Кусачками хотіли прорізати загородження на кордоні з Румунією: на Буковині затримано двох ухилянтів, - ДПСУ. ВIДЕО

Прикордонний патруль Чернівецького прикордонного загону на ділянці відділу "Шибени" виявив двох чоловіків, які мали намір нелегально потрапити до Румунії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

Як зазначається, порушників затримали під час привалу за допомогою службового собаки. Затриманими виявилися жителі Сумської області віком 39 та 41 рік. За їхніми словами, вони маскувалися під туристів, однак мали при собі карти з прокладеним маршрутом і кусачки для перерізання прикордонних інженерних загороджень.

Проти чоловіків склали адміністративні матеріали за ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення - "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

