Новости Блокада на польской границе
Сегодня поляки могут начать 4-месячную акцию по блокированию границы. Движение через КПП "Ягодин - Дорогуск" может быть затруднено, - ГПСУ

блокирование границы в Польше

Движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" может быть затруднено из-за акции протеста с польской стороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Что на данный момент известно?

По информации, поступившей от представителей Пограничной стражи Республики Польша, сегодня может начаться акция протеста польскими перевозчиками на направлении пункта пропуска "Дорогуск", что напротив украинского пункта пропуска "Ягодин".

Польская сторона сообщила, что в связи с такими действиями, пропуск грузовых транспортных средств будет осуществляться с периодичностью один автомобиль в час на въезд и один - на выезд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поляки готовят новую блокаду на границе с Украиной

"Автобусы и грузовики, которые перемещают гуманитарную помощь, будут пропускать беспрепятственно", - говорится в сообщении.

Сколько продлится протест?

Предварительно, действия польских перевозчиков могут продолжаться в течение 4 месяцев.

По состоянию на сейчас движение грузовых транспортных средств осуществляется без изменений, однако просим водителей учесть эту информацию при планировании пересечения границы через "Ягодин - Дорогуск".

Государственная пограничная служба Украины дополнительно будет информировать о ситуации на этом направлении.

Топ комментарии
+20
Пророссийские конфедераты постараются помочь Пуьтину. Эти недополяки ждут-не дождутся, когда же их духовный гуру войдет с войсками в Польшу. Если польские власти не разберутся с этими иудами, Польша будет следующей. Эти прокремлевские агенты потом будут перекрывать дороги для военной техники НАТО, идущей на помощь Польше в случае начала вторжения РФ.
12.05.2025 12:24 Ответить
+12
А які вимоги? А їх немає ! Відробляють російський рубль, і чим по більше напакостити Україні!
12.05.2025 12:26 Ответить
+11
Проти чого цього разу протестують уроди?
12.05.2025 12:28 Ответить
дбли ?
12.05.2025 12:21 Ответить
Давненько ССУЧКИ пшыковсие не поднимали свои ыстрэбытели???
12.05.2025 12:24 Ответить
Пророссийские конфедераты постараются помочь Пуьтину. Эти недополяки ждут-не дождутся, когда же их духовный гуру войдет с войсками в Польшу. Если польские власти не разберутся с этими иудами, Польша будет следующей. Эти прокремлевские агенты потом будут перекрывать дороги для военной техники НАТО, идущей на помощь Польше в случае начала вторжения РФ.
12.05.2025 12:24 Ответить
Поляки знайшли слабке місце своєї влади, воно, нажаль, знаходиться на кордоні з Україною.
І вони б'ють туди, де боляче.
Дату обрали не випадково. Через тиждень у поляків вибори президента, а кадри зі страйку будуть щодня в новинах на телебаченні та радіо.
Це, очевидно, зашкодить провладному кандидату.
12.05.2025 12:50 Ответить
Да?Еа кордоні з Україною слабке місце?Я так думаю,слабке місце для влади на кордоні з будь-якою країною.А удар найболючіший саме для України.Казав колись один дядько,на хіба нам той євросоюз?
Не вірю,що польська влада нічого не може зробити.Не хоче-інше питання.
З такими друзями ворогів не треба.
У поляків ненависть до українців у генах.То за Волинь кожен президент тричі на рік повинен вибачатися,за свої карні операції мовчать. Вони ось ще на захід України зазіхать почнуть.
12.05.2025 13:13 Ответить
Чекають, коли їх страйкарів пробють руSSкіє ванюші.
12.05.2025 12:25 Ответить
А які вимоги? А їх немає ! Відробляють російський рубль, і чим по більше напакостити Україні!
12.05.2025 12:26 Ответить
Хто саме відробляє? Польська влада?
показать весь комментарий
Проти чого цього разу протестують уроди?
12.05.2025 12:28 Ответить
Скучили за сапогом немитого ка.дирівця? Агнєшкі готові до бородатих лаптєй алладіна?
12.05.2025 12:29 Ответить
О прастітуткі активувалися пшеківські.
12.05.2025 12:30 Ответить
після них ролніки вийдуть. Потім вчителі.
показать весь комментарий
Попротестуйте проти мігрантів, що кожного дня штурмують ваш кордон.
12.05.2025 12:33 Ответить
Если страна не контролирует собственные границы она вообще ничего не контролирует. О какой тогда обороне вообще может идти речь? Возможно тогда и война не нужна, нужно просто позвонить мэриям и попросить поменять флаги
12.05.2025 12:33 Ответить
Гарна ідея.
"Прохання" має бути з чітким кацапським акцентом і містити натяк на послєдтсвія у разі невиконання.
12.05.2025 12:45 Ответить
в 22 в Україні саме так і було. Мери, мусора, сбушники, всі швидко дістали руські флаги, як тільки побачили кацапів на горизонті. За це треба дякувати навіть не верховну зелену скотину, а той зеленомордий скотний двір, що обрав собі цю істоту, по образу своєму і подобію.
12.05.2025 12:50 Ответить
А у 14 якого кольору скотиняка була що кримчани в погонах підняли раніше заховані руські прапори. Може не в кольорах владних скотиняк справа, а у чомусь іншому?
12.05.2025 15:33 Ответить
причина блокування?
12.05.2025 12:37 Ответить
Щоб всі працювали на одинакових умовах і питання буде вирішене
12.05.2025 12:40 Ответить
щоб всі працювали на однакових умовах, треба, щоб німці влаштували полякам такий страйк на кордоні з німеччиною.
12.05.2025 12:53 Ответить
очікування: 12 травня як в'їпуть санкціями по росії

