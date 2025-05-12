УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8885 відвідувачів онлайн
Новини Блокада на польському кордоні
3 303 39

Сьогодні поляки можуть розпочати 4-місячну акцію з блокуванням кордону. Рух через КПП "Ягодин - Дорогуськ" може бути ускладненим, - ДПСУ

блокування кордону в Польщі

Рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ" може бути ускладненим через акцію протесту з польського боку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Що наразі відомо?

За інформацією, яка надійшла від представників Прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні може розпочатися акція протесту польськими перевізниками на напрямку пункту пропуску "Дорогуськ", що навпроти українського пункту пропуску "Ягодин".

Польська сторона повідомила, що у зв’язку з такими діями, пропуск вантажних транспортних засобів буде здійснюватись з періодичністю один автомобіль на годину на в'їзд та один - на виїзд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поляки готують нову блокаду на кордоні з Україною

"Автобуси та вантажівки, які переміщують гуманітарну допомогу пропускатимуть безперешкодно", - йдеться у повідомленні.

Скільки триватиме протест?

Попередньо, дії польських перевізників можуть тривати впродовж 4 місяців.

Станом на зараз рух вантажних транспортних засобів здійснюється без змін, однак просимо водіїв врахувати цю інформацію під час планування перетинання кордону через "Ягодин – Дорогуськ".

Державна прикордонна служба України додатково інформуватиме про ситуацію на цьому напрямку.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6325) Польща (8750) протест (2441) блокування (684)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
Пророссийские конфедераты постараются помочь Пуьтину. Эти недополяки ждут-не дождутся, когда же их духовный гуру войдет с войсками в Польшу. Если польские власти не разберутся с этими иудами, Польша будет следующей. Эти прокремлевские агенты потом будут перекрывать дороги для военной техники НАТО, идущей на помощь Польше в случае начала вторжения РФ.
показати весь коментар
12.05.2025 12:24 Відповісти
+12
А які вимоги? А їх немає ! Відробляють російський рубль, і чим по більше напакостити Україні!
показати весь коментар
12.05.2025 12:26 Відповісти
+11
Проти чого цього разу протестують уроди?
показати весь коментар
12.05.2025 12:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
дбли ?
показати весь коментар
12.05.2025 12:21 Відповісти
Давненько ССУЧКИ пшыковсие не поднимали свои ыстрэбытели???
показати весь коментар
12.05.2025 12:24 Відповісти
Пророссийские конфедераты постараются помочь Пуьтину. Эти недополяки ждут-не дождутся, когда же их духовный гуру войдет с войсками в Польшу. Если польские власти не разберутся с этими иудами, Польша будет следующей. Эти прокремлевские агенты потом будут перекрывать дороги для военной техники НАТО, идущей на помощь Польше в случае начала вторжения РФ.
показати весь коментар
12.05.2025 12:24 Відповісти
Поляки знайшли слабке місце своєї влади, воно, нажаль, знаходиться на кордоні з Україною.
І вони б'ють туди, де боляче.
Дату обрали не випадково. Через тиждень у поляків вибори президента, а кадри зі страйку будуть щодня в новинах на телебаченні та радіо.
Це, очевидно, зашкодить провладному кандидату.
показати весь коментар
12.05.2025 12:50 Відповісти
Да?Еа кордоні з Україною слабке місце?Я так думаю,слабке місце для влади на кордоні з будь-якою країною.А удар найболючіший саме для України.Казав колись один дядько,на хіба нам той євросоюз?
Не вірю,що польська влада нічого не може зробити.Не хоче-інше питання.
З такими друзями ворогів не треба.
У поляків ненависть до українців у генах.То за Волинь кожен президент тричі на рік повинен вибачатися,за свої карні операції мовчать. Вони ось ще на захід України зазіхать почнуть.
показати весь коментар
12.05.2025 13:13 Відповісти
Чекають, коли їх страйкарів пробють руSSкіє ванюші.
показати весь коментар
12.05.2025 12:25 Відповісти
А які вимоги? А їх немає ! Відробляють російський рубль, і чим по більше напакостити Україні!
показати весь коментар
12.05.2025 12:26 Відповісти
Хто саме відробляє? Польська влада?
показати весь коментар
12.05.2025 15:32 Відповісти
Проти чого цього разу протестують уроди?
показати весь коментар
12.05.2025 12:28 Відповісти
Скучили за сапогом немитого ка.дирівця? Агнєшкі готові до бородатих лаптєй алладіна?
показати весь коментар
12.05.2025 12:29 Відповісти
О прастітуткі активувалися пшеківські.
показати весь коментар
12.05.2025 12:30 Відповісти
після них ролніки вийдуть. Потім вчителі.
показати весь коментар
12.05.2025 12:31 Відповісти
Попротестуйте проти мігрантів, що кожного дня штурмують ваш кордон.
показати весь коментар
12.05.2025 12:33 Відповісти
Если страна не контролирует собственные границы она вообще ничего не контролирует. О какой тогда обороне вообще может идти речь? Возможно тогда и война не нужна, нужно просто позвонить мэриям и попросить поменять флаги
показати весь коментар
12.05.2025 12:33 Відповісти
Гарна ідея.
"Прохання" має бути з чітким кацапським акцентом і містити натяк на послєдтсвія у разі невиконання.
показати весь коментар
12.05.2025 12:45 Відповісти
в 22 в Україні саме так і було. Мери, мусора, сбушники, всі швидко дістали руські флаги, як тільки побачили кацапів на горизонті. За це треба дякувати навіть не верховну зелену скотину, а той зеленомордий скотний двір, що обрав собі цю істоту, по образу своєму і подобію.
показати весь коментар
12.05.2025 12:50 Відповісти
А у 14 якого кольору скотиняка була що кримчани в погонах підняли раніше заховані руські прапори. Може не в кольорах владних скотиняк справа, а у чомусь іншому?
показати весь коментар
12.05.2025 15:33 Відповісти
причина блокування?
показати весь коментар
12.05.2025 12:37 Відповісти
Щоб всі працювали на одинакових умовах і питання буде вирішене
показати весь коментар
12.05.2025 12:40 Відповісти
щоб всі працювали на однакових умовах, треба, щоб німці влаштували полякам такий страйк на кордоні з німеччиною.
показати весь коментар
12.05.2025 12:53 Відповісти
очікування: 12 травня як в'їпуть санкціями по росії

