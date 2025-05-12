Розпочалася акція протесту польських перевізників. Рух вантажівок через КПП "Ягодин-Дорогуськ" обмежено, - ДПСУ

Сьогодні, 12 травня 2025 року, розпочалася акція протесту польських перевізників. Рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" обмежено.

Як зазначається, з 16-ї години (за київським часом) польські перевізники розпочали акцію протесту на напрямку пункту пропуску "Дорогуськ", що навпроти українського пункту пропуску "Ягодин".

Вантажні транспортні засоби будуть пропускатися з періодичністю один автомобіль на годину на в'їзд та один - на виїзд.

"Автобуси та вантажівки, які переміщують гуманітарну допомогу, слідуватимуть безперешкодно", - наголошують у ДПСУ.

Станом на зараз рух вантажних транспортних засобів в обох напрямках через "Ягодин-Дорогуськ" призупинено.

Прикордонники просять водіїв врахувати цю інформацію.

Рух через КПП "Ягодин - Дорогуськ" може бути ускладненим.