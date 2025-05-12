Сегодня поляки могут начать 4-месячную акцию по блокированию границы. Движение через КПП "Ягодин - Дорогуск" может быть затруднено, - ГПСУ
Движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" может быть затруднено из-за акции протеста с польской стороны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
Что на данный момент известно?
По информации, поступившей от представителей Пограничной стражи Республики Польша, сегодня может начаться акция протеста польскими перевозчиками на направлении пункта пропуска "Дорогуск", что напротив украинского пункта пропуска "Ягодин".
Польская сторона сообщила, что в связи с такими действиями, пропуск грузовых транспортных средств будет осуществляться с периодичностью один автомобиль в час на въезд и один - на выезд.
"Автобусы и грузовики, которые перемещают гуманитарную помощь, будут пропускать беспрепятственно", - говорится в сообщении.
Сколько продлится протест?
Предварительно, действия польских перевозчиков могут продолжаться в течение 4 месяцев.
По состоянию на сейчас движение грузовых транспортных средств осуществляется без изменений, однако просим водителей учесть эту информацию при планировании пересечения границы через "Ягодин - Дорогуск".
Государственная пограничная служба Украины дополнительно будет информировать о ситуации на этом направлении.
І вони б'ють туди, де боляче.
Дату обрали не випадково. Через тиждень у поляків вибори президента, а кадри зі страйку будуть щодня в новинах на телебаченні та радіо.
Це, очевидно, зашкодить провладному кандидату.
Не вірю,що польська влада нічого не може зробити.Не хоче-інше питання.
З такими друзями ворогів не треба.
У поляків ненависть до українців у генах.То за Волинь кожен президент тричі на рік повинен вибачатися,за свої карні операції мовчать. Вони ось ще на захід України зазіхать почнуть.
"Прохання" має бути з чітким кацапським акцентом і містити натяк на послєдтсвія у разі невиконання.
реальність: поляки накладають свої санкції на товарку з України
Вони давно вже вимагають побудувати хаб під Львовом, де б з українських фур все перевантажувалось на польські і навпаки. Абсолютно неадекватні вимоги.
То вона там є взагалі, та держава, чи її нема? Адже одна з функцій держави - забезпечувати дотримання законів.
А то як висувати обмеження Україні при вступі до ЄС - то це уряд може, а як приструнути якихось бомжів - тут у нього лапки (в сраці)
Не говорится, в чём причина, но подаётся поляки - сволочи.