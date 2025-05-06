Поляки готують нову блокаду на кордоні з Україною

Польські перевізники планують провести нову акцію протесту на кордоні з Україною. Зокрема, очікується блокада на пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Комітету захисту перевізників та роботодавців у сфері транспорту Польщі.

Як зазначається, організатори мотивують своє рішення відсутністю реакції з боку польської влади на вимоги щодо обмеження доступу українських перевізників до внутрішнього ринку.

"Розчаровані відсутністю дій з боку польського уряду, ми хочемо відновити баланс на транспортному ринку, який був порушений після скасування дозволів для українських перевізників", - заявили в комітеті.

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На цей момент немає детальної інформації щодо дати початку протесту, а також його тривалості.

Організатори зазначили, що "інформуватимуть про подальший перебіг подій у міру розвитку ситуації".