить
А що їм тепер не так?
12.05.2025 17:03 Ответить
Кацапе - тут горілки нема!
12.05.2025 17:48 Ответить
треба правильно називати речі - акція польских підарасів
12.05.2025 17:11 Ответить
Які на сьогодні проблеми в польських мітингувальників? Не вродила петрушка? Повії підняли розцінки? Мера якогось польського міста сфотографували в непристойній позі?
Які зараз проблеми, змушують їх вчергове допомагати рашистам руйнувати Україну?
12.05.2025 17:14 Ответить
Буде відповідь? Огидні польські продукти чомусь у нас дешевше якісних українських...
12.05.2025 17:18 Ответить
Сам ти огидний.Продукти дорогі,бо ти голосував за ЗЕ в 2019р.

Зебанда хоче жити в шоколаді.Сиди тепер мовчки не хникай,а краще іди захищай країну
12.05.2025 17:33 Ответить
Голос з дурки...
12.05.2025 19:59 Ответить
Як там ??
12.05.2025 20:00 Ответить
А що, мають бути дорожчими? Якби ''не огидні ''польські продукти, то наші були б ще на порядок дорожчі. Не підтримую поляків в питаннях блокування кордону, але тут має діяти український уряд і президент, який на собі замкнув всю повноту влади. Де наша дипломатія?
12.05.2025 18:04 Ответить
А може це тому, шо польські продукти ДОТУЮТЬСЯ УРЯДОМ ПОЛЬШІ З БЮДЖЕТУ ЄС ???
12.05.2025 20:58 Ответить
Що хочуть?
12.05.2025 17:21 Ответить
Поляки захищають свій біснес,що як би нічого дивного.
12.05.2025 17:34 Ответить
Будеш тонути, а я тебе від берега відпихувати. Просто захищатиму свій кисень, який ти можеш видихати. Нічого дивного.
12.05.2025 17:40 Ответить
Ні, поляки хочуть розширення свого бізнесу за рахунок українців. Вони хочут, щоб Україна побудувала хаб біля Львова і там всі вантажі з Європи і до Європи перевантажували виключно на польскі фури. Тобто - виключити з ринку перевезеннь українців взагалі, збільшити для України витрати на перевезення і тд.
12.05.2025 17:56 Ответить
Навіть і якщо це так, то де дії нашої влади? Чому до 2019 року нам не блокували кордони ні поляки, ні угорці, ні румуни? Чому все йшло якось на найвищому рівні і крім продажу наших продуктів за кордон, українці мільйонами переміщалися до Європи, працевлаштовувалися і привозили до України десятки мільярдів доларів США?
12.05.2025 18:08 Ответить
Ти бевзь,чи баран? Тому що тоді не бкло війни! А зараз ці шакали хочуть скористатись моментом. Не треба буть таким долбо(***б як ти щоб це не розуміти...
12.05.2025 19:06 Ответить
Не блокували бо фсбє не башляло за те ранійше. Чи Ви вірите що вони втрачаючи власні гроші роблять ці блокування.
Й ще одне, коли Поляки забирали ринок перевезень у ЄС то їх ніхто не блокував. Ринкові відносини не будуються на блокуваннях та шантажу. Бо так само Поляків можна не пускати у Британію, тільки є одне але..... у Британії працює Закон та Поліція й блокувати кордон не дозволять. А коли поліція інорує + гроші від фсбє то "можна" й поблокувати. Кацапський й Бєлорашкін кордон не блокують чомусь.....
12.05.2025 19:12 Ответить
Ну, нічого страшного. Зате весь світ із нами. І Поляки, все ж таки пропускають по половині машини кожні півгодини
12.05.2025 17:42 Ответить
А як же, буде працювати «СХЕМАТОЗ», з урядового кварталу??
Послицями ж, не відправиш за кордон …
12.05.2025 17:55 Ответить
Схематоз тут якраз вимагають пшеки, а не "урядовий квартал". Вони хочуть виключити українців з європейського ринку перевезеннь повністю.
12.05.2025 17:58 Ответить
А Ви точно вивчили тему і можете її коментувати? Виходить так, що польський бізнес витісняє український бізнес по перевозках, якщо точніше, то польські компанії видавлюють з ЄС компанії з України ? А чому тоді в Польщі, Чехії, Німеччині, Бельгії та інших країнах водіями працюють українці, а не в українських компаніях? Можливо там більша зарплата? А ще можливо по документах ЄС є більше можливостей працювати в ЄС? На мою думку цим питанням мають займатися польські і українські урядовці, а не фейсбушні ''експерти''. Якщо є порушення з польської сторони - звернення до урядів і правоохоронців.
12.05.2025 18:15 Ответить
Те, що українці працюють у польських чи чеських компаніях ніяк не відміняє факту того, що ці компанії хочуть витіснити українські команії і забрати собі весь ринок перевезеннь всього з України та до України.
12.05.2025 21:56 Ответить
Гавно новость. Не говорится, в чём причина, но подаётся поляки - сволочи.
12.05.2025 18:23 Ответить
Причина точно не в Україні, просто вони намагаються вирішити свої особисті забаганки за рахунок українців. До того ж не виключено, що і росіянці грошенят пшебзденикам підкинули.
12.05.2025 20:34 Ответить
тут нещодавно багато з місцевої спільноти, у відповідь на статтю про засилля польського сиру на нашому ринку й необхідність захисту свого, несамовито булькотіла, захищаючи ***...них пшеків. ну, побулькотіть іще, позахищайте, пшеки ж такі молодці, в них все таке якісне й дешеве. а китайці - взагалі "красавци" - в них все іще дешевше. те, що вони підтримують кацапів, то дурниці, головне, що телефончики дешеві роблять...
12.05.2025 19:29 Ответить
*** їм, а не порт в чорному морі...
12.05.2025 19:46 Ответить
12.05.2025 20:01 Ответить
Ляська генетична пам'ять бере своє...
12.05.2025 20:30 Ответить
а що там розкопки кісток продовжуються? і їх в бандерівській Тернопільщині нема кому заблокувати??
перевелися вже бандерівці
12.05.2025 22:54 Ответить
 
 