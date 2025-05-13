За $3500 обещал оформить "бронирование": в Одесской области разоблачен организатор, - ГПСУ. ФОТО
В Одесской области пограничники совместно с Нацполицией и под процессуальным руководством прокуратуры задержали местного жителя, который организовал схему избежания мобилизации.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.
Как отмечается, 34-летний мужчина предлагал военнообязанным услугу по влиянию на должностных лиц территориального центра комплектования для оформления фиктивного "бронирования". По его словам, это позволяло бы беспрепятственно проходить блокпосты и отправляться к государственной границе с последующим незаконным пересечением в Молдову.
Стоимость такой услуги составляла 3,5 тысячи долларов США. Одессит сначала получил задаток в размере 1 тысячи долларов, а во время передачи остальной суммы его задержали.
Ему сообщили о подозрении по ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины - "Злоупотребление влиянием". Мужчина задержан согласно ст. 208 УПК Украины.
