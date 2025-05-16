7000 долл. с уклониста за тур в Молдову – руководителю благотворительной организации сообщено о подозрении. ФОТО

За 7000 долларов США помогал военнообязанным попасть в Молдову - руководителю благотворительной организации сообщено о подозрении

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

"При процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении 48-летнему руководителю и основателю благотворительной организации, который организовал канал незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Установлено, что мужчина предлагал выехать в Молдову в обход установленных пунктов пропуска в пределах Одесской области за 7 000 долларов США.

Как происходило пересечение границы

Клиентов подробно инструктировали, что некоторое время у границы не будет мобильной связи, а дальнейшую помощь они получат уже в Кишиневе. В дорогу просили брать не много вещей и денег, а только воду и перекус.



