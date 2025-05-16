РУС
7000 долл. с уклониста за тур в Молдову – руководителю благотворительной организации сообщено о подозрении. ФОТО

За 7000 долларов США помогал военнообязанным попасть в Молдову - руководителю благотворительной организации сообщено о подозрении

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

"При процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении 48-летнему руководителю и основателю благотворительной организации, который организовал канал незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Установлено, что мужчина предлагал выехать в Молдову в обход установленных пунктов пропуска в пределах Одесской области за 7 000 долларов США.

Также читайте: За $2500 помогал незаконно пересечь границу: на Закарпатье разоблачили пограничника, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Как происходило пересечение границы

Клиентов подробно инструктировали, что некоторое время у границы не будет мобильной связи, а дальнейшую помощь они получат уже в Кишиневе. В дорогу просили брать не много вещей и денег, а только воду и перекус.

Подозрение руководителю благотворительной организации, который переправлял уклонистов за границу
Подозрение руководителю благотворительной организации, который переправлял уклонистов за границу

Молдова (1912) уклонисты (1046)
Вижити захотіли, гниди...
показать весь комментарий
16.05.2025 14:52 Ответить
Мне кажется, что такими сообщениями, которые появляются по несколько раз за день, только привлекают людей, имеющих хоть какие-то возможности организовать выезд, к организации подобных бизнесов. Всего за несколько ходок можно заработать состояние. В случае же неудачи, в нашем супергуманном государстве, все равно никакого серьезного наказания ожидать не стоит.
показать весь комментарий
16.05.2025 14:56 Ответить
Припинити це просто! Відкрити кордони та і все!
показать весь комментарий
16.05.2025 15:09 Ответить
 
 