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Новости Блокада на польской границе
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Поляки готовят новую блокаду на границе с Украиной

блокирование границы

Польские перевозчики планируют провести новую акцию протеста на границе с Украиной. В частности, ожидается блокада на пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу Комитета защиты перевозчиков и работодателей в сфере транспорта Польши.

Как отмечается, организаторы мотивируют свое решение отсутствием реакции со стороны польских властей на требования по ограничению доступа украинских перевозчиков к внутреннему рынку.

"Разочарованные отсутствием действий со стороны польского правительства, мы хотим восстановить баланс на транспортном рынке, который был нарушен после отмены разрешений для украинских перевозчиков", - заявили в комитете.

Также читайте: Пункты пропуска - критическая инфраструктура, они не должны блокироваться, - Сикорский

На данный момент нет детальной информации относительно даты начала протеста, а также его продолжительности.

Организаторы отметили, что "будут информировать о дальнейшем ходе событий по мере развития ситуации".

Автор: 

Польша (8431) блокирование (462)


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Топ комментарии
+8
потрібно пропусти декілька російских танків на Варшаву ?
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06.05.2025 13:07
+8
І так довго терпіли - шоб Україну не кошмарити
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06.05.2025 13:08
+5
Припиніть розкопування могил волинської трагедії. Не хочуть бути нормальними, то ніякого риття нашої землі.
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06.05.2025 13:18
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потрібно пропусти декілька російских танків на Варшаву ?
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06.05.2025 13:07 Ответить
ні,потрібно монополістам обмежити свої апетити і створити умови для внуутрішнього споживача, а також на експорт відправляти не сировину, а готовий продукт.Але це лиш фантазії бо всі ті монополісти звичайні сезонні перекупи,що за копійки скупляють щоб задорого продати бо малим та середнім виробникам держава зв"язала все починаючи з податків,ліцензій,несправедливою конкуренцією ,адмінресурсом....
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06.05.2025 13:23 Ответить
І так довго терпіли - шоб Україну не кошмарити
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06.05.2025 13:08 Ответить
путя останні гроші з держ-казни пустив на пропаганду... і трамп тут як тут шатать та грабувать Європу.
А. європейці трішки наскладавши під подушку грошей так і не зрозуміло - що їх гроші вже не їх, якщо вони їх не захистять.
Просто якесь ілюзорне божевілля.
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06.05.2025 13:08 Ответить
мита на 70% експорту з ЄС, які планується підняти до 97% .

хоча, судячи по прапорцю, для вас це не грабує) Це бідну змучену америку "грабує" весь світ . Ну нічого, зараз чубчик відновить справедливість, в нього будуть нові 100 днів на це
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06.05.2025 13:20 Ответить
Зробити США великою можна лише одним способом - пограбувати когось дуже багатого та недалекого...
Китай не вдасться, в росії вже все розграбовано, Африка - бідна...
... залишається лише пограбувати Європу, що накопичувала тисячоліттями багатства з колоній "нового світу" - так сказати вернути америці награбоване Європою в америці.
Ти здивований?
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06.05.2025 13:22 Ответить
що вони і роблять починаючи з геноцида індійців закінчуючи експансією на сусідів
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06.05.2025 13:25 Ответить
Власне для того і був створений ЄС - що перестали різати сусід-сусіда в Європі.
Іншої мети не було...
Розваливши ЄС в Євпропі знову настане смута та війни - людина залишається твариною незважаючи ні на який прогресс...
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06.05.2025 13:35 Ответить
так цивілізація мало впливає на виродків які сторіччами та поколіннями живуть за рахунок грабунку інших-війни,рабство,анексії,нав"язані борги з космічними відсотками,прямо як відбувається з Україною
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06.05.2025 13:45 Ответить
Хотілося б побачити як вони будуть блокувати колони росіян які їдуть до Варшави...
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06.05.2025 13:14 Ответить
Припиніть розкопування могил волинської трагедії. Не хочуть бути нормальними, то ніякого риття нашої землі.
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06.05.2025 13:18 Ответить
Ніколи не було і знову ,,( Видно червона чума на жаль, все ж таки прогресує..
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06.05.2025 13:19 Ответить
Акція оголтєлих пшеків-путіністів перед 9-м мая.Рублі нє пахнут...Пся крев...)
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06.05.2025 13:19 Ответить
Переписати номера і фамілії страйкуючих. Оцих клоунів не треба більше пускати до України.
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06.05.2025 13:21 Ответить
А що ж таке? В польських перевізників стало багато вільного часу? Поменшало вантажів з парашки що йдуть транзитом через *********, та перевозяться поляками по всій Європі під виглядом *********ких та польських?
Можна запропонувати їм вигідні контракти - доставку товарів/*********** на лінію фронту та у прифронтові міста.
А загалом бач яка коротка пам'ять в поляків - коли вони видавлювали перевізників з країн ЄС і фактично ледь не монополізували ринок вантажних перевезень ЄС, то аж репетували про свободу, ринок і т.п. А тепер їм раптом стали заважати українські? А як же конкуренція та ринкова економіка, пани поляки?
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06.05.2025 13:24 Ответить
вибори у поляків 18 травня і організатор цієї акції дивним чином причетний до прокацапської партії. Розганяти силою - буде купа воні від суперників і втрачений електорат, піддаватися - втрата авторитету.
раша зараз шатає цю Європу як тільки може через правих і нациків.
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06.05.2025 14:39 Ответить
Війна , рано чи пізно , все одно закінчиться
А в українців гарна пам'ять ...
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06.05.2025 13:45 Ответить
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06.05.2025 13:48 Ответить
давно не було. що ж так затрималися?
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06.05.2025 14:12 Ответить
 
 