Поляки готовят новую блокаду на границе с Украиной
Польские перевозчики планируют провести новую акцию протеста на границе с Украиной. В частности, ожидается блокада на пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу Комитета защиты перевозчиков и работодателей в сфере транспорта Польши.
Как отмечается, организаторы мотивируют свое решение отсутствием реакции со стороны польских властей на требования по ограничению доступа украинских перевозчиков к внутреннему рынку.
"Разочарованные отсутствием действий со стороны польского правительства, мы хотим восстановить баланс на транспортном рынке, который был нарушен после отмены разрешений для украинских перевозчиков", - заявили в комитете.
На данный момент нет детальной информации относительно даты начала протеста, а также его продолжительности.
Организаторы отметили, что "будут информировать о дальнейшем ходе событий по мере развития ситуации".
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А. європейці трішки наскладавши під подушку грошей так і не зрозуміло - що їх гроші вже не їх, якщо вони їх не захистять.
Просто якесь ілюзорне божевілля.
хоча, судячи по прапорцю, для вас це не грабує) Це бідну змучену америку "грабує" весь світ . Ну нічого, зараз чубчик відновить справедливість, в нього будуть нові 100 днів на це
Китай не вдасться, в росії вже все розграбовано, Африка - бідна...
... залишається лише пограбувати Європу, що накопичувала тисячоліттями багатства з колоній "нового світу" - так сказати вернути америці награбоване Європою в америці.
Ти здивований?
Іншої мети не було...
Розваливши ЄС в Євпропі знову настане смута та війни - людина залишається твариною незважаючи ні на який прогресс...
парашки що йдуть транзитом через *********, та перевозяться поляками по всій Європі під виглядом *********ких та польських?
Можна запропонувати їм вигідні контракти - доставку товарів/*********** на лінію фронту та у прифронтові міста.
А загалом бач яка коротка пам'ять в поляків - коли вони видавлювали перевізників з країн ЄС і фактично ледь не монополізували ринок вантажних перевезень ЄС, то аж репетували про свободу, ринок і т.п. А тепер їм раптом стали заважати українські? А як же конкуренція та ринкова економіка, пани поляки?
раша зараз шатає цю Європу як тільки може через правих і нациків.
А в українців гарна пам'ять ...