7000 дол. з ухилянта за тур до Молдови – керівнику благодійної організації повідомлено про підозру. ФОТО

За 7000 доларів США допомагав військовозобов'язаним потрапити до Молдови – керівнику благодійної організації повідомлено про підозру

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Київську міську прокуратуру.

"За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 48-річному керівнику та засновнику благодійної організації, який організував канал незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України)", - ідеться в повідомленні.

Встановлено, що чоловік пропонував виїхати до Молдови в обхід встановлених пунктів пропуску в межах Одеської області за 7 000 доларів США.

Також читайте: За $2500 допомагав незаконно перетнути кордон: на Закарпатті викрито прикордонника, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Як відбувався перетин кордону

Клієнтів детально інструктували, що певний час біля кордону не буде мобільного зв’язку, а подальшу допомогу вони отримають вже у Кишиневі. В дорогу просили брати не багато речей та грошей, а лише воду та перекус.

Підозра керівнику благодійної організації, який переправялв ухилянтів за кордон
Підозра керівнику благодійної організації, який переправялв ухилянтів за кордон

Молдова (2118) ухилянти (1119)
Вижити захотіли, гниди...
показати весь коментар
16.05.2025 14:52 Відповісти
Мне кажется, что такими сообщениями, которые появляются по несколько раз за день, только привлекают людей, имеющих хоть какие-то возможности организовать выезд, к организации подобных бизнесов. Всего за несколько ходок можно заработать состояние. В случае же неудачи, в нашем супергуманном государстве, все равно никакого серьезного наказания ожидать не стоит.
показати весь коментар
16.05.2025 14:56 Відповісти
Припинити це просто! Відкрити кордони та і все!
показати весь коментар
16.05.2025 15:09 Відповісти
 
 