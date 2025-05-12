УКР
Блокада на польському кордоні
4 386 54

Розпочалася акція протесту польських перевізників. Рух вантажівок через КПП "Ягодин-Дорогуськ" обмежено, - ДПСУ

блокада кордону

Сьогодні, 12 травня 2025 року, розпочалася акція протесту польських перевізників. Рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" обмежено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, з 16-ї години (за київським часом) польські перевізники розпочали акцію протесту на напрямку пункту пропуску "Дорогуськ", що навпроти українського пункту пропуску "Ягодин".

Вантажні транспортні засоби будуть пропускатися з періодичністю один автомобіль на годину на в'їзд та один - на виїзд.

"Автобуси та вантажівки, які переміщують гуманітарну допомогу, слідуватимуть безперешкодно", - наголошують у ДПСУ.

Також читайте: Поляки готують нову блокаду на кордоні з Україною

Станом на зараз рух вантажних транспортних засобів в обох напрямках через "Ягодин-Дорогуськ" призупинено.

Прикордонники просять водіїв врахувати цю інформацію.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що сьогодні поляки можуть розпочати 4-місячну акцію з блокуванням кордону. Рух через КПП "Ягодин - Дорогуськ" може бути ускладненим.

Топ коментарі
+25
Грошовий переказ з мацкви.
12.05.2025 17:02 Відповісти
+20
Починають перевізники - потім підтягнуться фермери і все повернеться на круги своя
12.05.2025 16:49 Відповісти
+20
отримали отмашку від путлєра, щоб зупинити нашу військову допомогу... якось дуже злагоджено діють...
12.05.2025 16:50 Відповісти
- чего она хочет ?
- пойдем, я тебе скажу чего она хочет:

"Putin wysyła wojska do... Polski !"

