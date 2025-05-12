Розпочалася акція протесту польських перевізників. Рух вантажівок через КПП "Ягодин-Дорогуськ" обмежено, - ДПСУ
Сьогодні, 12 травня 2025 року, розпочалася акція протесту польських перевізників. Рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" обмежено.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
Як зазначається, з 16-ї години (за київським часом) польські перевізники розпочали акцію протесту на напрямку пункту пропуску "Дорогуськ", що навпроти українського пункту пропуску "Ягодин".
Вантажні транспортні засоби будуть пропускатися з періодичністю один автомобіль на годину на в'їзд та один - на виїзд.
"Автобуси та вантажівки, які переміщують гуманітарну допомогу, слідуватимуть безперешкодно", - наголошують у ДПСУ.
Станом на зараз рух вантажних транспортних засобів в обох напрямках через "Ягодин-Дорогуськ" призупинено.
Прикордонники просять водіїв врахувати цю інформацію.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що сьогодні поляки можуть розпочати 4-місячну акцію з блокуванням кордону. Рух через КПП "Ягодин - Дорогуськ" може бути ускладненим.
- пойдем, я тебе скажу чего она хочет:
"Putin wysyła wojska do... Polski !"
.
(Був колись у наших чумаків маршрут - Гетьманщина - Шльонськ... Це земля Шлезвіг-Гольштейн. Там були великі ярмарки, де українці-чумаки торгували шкірою та виробами з неї, зерном, воском, медом та іншими "стратегічними" товарами .. У знаменитих "сідлах черкаських" половина західноєвропейської кавалерії їздила... І їх шили не "черкеси", а "черкаси", наші предки... Так от - кожна шляхетська "проблядь", по чиїх землях проїжджали чумаки, їдучи через Польщу, до "німців", старалася наших чумаків "обідрать"... Мультфільм про те, як козаки пана провчили, який чумаків з сіллю, образив, знятий саме на підставах таких "бувальщин"...)
Совпадєніє?
МЗС України має підіймати питання чому не працює Польська поліція? Блокування доріг, кордонів у ЄС є порушенням Закону а не забастовкою.
Сподіваюсь Німеччина почне їх ретельно перевіряти на кордоні своєму!!!
Які зараз проблеми, змушують їх вчергове допомагати рашистам руйнувати Україну?
Зебанда хоче жити в шоколаді.Сиди тепер мовчки не хникай,а краще іди захищай країну
Й ще одне, коли Поляки забирали ринок перевезень у ЄС то їх ніхто не блокував. Ринкові відносини не будуються на блокуваннях та шантажу. Бо так само Поляків можна не пускати у Британію, тільки є одне але..... у Британії працює Закон та Поліція й блокувати кордон не дозволять. А коли поліція інорує + гроші від фсбє то "можна" й поблокувати. Кацапський й Бєлорашкін кордон не блокують чомусь.....
Послицями ж, не відправиш за кордон …
перевелися вже бандерівці