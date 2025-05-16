7000 дол. з ухилянта за тур до Молдови – керівнику благодійної організації повідомлено про підозру. ФОТО
За 7000 доларів США допомагав військовозобов'язаним потрапити до Молдови – керівнику благодійної організації повідомлено про підозру
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Київську міську прокуратуру.
"За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 48-річному керівнику та засновнику благодійної організації, який організував канал незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України)", - ідеться в повідомленні.
Встановлено, що чоловік пропонував виїхати до Молдови в обхід встановлених пунктів пропуску в межах Одеської області за 7 000 доларів США.
Як відбувався перетин кордону
Клієнтів детально інструктували, що певний час біля кордону не буде мобільного зв’язку, а подальшу допомогу вони отримають вже у Кишиневі. В дорогу просили брати не багато речей та грошей, а лише воду та перекус.