.
12.05.2025 17:52 Відповісти
Можно просто-підари...
12.05.2025 19:11 Відповісти
От що вже цього разу?
12.05.2025 16:49 Відповісти
Рятується пуцин, як може. Скоро у Франції всякі жовті жилети будуть палити машини, магазини, а у Німеччині АДН буде водити хороводи проти іммігрантів, *********** лобами турків, арабів і німецьку поліцію.
12.05.2025 16:54 Відповісти
Забув дослівно але якось Кінь Лавров казав щодо Франціїї що ми мовляв їм і те, і інше, і вулиці жовтими жилетками заповнили, а вони все одно з нами сперечаються. Він реально підтвердив що жилетки були ініційовані з Москви.
12.05.2025 17:56 Відповісти
Грошовий переказ з мацкви.
12.05.2025 17:02 Відповісти
Польській владі?
12.05.2025 19:00 Відповісти
Весняне загострення.
12.05.2025 17:15 Відповісти
Ти будеш здивований: ГРОШІ... Гроші з двох джерел - "короткострокові" - від кацапів, і "довгострокові" - польські перевізники бажають стать "посередниками" між Україною та Західною Європою, та диктувать ціни на автоперевезення... Як і польським "рольниками", ми їм і тут створюємо "конкуренцію"... От на цьому і грають...
(Був колись у наших чумаків маршрут - Гетьманщина - Шльонськ... Це земля Шлезвіг-Гольштейн. Там були великі ярмарки, де українці-чумаки торгували шкірою та виробами з неї, зерном, воском, медом та іншими "стратегічними" товарами .. У знаменитих "сідлах черкаських" половина західноєвропейської кавалерії їздила... І їх шили не "черкеси", а "черкаси", наші предки... Так от - кожна шляхетська "проблядь", по чиїх землях проїжджали чумаки, їдучи через Польщу, до "німців", старалася наших чумаків "обідрать"... Мультфільм про те, як козаки пана провчили, який чумаків з сіллю, образив, знятий саме на підставах таких "бувальщин"...)
12.05.2025 17:24 Відповісти
Починають перевізники - потім підтягнуться фермери і все повернеться на круги своя
12.05.2025 16:49 Відповісти
отримали отмашку від путлєра, щоб зупинити нашу військову допомогу... якось дуже злагоджено діють...
12.05.2025 16:50 Відповісти
Чергову фуру з пеньондзами їм з кремля підвезли.. Дивує польська поліція.. Чи теж "в долє"?
12.05.2025 16:58 Відповісти
А польська влада не дивує?
12.05.2025 19:02 Відповісти
Согодні мали б почати діяти санкції за незгоду ***** припинити вогонь.
Совпадєніє?
12.05.2025 16:50 Відповісти
Не думаю!
12.05.2025 19:04 Відповісти
пшек є пшек, але впевнений що вуха москалів за цим торчать
12.05.2025 16:51 Відповісти
На кордоні з Німеччиною не хочуть заблокувати? Клоуни дешеві!
12.05.2025 16:53 Відповісти
У німецьких перевізників поляки вже віджали ринок перевозок, тепер хочуть віджати у українських.
12.05.2025 16:57 Відповісти
Ні. Бо там швидко отримають пи-ди. Та й х7йло не башляє за блокування там.
12.05.2025 16:58 Відповісти
Схоже що деякі Поляки як й кацапи розуміють тільки через пи#дюлину!!!
МЗС України має підіймати питання чому не працює Польська поліція? Блокування доріг, кордонів у ЄС є порушенням Закону а не забастовкою.
Сподіваюсь Німеччина почне їх ретельно перевіряти на кордоні своєму!!!
12.05.2025 16:57 Відповісти
Ну і хто скаже що це не кацапська заказуха?
12.05.2025 17:01 Відповісти
знову будуть висипати українське збіжжя на землю
12.05.2025 17:02 Відповісти
А що їм тепер не так?
12.05.2025 17:03 Відповісти
Кацапе - тут горілки нема!
12.05.2025 17:48 Відповісти
треба правильно називати речі - акція польских підарасів
12.05.2025 17:11 Відповісти
Які на сьогодні проблеми в польських мітингувальників? Не вродила петрушка? Повії підняли розцінки? Мера якогось польського міста сфотографували в непристойній позі?
Які зараз проблеми, змушують їх вчергове допомагати рашистам руйнувати Україну?
12.05.2025 17:14 Відповісти
Буде відповідь? Огидні польські продукти чомусь у нас дешевше якісних українських...
12.05.2025 17:18 Відповісти
Сам ти огидний.Продукти дорогі,бо ти голосував за ЗЕ в 2019р.

