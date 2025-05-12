Началась акция протеста польских перевозчиков. Движение грузовиков через КПП "Ягодин-Дорогуск" ограничено, - ГПСУ

Сегодня, 12 мая 2025 года, началась акция протеста польских перевозчиков. Движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" ограничено.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, с 16 часов (по киевскому времени) польские перевозчики начали акцию протеста на направлении пункта пропуска "Дорогуск", что напротив украинского пункта пропуска "Ягодин".

Грузовые транспортные средства будут пропускаться с периодичностью один автомобиль в час на въезд и один - на выезд.

"Автобусы и грузовики, которые перемещают гуманитарную помощь, будут следовать беспрепятственно", - отмечают в ГПСУ.

По состоянию на сейчас движение грузовых транспортных средств в обоих направлениях через "Ягодин-Дорогуск" приостановлено.

Пограничники просят водителей учесть эту информацию.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что сегодня поляки могут начать 4-месячную акцию с блокированием границы. Движение через КПП "Ягодин - Дорогуск" может быть затруднено.