реальність: поляки накладають свої санкції на товарку з України
показати весь коментар
12.05.2025 12:45 Відповісти
Польські покидьки, схоже, намагаються таки добитися, щоб тільки вони возили товари в Україну і з України.
Вони давно вже вимагають побудувати хаб під Львовом, де б з українських фур все перевантажувалось на польські і навпаки. Абсолютно неадекватні вимоги.
показати весь коментар
12.05.2025 12:58 Відповісти
То у них такі військові навчання по блокуванню кацапських танків.
показати весь коментар
12.05.2025 12:46 Відповісти
пшеки - гниди
показати весь коментар
12.05.2025 12:48 Відповісти
які ж дебіли! Кацапи їм спалили торгівельний центр, збитки на мільйони , а вони кордон блокують! За гроші готові трахнуть себе в зад.
показати весь коментар
12.05.2025 12:52 Відповісти
Це вже ті самі потужні, пекельні і каральні європейські санкції проти росії за порушення перемир'я чи ще ні?
показати весь коментар
12.05.2025 12:56 Відповісти
А мені от цікаво, як це "блокування" має трактуватися з погляду закону. Якісь люди обмежують свободу пересування инших людей і роблять це на власну забаганку - а притому польська держава начебто жодних претензій до наших вантажівок не висуває.

То вона там є взагалі, та держава, чи її нема? Адже одна з функцій держави - забезпечувати дотримання законів.
показати весь коментар
12.05.2025 13:01 Відповісти
Польським паркам розваг слід обзавестися новим традиційним атракціоном "Блокування кордону".
показати весь коментар
12.05.2025 13:07 Відповісти
що не влаштовує на цей раз?
показати весь коментар
12.05.2025 13:10 Відповісти
То як коментують, то 73% нікуди не поділися. Обзивати всіх поляків це так прикольно та конструктивно, прям як хоче того Пу
показати весь коментар
12.05.2025 13:11 Відповісти
Вночі люди виважено коментують. Образи починаються зранку; це може бути пов'явно з отриманням інструкцій або з відкриттям деяких магазинів.
показати весь коментар
12.05.2025 13:31 Відповісти
А чому уряд, обраний всіма поляками не припинить це ******** на кордоні?
А то як висувати обмеження Україні при вступі до ЄС - то це уряд може, а як приструнути якихось бомжів - тут у нього лапки (в сраці)
показати весь коментар
12.05.2025 13:45 Відповісти
Вони не далекобійники. Вони путєнські шльондри.
показати весь коментар
12.05.2025 13:11 Відповісти
И ни одного перекрытия белорусского кордона,за это чекисты не платят.
показати весь коментар
12.05.2025 13:26 Відповісти
Мабуть черговий "транш" пшебзденикам від раші надійшов, будуть відпрацьовувати...
показати весь коментар
12.05.2025 13:27 Відповісти
Я так розумію, що "4-місячні" - щоб жопи не мерзли... Треба нашим влаштувати для поляків щось "зустрічне" на зиму.
показати весь коментар
12.05.2025 13:53 Відповісти
ТРЕТИЙ раз, млять, одна и та же говноновость!
Не говорится, в чём причина, но подаётся поляки - сволочи.
показати весь коментар
12.05.2025 18:34 Відповісти
 
 