Зебанда хоче жити в шоколаді.Сиди тепер мовчки не хникай,а краще іди захищай країну
12.05.2025 17:33 Відповісти
Голос з дурки...
12.05.2025 19:59 Відповісти
Як там ??
12.05.2025 20:00 Відповісти
А що, мають бути дорожчими? Якби ''не огидні ''польські продукти, то наші були б ще на порядок дорожчі. Не підтримую поляків в питаннях блокування кордону, але тут має діяти український уряд і президент, який на собі замкнув всю повноту влади. Де наша дипломатія?
12.05.2025 18:04 Відповісти
А може це тому, шо польські продукти ДОТУЮТЬСЯ УРЯДОМ ПОЛЬШІ З БЮДЖЕТУ ЄС ???
12.05.2025 20:58 Відповісти
Що хочуть?
12.05.2025 17:21 Відповісти
Поляки захищають свій біснес,що як би нічого дивного.
12.05.2025 17:34 Відповісти
Будеш тонути, а я тебе від берега відпихувати. Просто захищатиму свій кисень, який ти можеш видихати. Нічого дивного.
12.05.2025 17:40 Відповісти
Ні, поляки хочуть розширення свого бізнесу за рахунок українців. Вони хочут, щоб Україна побудувала хаб біля Львова і там всі вантажі з Європи і до Європи перевантажували виключно на польскі фури. Тобто - виключити з ринку перевезеннь українців взагалі, збільшити для України витрати на перевезення і тд.
12.05.2025 17:56 Відповісти
Навіть і якщо це так, то де дії нашої влади? Чому до 2019 року нам не блокували кордони ні поляки, ні угорці, ні румуни? Чому все йшло якось на найвищому рівні і крім продажу наших продуктів за кордон, українці мільйонами переміщалися до Європи, працевлаштовувалися і привозили до України десятки мільярдів доларів США?
12.05.2025 18:08 Відповісти
Ти бевзь,чи баран? Тому що тоді не бкло війни! А зараз ці шакали хочуть скористатись моментом. Не треба буть таким долбо(***б як ти щоб це не розуміти...
12.05.2025 19:06 Відповісти
Не блокували бо фсбє не башляло за те ранійше. Чи Ви вірите що вони втрачаючи власні гроші роблять ці блокування.
Й ще одне, коли Поляки забирали ринок перевезень у ЄС то їх ніхто не блокував. Ринкові відносини не будуються на блокуваннях та шантажу. Бо так само Поляків можна не пускати у Британію, тільки є одне але..... у Британії працює Закон та Поліція й блокувати кордон не дозволять. А коли поліція інорує + гроші від фсбє то "можна" й поблокувати. Кацапський й Бєлорашкін кордон не блокують чомусь.....
12.05.2025 19:12 Відповісти
Ну, нічого страшного. Зате весь світ із нами. І Поляки, все ж таки пропускають по половині машини кожні півгодини
12.05.2025 17:42 Відповісти
А як же, буде працювати «СХЕМАТОЗ», з урядового кварталу??
Послицями ж, не відправиш за кордон …
12.05.2025 17:55 Відповісти
Схематоз тут якраз вимагають пшеки, а не "урядовий квартал". Вони хочуть виключити українців з європейського ринку перевезеннь повністю.
12.05.2025 17:58 Відповісти
А Ви точно вивчили тему і можете її коментувати? Виходить так, що польський бізнес витісняє український бізнес по перевозках, якщо точніше, то польські компанії видавлюють з ЄС компанії з України ? А чому тоді в Польщі, Чехії, Німеччині, Бельгії та інших країнах водіями працюють українці, а не в українських компаніях? Можливо там більша зарплата? А ще можливо по документах ЄС є більше можливостей працювати в ЄС? На мою думку цим питанням мають займатися польські і українські урядовці, а не фейсбушні ''експерти''. Якщо є порушення з польської сторони - звернення до урядів і правоохоронців.
12.05.2025 18:15 Відповісти
Те, що українці працюють у польських чи чеських компаніях ніяк не відміняє факту того, що ці компанії хочуть витіснити українські команії і забрати собі весь ринок перевезеннь всього з України та до України.
12.05.2025 21:56 Відповісти
Гавно новость. Не говорится, в чём причина, но подаётся поляки - сволочи.
12.05.2025 18:23 Відповісти
Причина точно не в Україні, просто вони намагаються вирішити свої особисті забаганки за рахунок українців. До того ж не виключено, що і росіянці грошенят пшебзденикам підкинули.
12.05.2025 20:34 Відповісти
тут нещодавно багато з місцевої спільноти, у відповідь на статтю про засилля польського сиру на нашому ринку й необхідність захисту свого, несамовито булькотіла, захищаючи ***...них пшеків. ну, побулькотіть іще, позахищайте, пшеки ж такі молодці, в них все таке якісне й дешеве. а китайці - взагалі "красавци" - в них все іще дешевше. те, що вони підтримують кацапів, то дурниці, головне, що телефончики дешеві роблять...
12.05.2025 19:29 Відповісти
*** їм, а не порт в чорному морі...
12.05.2025 19:46 Відповісти
12.05.2025 20:01 Відповісти
Ляська генетична пам'ять бере своє...
12.05.2025 20:30 Відповісти
а що там розкопки кісток продовжуються? і їх в бандерівській Тернопільщині нема кому заблокувати??
перевелися вже бандерівці
12.05.2025 22:54 Відповісти
 
 