За $3500 обещал оформить "бронирование": в Одесской области разоблачен организатор, - ГПСУ. ФОТО

В Одесской области пограничники совместно с Нацполицией и под процессуальным руководством прокуратуры задержали местного жителя, который организовал схему избежания мобилизации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

В Одессе раскрыли схему выезда уклонистов через "бронювання"

Как отмечается, 34-летний мужчина предлагал военнообязанным услугу по влиянию на должностных лиц территориального центра комплектования для оформления фиктивного "бронирования". По его словам, это позволяло бы беспрепятственно проходить блокпосты и отправляться к государственной границе с последующим незаконным пересечением в Молдову.

Стоимость такой услуги составляла 3,5 тысячи долларов США. Одессит сначала получил задаток в размере 1 тысячи долларов, а во время передачи остальной суммы его задержали.

Ему сообщили о подозрении по ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины - "Злоупотребление влиянием". Мужчина задержан согласно ст. 208 УПК Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За $8500 переправлял за границу: на Волыни разоблачили организатора, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Госпогранслужба (6761) Одесская область (3779) уклонисты (1042)
Демократичні розцінки. Шкода, всі, кому він допоміг, за кордоном. Інакше масових протестів не уникнути б було...
