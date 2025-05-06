Поляки готують нову блокаду на кордоні з Україною
Польські перевізники планують провести нову акцію протесту на кордоні з Україною. Зокрема, очікується блокада на пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Комітету захисту перевізників та роботодавців у сфері транспорту Польщі.
Як зазначається, організатори мотивують своє рішення відсутністю реакції з боку польської влади на вимоги щодо обмеження доступу українських перевізників до внутрішнього ринку.
"Розчаровані відсутністю дій з боку польського уряду, ми хочемо відновити баланс на транспортному ринку, який був порушений після скасування дозволів для українських перевізників", - заявили в комітеті.
На цей момент немає детальної інформації щодо дати початку протесту, а також його тривалості.
Організатори зазначили, що "інформуватимуть про подальший перебіг подій у міру розвитку ситуації".
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А. європейці трішки наскладавши під подушку грошей так і не зрозуміло - що їх гроші вже не їх, якщо вони їх не захистять.
Просто якесь ілюзорне божевілля.
хоча, судячи по прапорцю, для вас це не грабує) Це бідну змучену америку "грабує" весь світ . Ну нічого, зараз чубчик відновить справедливість, в нього будуть нові 100 днів на це
Китай не вдасться, в росії вже все розграбовано, Африка - бідна...
... залишається лише пограбувати Європу, що накопичувала тисячоліттями багатства з колоній "нового світу" - так сказати вернути америці награбоване Європою в америці.
Ти здивований?
Іншої мети не було...
Розваливши ЄС в Євпропі знову настане смута та війни - людина залишається твариною незважаючи ні на який прогресс...
парашки що йдуть транзитом через *********, та перевозяться поляками по всій Європі під виглядом *********ких та польських?
Можна запропонувати їм вигідні контракти - доставку товарів/*********** на лінію фронту та у прифронтові міста.
А загалом бач яка коротка пам'ять в поляків - коли вони видавлювали перевізників з країн ЄС і фактично ледь не монополізували ринок вантажних перевезень ЄС, то аж репетували про свободу, ринок і т.п. А тепер їм раптом стали заважати українські? А як же конкуренція та ринкова економіка, пани поляки?
А в українців гарна пам'ять ...