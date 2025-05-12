Сегодня поляки могут начать 4-месячную акцию по блокированию границы. Движение через КПП "Ягодин - Дорогуск" может быть затруднено, - ГПСУ

Движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" может быть затруднено из-за акции протеста с польской стороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Что на данный момент известно?

По информации, поступившей от представителей Пограничной стражи Республики Польша, сегодня может начаться акция протеста польскими перевозчиками на направлении пункта пропуска "Дорогуск", что напротив украинского пункта пропуска "Ягодин".

Польская сторона сообщила, что в связи с такими действиями, пропуск грузовых транспортных средств будет осуществляться с периодичностью один автомобиль в час на въезд и один - на выезд.

"Автобусы и грузовики, которые перемещают гуманитарную помощь, будут пропускать беспрепятственно", - говорится в сообщении.

Сколько продлится протест?

Предварительно, действия польских перевозчиков могут продолжаться в течение 4 месяцев.

По состоянию на сейчас движение грузовых транспортных средств осуществляется без изменений, однако просим водителей учесть эту информацию при планировании пересечения границы через "Ягодин - Дорогуск".

Государственная пограничная служба Украины дополнительно будет информировать о ситуации на этом направлении.