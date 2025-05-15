УКР
За $2500 допомагав незаконно перетнути кордон: на Закарпатті викрито прикордонника, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

ДПСУ, СБУ та ДБР завершилася затриманням прикордонника, який організував схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

Прикордонника затримали за допомогу ухилянтам
Прикордонника затримали за допомогу ухилянтам

Як зазначається, його затримали в Ужгороді під час отримання другої частини хабаря - 2000 доларів США.

Військовослужбовець запропонував місцевому мешканцю за 2500 доларів сприяти нелегальному перетину кордону. Він гарантував надання внутрішньої інформації про маршрути, інженерне облаштування рубежу, чергування нарядів та використання техзасобів охорони. Під час обшуку у нього вилучили гроші та мобільний телефон.

Прикордонника затримали за допомогу ухилянтам
Прикордонника затримали за допомогу ухилянтам

Правоохоронці затримали його відповідно до ст. 208 КПК України. Йому вже оголошено підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон) та ч. 1 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою). Запобіжний захід - тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 105 908 грн.

Розслідування проводить Закарпатська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону. Слідчі дії тривають.

