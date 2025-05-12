Сьогодні поляки можуть розпочати 4-місячну акцію з блокуванням кордону. Рух через КПП "Ягодин - Дорогуськ" може бути ускладненим, - ДПСУ
Рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ" може бути ускладненим через акцію протесту з польського боку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
Що наразі відомо?
За інформацією, яка надійшла від представників Прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні може розпочатися акція протесту польськими перевізниками на напрямку пункту пропуску "Дорогуськ", що навпроти українського пункту пропуску "Ягодин".
Польська сторона повідомила, що у зв’язку з такими діями, пропуск вантажних транспортних засобів буде здійснюватись з періодичністю один автомобіль на годину на в'їзд та один - на виїзд.
"Автобуси та вантажівки, які переміщують гуманітарну допомогу пропускатимуть безперешкодно", - йдеться у повідомленні.
Скільки триватиме протест?
Попередньо, дії польських перевізників можуть тривати впродовж 4 місяців.
Станом на зараз рух вантажних транспортних засобів здійснюється без змін, однак просимо водіїв врахувати цю інформацію під час планування перетинання кордону через "Ягодин – Дорогуськ".
Державна прикордонна служба України додатково інформуватиме про ситуацію на цьому напрямку.
І вони б'ють туди, де боляче.
Дату обрали не випадково. Через тиждень у поляків вибори президента, а кадри зі страйку будуть щодня в новинах на телебаченні та радіо.
Це, очевидно, зашкодить провладному кандидату.
Не вірю,що польська влада нічого не може зробити.Не хоче-інше питання.
З такими друзями ворогів не треба.
У поляків ненависть до українців у генах.То за Волинь кожен президент тричі на рік повинен вибачатися,за свої карні операції мовчать. Вони ось ще на захід України зазіхать почнуть.
"Прохання" має бути з чітким кацапським акцентом і містити натяк на послєдтсвія у разі невиконання.
реальність: поляки накладають свої санкції на товарку з України
Вони давно вже вимагають побудувати хаб під Львовом, де б з українських фур все перевантажувалось на польські і навпаки. Абсолютно неадекватні вимоги.
То вона там є взагалі, та держава, чи її нема? Адже одна з функцій держави - забезпечувати дотримання законів.
А то як висувати обмеження Україні при вступі до ЄС - то це уряд може, а як приструнути якихось бомжів - тут у нього лапки (в сраці)
Не говорится, в чём причина, но подаётся поляки - сволочи.