2 644 24

Кусачками хотіли прорізати загородження на кордоні з Румунією: на Буковині затримано двох ухилянтів, - ДПСУ. ВIДЕО

Прикордонний патруль Чернівецького прикордонного загону на ділянці відділу "Шибени" виявив двох чоловіків, які мали намір нелегально потрапити до Румунії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

Як зазначається, порушників затримали під час привалу за допомогою службового собаки. Затриманими виявилися жителі Сумської області віком 39 та 41 рік. За їхніми словами, вони маскувалися під туристів, однак мали при собі карти з прокладеним маршрутом і кусачки для перерізання прикордонних інженерних загороджень.

Проти чоловіків склали адміністративні матеріали за ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення - "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Буковина (860) Держприкордонслужба ДПСУ (6327) ухилянти (1113) Львівська область (2522) Стрийський район (30)
Топ коментарі
+14
Західний кордон надійніше східного охороняють.
13.05.2025 12:44 Відповісти
+13
Біжуть з зелєної країні мрій
13.05.2025 12:54 Відповісти
+8
затримано двох ухилянтів - Цензор, це зашквар таке писати.
13.05.2025 13:10 Відповісти
Кусачками хотіли прорізати загородження на кордоні з Румунією

Звірюки!
13.05.2025 12:44 Відповісти
Західний кордон надійніше східного охороняють.
13.05.2025 12:44 Відповісти
А як законно перетнути кордон?)
13.05.2025 12:48 Відповісти
Сменить гражданство, стать инвалидом, депутатом, певцом и т.д. Вариантов много.
13.05.2025 13:10 Відповісти
Як абдристович.
13.05.2025 15:46 Відповісти
Що може бути кращим ніж виїхати в багату, мирну країну і жити там на вельми пристойну соцдолпомогу? Родич останні 20 років жив в Польщі, а зараз уже в Норвегії чи Данії, біженець.
13.05.2025 12:52 Відповісти
Біжуть з зелєної країні мрій
13.05.2025 12:54 Відповісти
Натуралісти?
13.05.2025 12:59 Відповісти
затримано двох ухилянтів - Цензор, це зашквар таке писати.
13.05.2025 13:10 Відповісти
в Ізраілі, тих хто не прийшов по повістці - називають дизертирами, а не ухилянтами і виловлюють методами примусу
13.05.2025 14:09 Відповісти
в Ізраїлі таких маніпуляторів та провокаторів як ти виловлюють і топлють в мертвому морі
13.05.2025 14:19 Відповісти
що можна взяти від вола - мяса кавалок
13.05.2025 17:46 Відповісти
У вас є інфа, що ці двоє не прийшли в тцк по повістці ? В тексті новини про це нічого не сказано і називати когось "ухилянтом" можна тільки після відповідного рішення суду. В Ізраїлі кордони не закриті і військовозобов"язані можуть вільно покинути країну.
13.05.2025 14:23 Відповісти
Туристи, мали при собі карти з маршрутом! Оце так злочин!
13.05.2025 13:26 Відповісти
Тобто якщо громадянин України не хоче здохнути за зеленого ішака і його ко, то це ухилянт? журналісти, ви просто жалюгідне збіговисько сраколизів зеленого блазня
13.05.2025 13:28 Відповісти
намір нелегально потрапити до Румунії чи нелегально сїб.....я з України
13.05.2025 13:28 Відповісти
Прочитав статтю, але так і не знайшов в тексті пояснення від чого саме "ухилялися" ці 2 жителя Сумської області. Також з тексту випливає, що двох чоловіків затримали під час привалу, а не під час спроби незаконно перетнути кордон, фактично злочин як такий не відбувся, носити при собі карти місцевості і кусачки здається не заборонено жодним законом.
13.05.2025 14:16 Відповісти
Колючка та мабуть ще й мінні поля. Від покращення так просто не заховатись.
13.05.2025 15:45 Відповісти
Учащенное дыхание и накал в видео как будто они в Сумской области работают.
13.05.2025 16:28 Відповісти
Живу не перший рік у Польщі і вже багато надивився як поводять себе ось такі туристи. Потім дивуємось, а чого поляки нас не ******* ?? Кордони повинні бути закритими, в ЄС вже і так багато дикунів які зробили найкращу антирекламу нашої нації та країни.
14.05.2025 01:15 Відповісти
 
 