реальність: поляки накладають свої санкції на товарку з України
12.05.2025 12:45 Ответить
Польські покидьки, схоже, намагаються таки добитися, щоб тільки вони возили товари в Україну і з України.
Вони давно вже вимагають побудувати хаб під Львовом, де б з українських фур все перевантажувалось на польські і навпаки. Абсолютно неадекватні вимоги.
12.05.2025 12:58 Ответить
То у них такі військові навчання по блокуванню кацапських танків.
12.05.2025 12:46 Ответить
пшеки - гниди
12.05.2025 12:48 Ответить
які ж дебіли! Кацапи їм спалили торгівельний центр, збитки на мільйони , а вони кордон блокують! За гроші готові трахнуть себе в зад.
12.05.2025 12:52 Ответить
Це вже ті самі потужні, пекельні і каральні європейські санкції проти росії за порушення перемир'я чи ще ні?
12.05.2025 12:56 Ответить
А мені от цікаво, як це "блокування" має трактуватися з погляду закону. Якісь люди обмежують свободу пересування инших людей і роблять це на власну забаганку - а притому польська держава начебто жодних претензій до наших вантажівок не висуває.

То вона там є взагалі, та держава, чи її нема? Адже одна з функцій держави - забезпечувати дотримання законів.
12.05.2025 13:01 Ответить
Польським паркам розваг слід обзавестися новим традиційним атракціоном "Блокування кордону".
12.05.2025 13:07 Ответить
що не влаштовує на цей раз?
12.05.2025 13:10 Ответить
То як коментують, то 73% нікуди не поділися. Обзивати всіх поляків це так прикольно та конструктивно, прям як хоче того Пу
12.05.2025 13:11 Ответить
Вночі люди виважено коментують. Образи починаються зранку; це може бути пов'явно з отриманням інструкцій або з відкриттям деяких магазинів.
12.05.2025 13:31 Ответить
А чому уряд, обраний всіма поляками не припинить це ******** на кордоні?
А то як висувати обмеження Україні при вступі до ЄС - то це уряд може, а як приструнути якихось бомжів - тут у нього лапки (в сраці)
12.05.2025 13:45 Ответить
Вони не далекобійники. Вони путєнські шльондри.
12.05.2025 13:11 Ответить
И ни одного перекрытия белорусского кордона,за это чекисты не платят.
12.05.2025 13:26 Ответить
Мабуть черговий "транш" пшебзденикам від раші надійшов, будуть відпрацьовувати...
12.05.2025 13:27 Ответить
Я так розумію, що "4-місячні" - щоб жопи не мерзли... Треба нашим влаштувати для поляків щось "зустрічне" на зиму.
12.05.2025 13:53 Ответить
ТРЕТИЙ раз, млять, одна и та же говноновость!
Не говорится, в чём причина, но подаётся поляки - сволочи.
12.05.2025 18:34 Ответить
 
 